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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Хетафе
0:0
Первый тайм: 5'
Барселона
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 120
Хетафе 4.2% (5)
X 6.7% (8)
Барселона 89.2% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Барселона
3.75
3.48
2.23
Все Коэффициенты
Новости
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
19
Йокушлу
Окай
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
22
Мингеса
Оскар
15
Ленгле
Клеман
31
Бальде
Алехандро
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
6
Пуч
Рикард
19
Торрес
Ферран
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Депай
Мемфис
Хетафе
5-3-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Барселона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

29 матчей

10.3%
17.2%
72.5%
3 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

10.3%
24.1%
65.6%
3 победы 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 15 (2) 0.42
Майораль Борха 6 (1) 0.17
Рамирес Сандро 3 0.08
Оливера Матиас 1 0.03
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Оскар Родригес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 12 (4) 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 0.31
Де Йонг Люк 6 0.17
Торрес Ферран 4 (1) 0.11
Араухо Рональд 4 0.11
Фати Ансу 4 0.11
Де Йонг Френки 3 0.08
Педри 3 0.08
Альба Жорди 2 0.06
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Бускетс Серхио 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 13 0
Арамбарри Мауро 13 0
Дьене Даконам 10 1
Куэнка Хорхе 6 2
Оливера Матиас 9 0
Митрович Стефан 7 1
Унал Энес 8 0
Аленья Карлес 6 1
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сория Давид 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Кике Санчес Флорес 2 1
Майораль Борха 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Флорентину 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Гави 9 1
Альба Жорди 10 0
Бускетс Серхио 10 0
Де Йонг Френки 6 1
Гарсия Эрик 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Алвес Даниэл 2 1
Хави Эрнандес 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Дембеле Усман 3 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
31
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
4
19%
7
23%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
29%
8
26%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
6
32%
76-90

Забито

11
37
10 В 1-м тайме 20
1 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
2
18%
6
16%
1-15
5
45%
9
24%
16-30
3
27%
5
14%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
0
0%
3
8%
61-75
0
0%
8
22%
76-90

Пропущено

23
17
16 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
6
26%
4
24%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

32
68
18 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 22
17 Не забивали 6
6
19%
10
15%
1-15
6
19%
12
18%
16-30
6
19%
11
16%
31-45
5
16%
13
19%
46-60
3
9%
6
9%
61-75
6
19%
16
24%
76-90

Пропущено

38
36
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
8
21%
5
14%
1-15
8
21%
3
8%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
9
24%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2
Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Сория у линии штрафной площади ещё раз прервал длинный заброс Алвеса вперёд на Обамеянга.
  • 4'
    Максимович в центре поля аккуратно выбил мяч у Гави.
  • 3'
    Алвес справа заброс вперёд на Обамеянга сделал сильно, и у мяча первым оказался Сория на линии штрафной площади.
  • 2'
    "Хетафе" играет в синей форме, "Барселона" - в светло-сиреневой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Колизеум Альфонсо Перес"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Барселона

Исход игры
Хетафе
4.1% (5)
Ничья
6.6% (8)
Барселона
89.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
68.57% (72)
Нет
31.43% (33)
Популярный счёт
1:2 Барселона
39.7% (48)
0:2 Барселона
13.2% (16)
0:1 Барселона
11.6% (14)
1:3 Барселона
10.7% (13)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:1 Хетафе
1.7% (2)
1:4 Барселона
1.7% (2)
0:3 Барселона
1.7% (2)
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Хетафе
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