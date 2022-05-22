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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Сосьедад
0:0
Перерыв
Атлетико М
0'
13' Желтая карточка
Ле Норман Робен
36' Желтая карточка
Рафинья Алькантара
45' Желтая карточка
Гризманн Антуан

Ход матча

13'
Ле Норман Робен
 
36'
Рафинья Алькантара
 
45'
 
Гризманн Антуан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 113
Реал Сосьедад 15% (17)
X 35.4% (40)
Атлетико М 49.6% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Атлетико М
2.90
3.46
3.67
Все Коэффициенты
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
4
Ильяраменди
Асьер
17
Рафинья
Алькантара
23
Сорлот
Александр
19
Исак
Александр
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
4
Кондогбия
Жоффрей
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
19
Кунья
Матеус
Реал Сосьедад
4-3-1-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

25 матчей

24%
12%
64%
6 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
Исак Александр 6 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.11
Сорлот Александр 4 0.11
Мерино Микель 3 0.08
Янузай Аднан 3 (2) 0.08
Сильва Давид 2 0.05
Субименди Мартин 2 0.05
Лобете Хулен 2 0.05
Порту Кристиан 1 (1) 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.29
Суарес Луис 11 (2) 0.29
Фелиш Жоау 8 0.21
Карраско Янник 6 (2) 0.16
Кунья Матеус 6 0.16
Лемар Тома 4 0.11
Гризманн Антуан 3 0.08
Лоди Ренан 2 0.05
Де Пауль Родриго 2 0.05
Эрмосо Марио 2 0.05
Фелипе Аугусто IV 2 0.05
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Хименес Хосе 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 7 0
Сальдуа Хосеба 6 0
Ле Норман Робен 6 0
Исак Александр 6 0
Сильва Давид 4 1
Янузай Аднан 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Рико Диего 4 0
Горосабел Андони 4 0
Порту Кристиан 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рафинья Алькантара 3 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 11 0
Эрмосо Марио 6 1
Суарес Луис 7 0
Коке Хорхе 7 0
Де Пауль Родриго 7 0
Хименес Хосе 7 0
Фелипе Аугусто IV 5 1
Диего Симеоне 4 1
Карраско Янник 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Корреа Анхель 3 1
Врсалько Шиме 4 0
Эррера Эктор 4 0
Лоди Ренан 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
33
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
1
7%
7
21%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
3
20%
2
6%
31-45
3
20%
7
21%
46-60
3
20%
5
15%
61-75
4
27%
10
30%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 14
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
2
29%
5
22%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
2
29%
4
17%
76-90

Забито

24
31
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
13%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
6
25%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
10
36%
4
22%
76-90

Забито

39
64
12 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 25
11 Не забивали 6
4
10%
9
14%
1-15
1
3%
8
13%
16-30
7
18%
7
11%
31-45
8
21%
11
17%
46-60
9
23%
10
16%
61-75
10
26%
19
30%
30%
76-90

