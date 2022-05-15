Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
13
Сория
Давид
19
Йокушлу
Окай
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
30
Гави
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 Мармол МикаЗащитник
- Полузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Барселона
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
29 матчей
10.3%
17.2%
72.5%
3 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
10.3%
24.1%
65.6%
3 победы 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|15 (2)
|0.42
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.17
|Рамирес Сандро
|3
|0.08
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|12 (4)
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11
|0.31
|Де Йонг Люк
|6
|0.17
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.11
|Араухо Рональд
|4
|0.11
|Фати Ансу
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|Педри
|3
|0.08
|Альба Жорди
|2
|0.06
|Гави
|2
|0.06
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|Роберто Серхи
|2
|0.06
|Гонсалес Нико
|2
|0.06
|Бускетс Серхио
|2
|0.06
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.06
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Арамбарри Мауро
|13
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Куэнка Хорхе
|6
|2
|Оливера Матиас
|9
|0
|Митрович Стефан
|7
|1
|Унал Энес
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сория Давид
|4
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Гави
|9
|1
|Альба Жорди
|10
|0
|Бускетс Серхио
|10
|0
|Де Йонг Френки
|6
|1
|Гарсия Эрик
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Алвес Даниэл
|2
|1
|Хави Эрнандес
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
31
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
4
19%
7
23%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
29%
8
26%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
6
32%
76-90
Забито
11
37
10 В 1-м тайме 20
1 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
2
18%
6
16%
1-15
5
45%
9
24%
16-30
3
27%
5
14%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
0
0%
3
8%
61-75
0
0%
8
22%
76-90
Пропущено
23
17
16 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
6
26%
4
24%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
32
68
18 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 22
17 Не забивали 6
6
19%
10
15%
1-15
6
19%
12
18%
16-30
6
19%
11
16%
31-45
5
16%
13
19%
46-60
3
9%
6
9%
61-75
6
19%
16
24%
76-90
Пропущено
38
36
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
8
21%
5
14%
1-15
8
21%
3
8%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
9
24%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2
Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Барселона
Исход игры
Хетафе
4.1% (5)
Ничья
6.6% (8)
Барселона
89.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
68.57% (72)
Нет
31.43% (33)
Популярный счёт
1:2 Барселона
39.7% (48)
0:2 Барселона
13.2% (16)
0:1 Барселона
11.6% (14)
1:3 Барселона
10.7% (13)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:1 Хетафе
1.7% (2)
1:4 Барселона
1.7% (2)
0:3 Барселона
1.7% (2)
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