  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 12438
Леванте
3:1
Конец матча
Алавес
0'
17' Желтая карточка
Кампанья Хосе
29' Желтая карточка
Моралес Луис
35' Желтая карточка
Сараччи Марсело
0:1
36' Гол
Хоселу Санмартин
38' Желтая карточка
Понс Пере
1:1
53' Гол
Дуарте Оскар
54' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Мигель
58' Желтая карточка
Малса Микаэль
71' Желтая карточка
Эдгар Мендес
2:1
74' Гол
Рохер Марти
81' Желтая карточка
Сон
86' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
86' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
89' Желтая карточка
Marc Tenas
90' Желтая карточка
Везу Рубен
90' Желтая карточка
Лежён Флорьян
90' Желтая карточка
Коке Хорхе
3:1
90' Гол
Моралес Луис
90'+7

Ход матча

17'
Кампанья Хосе
 
29'
Моралес Луис
 
35'
Сараччи Марсело
 
36'
0:1
Хоселу Санмартин
(Лагуардия Виктор)
38'
 
Понс Пере
53'
Дуарте Оскар
(Моралес Луис)
1:1
54'
 
Де ла Фуэнте Мигель
56'
 
Эдгар Мендес
Де ла Фуэнте Мигель
57'
 
Гарсия Мануэль
Джейсон
58'
Малса Микаэль
 
66'
Гомес Даниэль
Кантеро Алехандро
 
66'
Пепелу
Малса Микаэль
 
70'
 
Вальехо Ману
Понс Пере
71'
 
Эдгар Мендес
74'
Рохер Марти
2:1
76'
Коке Хорхе
Сараччи Марсело
 
76'
Сольдадо Роберто
Рохер Марти
 
80'
Мирамон Хорхе
Барди Энис
 
80'
 
Marc Tenas
Лагуардия Виктор
80'
 
Теналья Науэль
Дуарте Рубен
81'
Сон
 
86'
 
Эскаланте Гонсало
86'
Сольдадо Роберто
 
89'
 
Marc Tenas
90'
Везу Рубен
 
90'
 
Лежён Флорьян
90'
Коке Хорхе
 
90'
Моралес Луис
(Кампанья Хосе)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 10
  • 8 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Леванте 59.3% (64)
X 28.7% (31)
Алавес 12% (13)
Все прогнозы
45
Alejandro
Primo
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
25
Сараччи
Марсело
29
Кантеро
Алехандро
24
Кампанья
Хосе
12
Малса
Микаэль
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
10
Барди
Энис
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эскаланте
Гонсало
20
Понс
Пере
25
Джейсон
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Леванте
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Алавес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
0:2
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 13 (3) 0.35
Рохер Марти 6 (1) 0.16
Мелеро Гонсало 5 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 4 0.11
Гомес Даниэль 4 0.11
Сольдадо Роберто 3 0.08
Барди Энис 3 (2) 0.08
Кампанья Хосе 2 0.05
Дуарте Оскар 2 0.05
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Мирамон Хорхе 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (6) 0.38
Эскаланте Гонсало 5 0.14
Лагуардия Виктор 3 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.05
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Де ла Фуэнте Мигель 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Джейсон 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 8 0
Сольдадо Роберто 6 1
Кампанья Хосе 6 1
Малса Микаэль 7 0
Моралес Луис 7 0
Сон 5 1
Клерк Карлос 6 0
Робер Пьер 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Дуарте Оскар 4 0
Везу Рубен 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Радоя Неманья 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Постиго Серхио 2 0
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Коке Хорхе II 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 11 0
Лежён Флорьян 8 1
Лагуардия Виктор 9 0
Эскаланте Гонсало 7 0
Эдгар Мендес 6 0
Химо Наварро 4 1
Пина Томас 4 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Понс Пере 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Marc Tenas 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
13
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 28
0
0%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
14%
4
31%
31-45
7
25%
3
23%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
11
39%
1
8%
76-90

Пропущено

30
45
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
5
17%
6
13%
1-15
2
7%
5
11%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
4
13%
8
18%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
7
23%
13
29%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

44
20
19 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
8
18%
4
20%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
7
16%
0
0%
31-45
5
11%
4
20%
46-60
8
18%
4
20%
61-75
12
27%
5
25%
76-90

Забито

47
30
14 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 16
3
6%
6
20%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
12
26%
8
27%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
17
36%
5
17%
76-90

Пропущено

74
65
31 В 1-м тайме 24
43 Во 2-м тайме 41
22 Пропускали первыми 24
30 Не пропускали 31
13
18%
10
15%
1-15
6
8%
8
12%
16-30
12
16%
6
9%
31-45
9
12%
12
18%
46-60
15
20%
11
17%
61-75
19
26%
18
28%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3
Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Леванте заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Леванте: 64%, Алавес: 36%.
  • 97'
    Алавес контролирует мяч.
  • 96'
    Команда Леванте забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О О Л - Моралес Луис из команды Леванте легко посылает мяч в пустые ворота правой! Моралес Луис легко с этим справился!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Леванте 59.3% (64)
    X 28.7% (31)
    Алавес 12% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Леванте 3:1 Алавес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Леванте 3:1 Алавес

    Исход игры
    Леванте
    59.3% (64)
    Ничья
    28.7% (31)
    Алавес
    12% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (40)
    Меньше
    61.54% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (64)
    Нет
    38.46% (40)
    Популярный счёт
    1:0 Леванте
    27.8% (30)
    2:1 Леванте
    25.9% (28)
    1:1 Ничья
    22.2% (24)
    1:2 Алавес
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:1 Алавес
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Леванте
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     