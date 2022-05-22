Ушел от соперника по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот, но мяч угодил в ногу Рейнилду и полетел в аут.

Диагональ исполнял Элустондо на левый фланг, куда забегал Рико, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

Судья добавил к времени первого тайма три минуты.

Выиграл верх в чужой штрафной Сорлот и скинул поперек на Рафинью, который пробил в падении, но мяч пролетел рядом со штангой.

Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной Рафинья и пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.

Гризманн локтем заехал по лицу сопернику в верховой борьбе, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Счет в матче пока так и не открыт!

Мерино в центре поля наступил на ногу Коке. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

С левого фланга Рико в центр прострелил под удар Мерино, но в последний момент мяч перехватил Коке.

Рафинья в грубом подкате заехал по ногам сопернику в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Пауза в матче. Савич получил в прошлом эпизоде повреждение. Потребуется ему помощь медицинского штаба.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Гризманн и головой скинул на Карраско, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Отдавал тонко в штрафную Коке на ход Гризманну, но тому в силовой борьбе не позволил добраться до мяча Ле Норман.

Рейнилду в подкате снес перед своей штрафной Сорлота, сорвав потенциальный выход один на один, но свисток арбитра промолчал.

Финтом ушел от соперника на фланге Гризманн и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

34' Диагональ исполнял Мерино в штрафную на Сорлота, но того опередил Савич и головой сбросил мяч в руки Облаку.

33' По флангу отдавал пас Рейнилду на ход Карраско, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.

32' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам перевести дух и попить воды, жарко сегодня в Испании.

31' Забросил Коке в штрафную, куда забегал Льоренте, но Элустондо оказался первым на мяче и вынес его подальше от ворот.

30' Сорлот с фланга прострелил в центр штрафной, где в падении пробивал по воротам Рафинья, но на этот раз выручила гостей штанга.

29' С дальней дистанции пробивал по воротам Сорлот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

28' Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Рафинья на ход Исаку, но тому помешали пробить защитники.

27' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Рафинья. Потребуется ему помощь медиков.

25' В центре поля получил по голове локтем Рафинья в борьбе против Коке. Штрафной удар исполнять будут мадридцы.