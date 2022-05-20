Стадион: Кампо де Вальекас
2:3
Второй тайм: 74'
1:0
18' ГолГарсия Альваро
1:1
26' ГолМелеро Гонсало
1:2
44' ГолРохер Марти
1:3
45' ГолМелеро Гонсало
55' Желтая карточкаСараччи Марсело
59' Undefined phrase: football_event_Моралес Луис
2:3
62' ПенальтиГвардиола Серхи
Ход матча
18'
1:0
26'
44'
1:2
45'
1:3
46'
55'
59'
62'
2:3
Владение мячом
20
Балью
Иван
12
Лопес
Унаи
10
Бебе
Тьягу
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Куньят ПаблоВратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Пубиль МаркЗащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Фараж ОмарНападающий
-
36 Леал Роберту
-
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Леванте
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|8 (1)
|0.21
|Гарсия Альваро III
|7
|0.18
|Фалькао Радамель
|6
|0.16
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.08
|Нтекья Ранди
|3
|0.08
|Паласон Иси
|2
|0.05
|Катена Алехандро
|2
|0.05
|Сисс Пате
|2
|0.05
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|13 (3)
|0.34
|Рохер Марти
|7 (1)
|0.18
|Мелеро Гонсало
|7 (2)
|0.18
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|Гомес Даниэль
|4
|0.11
|Сольдадо Роберто
|3
|0.08
|Барди Энис
|3 (2)
|0.08
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|Дуарте Оскар
|2
|0.05
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Мирамон Хорхе
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|13
|0
|Комесанья Санти
|11
|1
|Балью Иван
|10
|1
|Катена Алехандро
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Гарсия Альваро III
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Мараш Никола
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Эрнандес Марио
|3
|0
|Суарес Марио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Силла Мамаду
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|9
|0
|Рохер Марти
|8
|0
|Сольдадо Роберто
|6
|1
|Кампанья Хосе
|6
|1
|Малса Микаэль
|7
|0
|Моралес Луис
|7
|0
|Сон
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Робер Пьер
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Дуарте Оскар
|4
|0
|Везу Рубен
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Постиго Серхио
|2
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Коке Хорхе II
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
3
13%
3
16%
1-15
8
35%
2
11%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Пропущено
19
44
11 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
16%
8
18%
1-15
3
16%
4
9%
16-30
5
26%
7
16%
31-45
3
16%
5
11%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
4
21%
12
27%
76-90
Забито
14
28
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
2
14%
7
25%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
11
39%
76-90
Пропущено
27
30
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
11%
5
17%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
7
26%
7
23%
76-90
Забито
37
47
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 12
6
16%
3
6%
1-15
9
24%
5
11%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
4
11%
12
26%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
8
22%
17
36%
76-90
Пропущено
46
74
23 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 43
23 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 30
6
13%
13
18%
1-15
8
17%
6
8%
16-30
9
20%
12
16%
31-45
6
13%
9
12%
46-60
6
13%
15
20%
61-75
11
24%
19
26%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Леванте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Леванте - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1
Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|2:3 Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 49
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|3:2 Заявка
|38
|8
|11
|19
|50 - 76
|35
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|2:3 Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 21
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|3:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|3:2 Заявка
|19
|3
|4
|12
|22 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|2:3 Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:3 Леванте
Исход игры
Райо Вальекано
71.8% (79)
Ничья
24.5% (27)
Леванте
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (47)
Меньше
53.92% (55)
Обе команды забьют
Да
65.69% (67)
Нет
34.31% (35)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
37.3% (41)
1:0 Райо Вальекано
23.6% (26)
1:1 Ничья
18.2% (20)
2:0 Райо Вальекано
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
1:2 Леванте
2.7% (3)
3:1 Райо Вальекано
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!