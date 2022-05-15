  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Леванте
0:0
Первый тайм: 5'
Алавес
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 84 Владение мячом, % 16

Владение мячом

Прогнозы 108
Леванте 59.3% (64)
X 28.7% (31)
Алавес 12% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Алавес
3.19
3.81
2.34
Все Коэффициенты
45
Alejandro
Primo
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
25
Сараччи
Марсело
10
Барди
Энис
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
29
Кантеро
Алехандро
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эскаланте
Гонсало
20
Понс
Пере
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Леванте
4-3-3
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Алавес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
0:2
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 12 (3) 0.32
Рохер Марти 5 (1) 0.14
Мелеро Гонсало 5 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 4 0.11
Гомес Даниэль 4 0.11
Сольдадо Роберто 3 0.08
Барди Энис 3 (2) 0.08
Кампанья Хосе 2 0.05
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Дуарте Оскар 1 0.03
Сон 1 0.03
Мирамон Хорхе 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (6) 0.35
Эскаланте Гонсало 5 0.14
Лагуардия Виктор 3 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.05
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Де ла Фуэнте Мигель 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Джейсон 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 8 0
Сольдадо Роберто 5 1
Кампанья Хосе 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Сон 4 1
Робер Пьер 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Дуарте Оскар 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Везу Рубен 3 0
Радоя Неманья 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Постиго Серхио 2 0
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 11 0
Лагуардия Виктор 9 0
Лежён Флорьян 7 1
Эскаланте Гонсало 6 0
Химо Наварро 4 1
Эдгар Мендес 5 0
Пина Томас 4 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Marc Tenas 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
0
0%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
3
25%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
10
40%
1
8%
76-90

Пропущено

29
42
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
5
17%
6
14%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
4
14%
7
17%
46-60
7
24%
6
14%
61-75
7
24%
12
29%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

44
20
19 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
8
18%
4
20%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
7
16%
0
0%
31-45
5
11%
4
20%
46-60
8
18%
4
20%
61-75
12
27%
5
25%
76-90

Забито

44
29
14 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
12 Не забивали 16
3
7%
6
21%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
11
25%
8
28%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
16
36%
5
17%
76-90

Пропущено

73
62
30 В 1-м тайме 24
43 Во 2-м тайме 38
21 Пропускали первыми 24
29 Не пропускали 30
13
18%
10
16%
1-15
6
8%
8
13%
16-30
11
15%
6
10%
31-45
9
12%
11
18%
46-60
15
21%
10
16%
61-75
19
26%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3
Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 37 26 7 4 79 - 30 85
2. Барселона 0:0 Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 37 20 8 9 62 - 41 68
4. Севилья 0:0 Заявка 37 17 16 4 51 - 29 67
5. Бетис 0:0 Заявка 37 18 8 11 60 - 40 62
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 12 9 37 - 34 60
7. Вильярреал 0:0 Заявка 37 15 12 10 60 - 35 57
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 35 53
9. Осасуна 0:0 Заявка 37 12 12 13 37 - 47 48
10. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
11. Сельта 0:0 Заявка 37 11 11 15 42 - 41 44
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 37 11 10 16 36 - 44 43
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче 0:0 Заявка 37 10 10 17 37 - 50 40
15. Хетафе 0:0 Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада 0:0 Заявка 37 8 14 15 44 - 59 38
17. Кадис 0:0 Заявка 37 7 15 15 33 - 50 36
18. Мальорка 0:0 Заявка 37 8 10 19 32 - 62 34
19. Алавес 0:0 Заявка 37 8 8 21 30 - 61 32
20. Леванте 0:0 Заявка 37 6 12 19 44 - 73 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 32 - 15 41
3. Севилья 0:0 Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона 0:0 Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 10 7 2 39 - 16 37
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 18 32
9. Бетис 0:0 Заявка 19 9 3 7 32 - 22 30
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 24 25
13. Алавес 0:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
14. Эльче 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта 0:0 Заявка 19 6 5 8 25 - 23 23
17. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада 0:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 29 20
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 18 - 23 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 35 - 17 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 16 - 12 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 5 7 20 - 23 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 27 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:0 Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 30 17
14. Эльче 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 26 14
16. Хетафе 0:0 Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка 0:0 Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 4 14 13 - 41 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • 2'
    Леванте контролирует мяч.
  • 1'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Леванте контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 108
    Леванте 59.3% (64)
    X 28.7% (31)
    Алавес 12% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Алавес
    3.19
    3.81
    2.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Леванте 0:0 Алавес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Леванте 0:0 Алавес

    Исход игры
    Леванте
    59.3% (64)
    Ничья
    28.7% (31)
    Алавес
    12% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (40)
    Меньше
    61.54% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (64)
    Нет
    38.46% (40)
    Популярный счёт
    1:0 Леванте
    27.8% (30)
    2:1 Леванте
    25.9% (28)
    1:1 Ничья
    22.2% (24)
    1:2 Алавес
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:1 Алавес
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Леванте
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Леванте
    Алавес
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     