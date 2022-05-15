Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 12438
17' Желтая карточкаКампанья Хосе
29' Желтая карточкаМоралес Луис
35' Желтая карточкаСараччи Марсело
0:1
36' ГолХоселу Санмартин
38' Желтая карточкаПонс Пере
1:1
53' ГолДуарте Оскар
54' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Мигель
58' Желтая карточкаМалса Микаэль
71' Желтая карточкаЭдгар Мендес
2:1
74' ГолРохер Марти
81' Желтая карточкаСон
86' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
86' Желтая карточкаСольдадо Роберто
89' Желтая карточкаMarc Tenas
90' Желтая карточкаВезу Рубен
90' Желтая карточкаЛежён Флорьян
90' Желтая карточкаКоке Хорхе
3:1
90' ГолМоралес Луис
Ход матча
17'
29'
35'
36'
38'
53'
1:1
58'
66'
71'
74'
2:1
81'
86'
89'
90'
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 10
-
8 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
2
Сон
14
Везу
Рубен
11
Моралес
Луис
10
Барди
Энис
23
Химо
Наварро
20
Понс
Пере
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Барди ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Marc Tenas
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леванте
Алавес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|13 (3)
|0.35
|Рохер Марти
|6 (1)
|0.16
|Мелеро Гонсало
|5 (2)
|0.14
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|Гомес Даниэль
|4
|0.11
|Сольдадо Роберто
|3
|0.08
|Барди Энис
|3 (2)
|0.08
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|Дуарте Оскар
|2
|0.05
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Мирамон Хорхе
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|14 (6)
|0.38
|Эскаланте Гонсало
|5
|0.14
|Лагуардия Виктор
|3
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.05
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|9
|0
|Рохер Марти
|8
|0
|Сольдадо Роберто
|6
|1
|Кампанья Хосе
|6
|1
|Малса Микаэль
|7
|0
|Моралес Луис
|7
|0
|Сон
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Робер Пьер
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Дуарте Оскар
|4
|0
|Везу Рубен
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Постиго Серхио
|2
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Коке Хорхе II
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|11
|0
|Лежён Флорьян
|8
|1
|Лагуардия Виктор
|9
|0
|Эскаланте Гонсало
|7
|0
|Эдгар Мендес
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|1
|Пина Томас
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Marc Tenas
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
13
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 28
0
0%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
14%
4
31%
31-45
7
25%
3
23%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
11
39%
1
8%
76-90
Пропущено
30
45
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
5
17%
6
13%
1-15
2
7%
5
11%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
4
13%
8
18%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
7
23%
13
29%
76-90
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
44
20
19 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
8
18%
4
20%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
7
16%
0
0%
31-45
5
11%
4
20%
46-60
8
18%
4
20%
61-75
12
27%
5
25%
76-90
Забито
47
30
14 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 16
3
6%
6
20%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
12
26%
8
27%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
17
36%
5
17%
76-90
Пропущено
74
65
31 В 1-м тайме 24
43 Во 2-м тайме 41
22 Пропускали первыми 24
30 Не пропускали 31
13
18%
10
15%
1-15
6
8%
8
12%
16-30
12
16%
6
9%
31-45
9
12%
12
18%
46-60
15
20%
11
17%
61-75
19
26%
18
28%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3
Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 3:1 Алавес
Исход игры
Леванте
59.3% (64)
Ничья
28.7% (31)
Алавес
12% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (40)
Меньше
61.54% (64)
Обе команды забьют
Да
61.54% (64)
Нет
38.46% (40)
Популярный счёт
1:0 Леванте
27.8% (30)
2:1 Леванте
25.9% (28)
1:1 Ничья
22.2% (24)
1:2 Алавес
8.3% (9)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:1 Алавес
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Леванте
1.9% (2)
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