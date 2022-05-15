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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Бетис
0:0
Первый тайм: 4'
Гранада
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 108
Бетис 88.9% (96)
X 10.2% (11)
Гранада 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Гранада
1.58
4.60
6.40
Все Коэффициенты
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
1
Максимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
16
Виктор
Диас
22
Дуарте
Домингуш
17
Кини
Марин
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
35
Кольядо
Алекс
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
Бетис
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Гранада

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ТМС
3:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
П
4:1
П
2:2
П
2:0
П
1:1
ТМК
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:5
П
1:2
П
1:2
П
0:1
С
3:0
КК
2:2
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.42
Иглесиас Борха 10 (3) 0.28
Виллиан Жозе 9 (3) 0.25
Фекир Набиль 6 0.17
Каналес Серхио 5 0.14
Морено Алекс 5 0.14
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Бартра Марк 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 10 0.28
Суарес Луис III 8 0.22
Пуэртас Антонио 6 0.17
Мачис Дарвин 4 0.11
Милья Луис 3 (3) 0.08
Эскудеро Серхио 2 0.06
Санчес Херман 2 0.06
Кольядо Алекс 2 0.06
Рочина Рубен 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Узуни Мюрто 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диас 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кини Марин 0 0
Петрович Ньегош 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Каналес Серхио 7 0
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Бартра Марк 5 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Родри Родриго 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Херман 10 1
Кини Марин 11 0
Дуарте Домингуш 7 1
Эскудеро Серхио 5 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диас 5 0
Петрович Ньегош 5 0
Суарес Луис III 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Этеки Ян 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Видаль Молина 2 0
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Максимиану Луиш 2 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 27
4
12%
4
18%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
7
21%
8
36%
76-90

Пропущено

21
30
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
5
24%
6
20%
31-45
1
5%
8
27%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Забито

29
23
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
10%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
6
26%
61-75
11
38%
9
39%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
12%
3
11%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
2
12%
9
32%
76-90

Забито

62
45
29 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
7
11%
6
13%
1-15
11
18%
6
13%
16-30
11
18%
4
9%
31-45
9
15%
3
7%
46-60
6
10%
9
20%
61-75
18
29%
29%
17
38%
76-90

Пропущено

38
58
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 28
5
13%
6
10%
1-15
4
11%
8
14%
16-30
9
24%
10
17%
31-45
3
8%
13
22%
46-60
9
24%
7
12%
61-75
8
21%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1
Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0
Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Пуэртас Антонио задерживает мяч рукой
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Каналес Серхио задерживает мяч рукой
  • 2'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Гранада начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Бетис 88.9% (96)
X 10.2% (11)
Гранада 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Гранада
1.58
4.60
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бетис 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Гранада

Исход игры
Бетис
88.9% (96)
Ничья
10.2% (11)
Гранада
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38% (41)
2:0 Бетис
20.4% (22)
1:0 Бетис
20.4% (22)
1:1 Ничья
8.3% (9)
3:1 Бетис
3.7% (4)
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