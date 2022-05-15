Стадион: Сьюдад де Валенсия
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
84 Владение мячом, % 16
Владение мячом
2
Сон
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
23
Химо
Наварро
20
Понс
Пере
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Marc Tenas
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леванте
Алавес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|12 (3)
|0.32
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.14
|Мелеро Гонсало
|5 (2)
|0.14
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|Гомес Даниэль
|4
|0.11
|Сольдадо Роберто
|3
|0.08
|Барди Энис
|3 (2)
|0.08
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Мирамон Хорхе
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.35
|Эскаланте Гонсало
|5
|0.14
|Лагуардия Виктор
|3
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.05
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|9
|0
|Рохер Марти
|8
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Кампанья Хосе
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Сон
|4
|1
|Робер Пьер
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Дуарте Оскар
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Постиго Серхио
|2
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|11
|0
|Лагуардия Виктор
|9
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Эскаланте Гонсало
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|1
|Эдгар Мендес
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|Marc Tenas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
0
0%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
3
25%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
10
40%
1
8%
76-90
Пропущено
29
42
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
5
17%
6
14%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
4
14%
7
17%
46-60
7
24%
6
14%
61-75
7
24%
12
29%
76-90
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
44
20
19 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
8
18%
4
20%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
7
16%
0
0%
31-45
5
11%
4
20%
46-60
8
18%
4
20%
61-75
12
27%
5
25%
76-90
Забито
44
29
14 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
12 Не забивали 16
3
7%
6
21%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
11
25%
8
28%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
16
36%
5
17%
76-90
Пропущено
73
62
30 В 1-м тайме 24
43 Во 2-м тайме 38
21 Пропускали первыми 24
29 Не пропускали 30
13
18%
10
16%
1-15
6
8%
8
13%
16-30
11
15%
6
10%
31-45
9
12%
11
18%
46-60
15
21%
10
16%
61-75
19
26%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3
Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|37
|26
|7
|4
|79 - 30
|85
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|20
|8
|9
|62 - 41
|68
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|51 - 29
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|37 - 34
|60
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|37
|15
|12
|10
|60 - 35
|57
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 35
|53
|9.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|37 - 47
|48
|10.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|42 - 41
|44
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|36 - 44
|43
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 50
|40
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|44 - 59
|38
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|37
|7
|15
|15
|33 - 50
|36
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|37
|8
|10
|19
|32 - 62
|34
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|8
|8
|21
|30 - 61
|32
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|44 - 73
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|32 - 15
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|39 - 16
|37
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 18
|32
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 22
|30
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 24
|25
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 23
|23
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 29
|20
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|16 - 12
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 23
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 27
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 30
|17
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 26
|14
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|4
|14
|13 - 41
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Алавес
Исход игры
Леванте
59.3% (64)
Ничья
28.7% (31)
Алавес
12% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (40)
Меньше
61.54% (64)
Обе команды забьют
Да
61.54% (64)
Нет
38.46% (40)
Популярный счёт
1:0 Леванте
27.8% (30)
2:1 Леванте
25.9% (28)
1:1 Ничья
22.2% (24)
1:2 Алавес
8.3% (9)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:1 Алавес
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Леванте
1.9% (2)
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