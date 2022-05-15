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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 45016
Бетис
2:0
Конец матча
Гранада
0'
1:0
14' Гол
Хуанми Мигель
2:0
88' Гол
Хуанми Мигель
90' Желтая карточка
Суарес Луис
90'+7

Ход матча

14'
Хуанми Мигель
(Каналес Серхио)
1:0
70'
 
Петрович Ньегош
Милья Луис
73'
Хоакин Санчес
Фекир Набиль
 
78'
 
Санчес Херман
Видаль Молина
78'
 
Этеки Ян
Гоналон Максим
78'
 
Аресо Матиас
Пуэртас Антонио
84'
Родри Родриго
Каналес Серхио
 
84'
Гуардадо Андрес
Карвалью Вилльям
 
88'
Хуанми Мигель
(Родри Родриго)
2:0
88'
 
Соро Альберто
Ариас Сантьяго
90'
Миранда Хуан
Хуанми Мигель
 
90'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 
90'
 
Суарес Луис

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Бетис 88.9% (96)
X 10.2% (11)
Гранада 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
1
Максимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
16
Виктор
Диас
22
Дуарте
Домингуш
17
Кини
Марин
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
35
Кольядо
Алекс
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
Бетис
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Гранада

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ТМС
3:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
П
4:1
П
2:2
П
2:0
П
1:1
ТМК
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:5
П
1:2
П
1:2
П
0:1
С
3:0
КК
2:2
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 17 0.46
Иглесиас Борха 10 (3) 0.27
Виллиан Жозе 9 (3) 0.24
Фекир Набиль 6 0.16
Каналес Серхио 5 0.14
Морено Алекс 5 0.14
Карвалью Вилльям 2 0.05
Тельо Кристиан 2 0.05
Родри Родриго 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Бартра Марк 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 10 0.27
Суарес Луис III 8 0.22
Пуэртас Антонио 6 0.16
Мачис Дарвин 4 0.11
Милья Луис 3 (3) 0.08
Эскудеро Серхио 2 0.05
Санчес Херман 2 0.05
Кольядо Алекс 2 0.05
Рочина Рубен 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Узуни Мюрто 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диас 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кини Марин 0 0
Петрович Ньегош 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Каналес Серхио 7 0
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Бартра Марк 5 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Родри Родриго 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Херман 10 1
Кини Марин 11 0
Дуарте Домингуш 7 1
Суарес Луис III 6 0
Эскудеро Серхио 5 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диас 5 0
Петрович Ньегош 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Этеки Ян 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Видаль Молина 2 0
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Максимиану Луиш 2 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
22
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
5
14%
4
18%
1-15
7
20%
2
9%
16-30
6
17%
2
9%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
5
14%
3
14%
61-75
8
23%
8
36%
76-90

Пропущено

21
32
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
14%
4
13%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
1
5%
8
25%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
6
29%
6
19%
76-90

Забито

29
23
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
3
10%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
6
26%
61-75
11
38%
9
39%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
12%
3
11%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
2
12%
9
32%
76-90

Забито

64
45
30 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
8
13%
6
13%
1-15
11
17%
6
13%
16-30
11
17%
4
9%
31-45
9
14%
3
7%
46-60
6
9%
9
20%
61-75
19
30%
30%
17
38%
76-90

Пропущено

38
60
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 29
5
13%
7
12%
1-15
4
11%
8
13%
16-30
9
24%
10
17%
31-45
3
8%
13
22%
46-60
9
24%
7
12%
61-75
8
21%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1
Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0
Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Силва Руи из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Контроль мяча: Бетис: 61%, Гранада: 39%.
  • 96'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    96'
    Гонсалес Эдгар из команды Бетис заходит слишком далеко, он валит Аресо Матиас.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Бетис 88.9% (96)
    X 10.2% (11)
    Гранада 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Бетис 2:0 Гранада

    Исход игры
    Бетис
    88.9% (96)
    Ничья
    10.2% (11)
    Гранада
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.04% (51)
    Меньше
    50.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.73% (59)
    Нет
    43.27% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38% (41)
    2:0 Бетис
    20.4% (22)
    1:0 Бетис
    20.4% (22)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    3:1 Бетис
    3.7% (4)
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