Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Marc Tenas совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Алавес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Алавес

49' Леванте выполняет удар от ворот.

48' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Джейсон оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Alejandro Primo перевел мяч на угловой.

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Леванте выполняет удар от ворот.

42' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Понс Пере совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Команда Алавес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин забивает с правой ноги!

36' Лагуардия Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Сараччи Марсело - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Леванте выполняет удар от ворот.

34' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Моралес Луис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

28' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

28' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хорошую попытку сделал Моралес Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Сон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Кампанья Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Кампанья Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Кампанья Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Алавес выполняет удар от ворот.

15' Алавес выполняет удар от ворот.

15' Леванте выполняет удар от ворот.

14' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Алавес

10' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

10' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

8' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Алавес

3' Дуарте Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Леванте начинает с центра поля