Пропущено

35
41
11 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 25
4
11%
4
10%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
6
17%
9
22%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
12
34%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона 0:1 Заявка 38 21 10 7 68 - 37 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 38 20 9 9 63 - 42 69
4. Севилья 0:0 Заявка 38 17 17 4 52 - 30 68
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 17 12 9 39 - 35 63
7. Вильярреал 1:0 Заявка 38 16 11 11 62 - 37 59
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 14 14 10 43 - 35 56
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 38 12 11 15 37 - 51 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Мальорка Заявка 38 10 9 19 36 - 63 39
17. Кадис Заявка 38 8 15 15 35 - 51 39
18. Гранада Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 38 8 7 23 31 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья 0:0 Заявка 19 11 7 1 35 - 17 40
4. Барселона 0:1 Заявка 19 12 2 5 37 - 18 38
5. Вильярреал 1:0 Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 10 6 3 15 - 7 36
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 19 7 4 8 17 - 21 25
17. Осасуна Заявка 19 5 7 7 17 - 26 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона 0:1 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Вильярреал 1:0 Заявка 19 6 5 8 22 - 19 23
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 4 10 5 14 - 17 22
10. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
11. Кадис Заявка 19 5 6 8 16 - 27 21
12. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Мальорка Заявка 19 3 3 13 16 - 38 12
18. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
19. Эспаньол Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Желтая карточка
    45'
    Гризманн локтем заехал по лицу сопернику в верховой борьбе, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 45'
    Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной Рафинья и пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.
  • Опасный момент
    45'
    Выиграл верх в чужой штрафной Сорлот и скинул поперек на Рафинью, который пробил в падении, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    Диагональ исполнял Элустондо на левый фланг, куда забегал Рико, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 43'
    Ушел от соперника по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот, но мяч угодил в ногу Рейнилду и полетел в аут.
  • 42'
    Финтом ушел от соперника на фланге Гризманн и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось. 
  • 41'
    Рейнилду в подкате снес перед своей штрафной Сорлота, сорвав потенциальный выход один на один, но свисток арбитра промолчал.
  • 40'
    Отдавал тонко в штрафную Коке на ход Гризманну, но тому в силовой борьбе не позволил добраться до мяча Ле Норман.
  • Офсайд
    39'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Гризманн и головой скинул на Карраско, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 38'
    Пауза в матче. Савич получил в прошлом эпизоде повреждение. Потребуется ему помощь медицинского штаба.
  • Желтая карточка
    37'
    Рафинья в грубом подкате заехал по ногам сопернику в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 36'
    С левого фланга Рико в центр прострелил под удар Мерино, но в последний момент мяч перехватил Коке.
  • 35'
    Мерино в центре поля наступил на ногу Коке. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
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    • 34'
      Диагональ исполнял Мерино в штрафную на Сорлота, но того опередил Савич и головой сбросил мяч в руки Облаку.
    • 33'
      По флангу отдавал пас Рейнилду на ход Карраско, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.
    • 32'
      Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам перевести дух и попить воды, жарко сегодня в Испании.
    • 31'
      Забросил Коке в штрафную, куда забегал Льоренте, но Элустондо оказался первым на мяче и вынес его подальше от ворот.
    • Опасный момент
      30'
      Сорлот с фланга прострелил в центр штрафной, где в падении пробивал по воротам Рафинья, но на этот раз выручила гостей штанга.
    • 29'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Сорлот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 28'
      Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Рафинья на ход Исаку, но тому помешали пробить защитники.
    • 27'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Рафинья. Потребуется ему помощь медиков.
    • 25'
      В центре поля получил по голове локтем Рафинья в борьбе против Коке. Штрафной удар исполнять будут мадридцы.
    • 24'
      Прострелил вдоль ворот с правого фланга Карраско, но в своей штрафной первым на мяче оказался Элустондо.
    • 23'
      Пробивал головой по воротам Гризманн после навеса от Коке, но на пути мяча оказалось тело Элустондо.
    • 22'
      Пробивал по воротам из пределов штрафной Гризманн после прострела от Льоренте, но на пути мяча оказался защитник.
    • 21'
      Продавил соперника по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не пробил.
    • 20'
      С углового навесил в центр штрафной Карраско на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Ле Норман.
    • 19'
      Теперь уже Субименди отдавал пас в штрафную на Сорлота, но тому в подкате помешал добраться до мяча Рейнилду.
    • 18'
      С правого фланга низом прострелил в штрафную Рико, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 17'
      Прорывался по флангу Исак и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 16'
      Теперь уже Рафинья со штрафного навесил на линию вратарской, где головой пробил Мерино, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 15'
      Со штрафного Карраско навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Савич, но мяч отправился в руки голкиперу.
    • Желтая карточка
      14'
      На фланге Льоренте получил сзади по ногам в борьбе против Ле Нормана. Штрафной удар исполнять будут мадридцы, а нарушитель получил желтую карточку.
    • 13'
      Отдавал пас Сорлот в штрафную на Исака, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 12'
      Тонко отдавал в штрафную соперника Рафинья на Сорлота, но ему не позволил пробить в силовой борьбе Савич.
    • 11'
      Диагональ исполнял Льоренте в штрафную на Грихманна, но тому добраться до мяча не позволили заитники.
    • 10'
      Убежал по правому флангу на скорости Сорлот и прострелил вдоль ворот, но Облак на выходе оказался первым на мяче.
    • 9'
      Мягко забросил Коке на чужую половину поля, куда забегал Льоренте, но его опередил Элустондо и вынес мяч головой в аут.
    • 8'
      По флангу забросил Льоренте на ход Куньи, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 7'
      Проникающий пас исполнял Рафинья в штрафную соперника на Сорлота, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 6'
      Со штрафного Карраско навесил на дальнюю штангу, где вышел из ворот Ремиро и забрал мяч в свои руки.
    • 5'
      В верховой борьбе против Куньи на своей половине поля подыграл себе рукой Рико, что не осталось без внимания арбитра.
    • 4'
      В центре поля по ногам получил Гризманн в подкате от Рафиньи. Штрафной удар исполнять будут мадридцы.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Коке на ход Куньи, но тому добраться до мяча не позволил Элустондо.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжево-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    15% (17)
    Ничья
    35.4% (40)
    Атлетико М
    49.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    76.64% (82)
    Нет
    23.36% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    30.1% (34)
    1:1 Ничья
    30.1% (34)
    0:1 Атлетико М
    13.3% (15)
    2:1 Реал Сосьедад
    7.1% (8)
    1:0 Реал Сосьедад
    6.2% (7)
    2:3 Атлетико М
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:2 Атлетико М
    1.8% (2)
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