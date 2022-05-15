Стадион: Бенито Вильямарин
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
16
Виктор
Диас
17
Кини
Марин
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
37 Эрмосо КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Этеки ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
14 Аресо МатиасНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
-
-
Главный тренер: Каранка Айтор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бетис
Гранада
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.42
|Иглесиас Борха
|10 (3)
|0.28
|Виллиан Жозе
|9 (3)
|0.25
|Фекир Набиль
|6
|0.17
|Каналес Серхио
|5
|0.14
|Морено Алекс
|5
|0.14
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Бартра Марк
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|10
|0.28
|Суарес Луис III
|8
|0.22
|Пуэртас Антонио
|6
|0.17
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|Милья Луис
|3 (3)
|0.08
|Эскудеро Серхио
|2
|0.06
|Санчес Херман
|2
|0.06
|Кольядо Алекс
|2
|0.06
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Узуни Мюрто
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Виктор Диас
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
|Кини Марин
|0
|0
|Петрович Ньегош
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Каналес Серхио
|7
|0
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Руибаль Айтор
|6
|0
|Бартра Марк
|5
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Морено Алекс
|3
|1
|Гуардадо Андрес
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Акуоку Поль
|2
|1
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Херман
|10
|1
|Кини Марин
|11
|0
|Дуарте Домингуш
|7
|1
|Эскудеро Серхио
|5
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Виктор Диас
|5
|0
|Петрович Ньегош
|5
|0
|Суарес Луис III
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|Милья Луис
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Этеки Ян
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Видаль Молина
|2
|0
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Максимиану Луиш
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
22
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 27
4
12%
4
18%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
7
21%
8
36%
76-90
Пропущено
21
30
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
5
24%
6
20%
31-45
1
5%
8
27%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
6
29%
5
17%
76-90
Забито
29
23
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
10%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
6
26%
61-75
11
38%
9
39%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
12%
3
11%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
2
12%
9
32%
76-90
Забито
62
45
29 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
7
11%
6
13%
1-15
11
18%
6
13%
16-30
11
18%
4
9%
31-45
9
15%
3
7%
46-60
6
10%
9
20%
61-75
18
29%
29%
17
38%
76-90
Пропущено
38
58
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 28
5
13%
6
10%
1-15
4
11%
8
14%
16-30
9
24%
10
17%
31-45
3
8%
13
22%
46-60
9
24%
7
12%
61-75
8
21%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1
Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0
Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Гранада
Исход игры
Бетис
88.9% (96)
Ничья
10.2% (11)
Гранада
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38% (41)
2:0 Бетис
20.4% (22)
1:0 Бетис
20.4% (22)
1:1 Ничья
8.3% (9)
3:1 Бетис
3.7% (4)
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