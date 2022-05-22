Стадион: Аноэта
0:0
Перерыв
13' Желтая карточкаЛе Норман Робен
36' Желтая карточкаРафинья Алькантара
45' Желтая карточкаГризманн Антуан
Ход матча
13'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
15
Рико
Диего
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
19
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
17 Васс ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетико М
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
25 матчей
24%
12%
64%
6 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|Исак Александр
|6 (2)
|0.16
|Ариц Элустондо
|4
|0.11
|Сорлот Александр
|4
|0.11
|Мерино Микель
|3
|0.08
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.08
|Сильва Давид
|2
|0.05
|Субименди Мартин
|2
|0.05
|Лобете Хулен
|2
|0.05
|Порту Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.29
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.29
|Фелиш Жоау
|8
|0.21
|Карраско Янник
|6 (2)
|0.16
|Кунья Матеус
|6
|0.16
|Лемар Тома
|4
|0.11
|Гризманн Антуан
|3
|0.08
|Лоди Ренан
|2
|0.05
|Де Пауль Родриго
|2
|0.05
|Эрмосо Марио
|2
|0.05
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.05
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Хименес Хосе
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Сальдуа Хосеба
|6
|0
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Исак Александр
|6
|0
|Сильва Давид
|4
|1
|Янузай Аднан
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Рико Диего
|4
|0
|Горосабел Андони
|4
|0
|Порту Кристиан
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рафинья Алькантара
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|10
|2
|Савич Стефан
|11
|0
|Эрмосо Марио
|6
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Коке Хорхе
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Фелипе Аугусто IV
|5
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Карраско Янник
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Врсалько Шиме
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Лоди Ренан
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
33
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
1
7%
7
21%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
3
20%
2
6%
31-45
3
20%
7
21%
46-60
3
20%
5
15%
61-75
4
27%
10
30%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 14
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
2
29%
5
22%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
2
29%
4
17%
76-90
Забито
24
31
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
13%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
6
25%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
10
36%
4
22%
76-90
Забито
39
64
12 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 25
11 Не забивали 6
4
10%
9
14%
1-15
1
3%
8
13%
16-30
7
18%
7
11%
31-45
8
21%
11
17%
46-60
9
23%
10
16%
61-75
10
26%
19
30%
30%
76-90
Пропущено
35
41
11 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 25
4
11%
4
10%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
6
17%
9
22%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
12
34%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|38
|21
|10
|7
|68 - 37
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|63 - 42
|69
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|38
|17
|17
|4
|52 - 30
|68
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|38
|17
|12
|9
|39 - 35
|63
|7.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|62 - 37
|59
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|43 - 35
|56
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|37 - 51
|47
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|40 - 52
|42
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|40 - 53
|42
|15.
|Хетафе
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|33 - 41
|39
|16.
|Мальорка
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|36 - 63
|39
|17.
|Кадис
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|35 - 51
|39
|18.
|Гранада
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|44 - 61
|38
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|Заявка
|38
|8
|7
|23
|31 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|35 - 17
|40
|4.
|Барселона
|0:1 Заявка
|19
|12
|2
|5
|37 - 18
|38
|5.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|15 - 7
|36
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Эльче
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|13.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|15.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 21
|25
|17.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 26
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 19
|23
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|14 - 17
|22
|10.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|11.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 27
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|16 - 38
|12
|18.
|Хетафе
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|12 - 26
|11
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Атлетико М
Исход игры
Реал Сосьедад
15% (17)
Ничья
35.4% (40)
Атлетико М
49.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
30.1% (34)
1:1 Ничья
30.1% (34)
0:1 Атлетико М
13.3% (15)
2:1 Реал Сосьедад
7.1% (8)
1:0 Реал Сосьедад
6.2% (7)
2:3 Атлетико М
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:2 Атлетико М
1.8% (2)
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