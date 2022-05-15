Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Бетис

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

43' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Суарес Луис III оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Руй Силва перевел мяч на угловой.

41' Силва Руи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Кини Марин из команды Гранада навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Бетис

38' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Бетис

33' Виктор Диас из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Хорошую попытку сделал Песселья Херман . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Дуарте Домингуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Суарес Луис III нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

28' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кольядо Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Удар от ворот произведет Гранада

27' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Каналес Серхио из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Бетис

24' Суарес Луис III нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Гранада выполняет удар от ворот.

23' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Милья Луис из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бетис выполняет удар от ворот.

19' Ариас Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Суарес Луис III нанес удар в каркас ворот!

18' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Хуанми Мигель из команды Бетис

14' Каналес Серхио разрезает оборону соперника отличным пасом

14' Отличные скиллы показывает Каналес Серхио , обводя своих соперников

12' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бетис выполняет удар от ворот.

9' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Бетис выполняет удар от ворот.

7' Суарес Луис III не смог попасть в створ ударом издали

7' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хуанми Мигель имел все шансы забить, но Луис Максимиано сделал отличный сейв!

5' ШАНС! Хуанми Мигель вышел один на один с голкипером...

5' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Кольядо Алекс не смог попасть в створ ударом издали

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 45016 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гранада начинает с центра поля