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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Сосьедад
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

25 матчей

24%
12%
64%
6 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
Исак Александр 6 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.11
Сорлот Александр 4 0.11
Мерино Микель 3 0.08
Янузай Аднан 3 (2) 0.08
Сильва Давид 2 0.05
Субименди Мартин 2 0.05
Лобете Хулен 2 0.05
Порту Кристиан 1 (1) 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.3
Суарес Луис 11 (2) 0.3
Фелиш Жоау 8 0.22
Карраско Янник 6 (2) 0.16
Кунья Матеус 6 0.16
Лемар Тома 4 0.11
Гризманн Антуан 3 0.08
Лоди Ренан 2 0.05
Де Пауль Родриго 2 0.05
Эрмосо Марио 2 0.05
Фелипе Аугусто IV 2 0.05
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Хименес Хосе 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 7 0
Сальдуа Хосеба 6 0
Исак Александр 6 0
Сильва Давид 4 1
Янузай Аднан 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Рико Диего 4 0
Горосабел Андони 4 0
Порту Кристиан 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рафинья Алькантара 2 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 11 0
Эрмосо Марио 6 1
Суарес Луис 7 0
Коке Хорхе 7 0
Де Пауль Родриго 7 0
Хименес Хосе 7 0
Фелипе Аугусто IV 5 1
Диего Симеоне 4 1
Карраско Янник 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Корреа Анхель 3 1
Врсалько Шиме 4 0
Эррера Эктор 4 0
Лоди Ренан 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
33
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
1
7%
7
21%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
3
20%
2
6%
31-45
3
20%
7
21%
46-60
3
20%
5
15%
61-75
4
27%
10
30%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 14
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
2
29%
5
22%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
2
29%
4
17%
76-90

Забито

24
31
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
13%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
6
25%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
10
36%
4
22%
76-90

Забито

39
64
12 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 25
11 Не забивали 6
4
10%
9
14%
1-15
1
3%
8
13%
16-30
7
18%
7
11%
31-45
8
21%
11
17%
46-60
9
23%
10
16%
61-75
10
26%
19
30%
30%
76-90

Пропущено

35
41
11 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 25
4
11%
4
10%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
6
17%
9
22%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
12
34%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 26 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Реал Сосьедад 7.3% (3)
    X 31.7% (13)
    Атлетико М 61% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетико М
    2.79
    3.48
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    7.3% (3)
    Ничья
    31.7% (13)
    Атлетико М
    61% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    39% (16)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    0:1 Атлетико М
    9.8% (4)
    2:1 Реал Сосьедад
    7.3% (3)
    2:3 Атлетико М
    4.9% (2)
    0:2 Атлетико М
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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    Реал Сосьедад
    Атлетико М
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