С угла поля навесил Моралес на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу подальше от своих ворот Комесанья.

В центре поля Комесанья получил в подкате по ногам от Радои. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

Догнал мяч в чужой штрафной Гвардиола и сбросил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Двойная замена в составе "Райо Вальекано" произошла. Вместо Бебе и Гвардиолы доигрывать встречу будут Силла и Фалькао.

Ушел от соперника финтом по флангу Сисс и подал в центр штрафной на Фалькао, но тот не смог пробить в борьбе против Робера.

Проникающий пас исполнял Силла в штрафную на Фалькао, но тот пробил с лету рядом с ближней штангой.

По флангу забросил Сисс на ход Силла, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Убежал один на один с голкипером Моралес после отличного паса от Рохе и отправил сферу в сетку, но гол был отменен, ведь перед этим судья углядел нарушение правил в штрафной гостей и назначил пенальти после просмотра повторов.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Суареса и Нтекьи на поле вышли Комесанья и и Сисс.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Серхи Гвардиола! Уверенно реализовал пенальти Гвардиола, разведя мяч и голкипера по разным углам.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Сараччи и Рохера доигрывать встречу будут Пубиль и Мирамон.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Валентин на ход Сиссу, но тому добраться до мяча не позволил Коке.

После навеса с фланга от Радои пробивал головой по воротам из пределов штрафной Пепелу, но мяч полетел крайне неточно.

Теперь уже с лету пробил по воротам Гвардиола после прострела от Сисса, но в красивом прыжке спас свою команду Карденас.

Красивым финтом убрал соперника Моралес, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но Катена в подкате перевел на угловой.

Оказался с мячом в чужой штрафной Мораелс после паса от Пепелу, но его удар с острого угла оказался неточным.

С правого фланга сместился в центр Кантеро и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватили защитники.

Догнал мяч в чужой штрафной Кантеро и пробил с острого угла, но мяч полетел далеко от ворот.

В центре поля получил по ногам Моралес в подкате от Катены. Штрафной удар исполнять будут игроки "Леванте".

Мягко забросил в штрафную соперника Бебе на ход Гвардиоле, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

С углового навесил Лопес на дальнюю штангу, где Катена пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.

Ушел финтом от соперника по флангу Гарсия и прострелил в штрафную, но здесь крайне неудачно пробил головой Гвардиола.

На фланге в грубом подкате Сараччи снес соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного Лопес навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Нтекья, но мяч полетел выше перекладины.

Пауза в матче. Головами столкнулись Нтекья и Коке. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.

Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Гонсало Мелеро на второй тайм появился Пепелу.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!

45' Г-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Гонсало Мелеро! И сразу же еще один гол забили игроки "Леванте". Обрезался на своей половине поля Суарес, подарив мяч Мелеро, который прорвался к линии штрафной и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальний нижний угол.

45' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Рохер Марти! Поймали соперника на контратаке гости. Убежал по левому флангу Моралес, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где был совсем один Рохер, который забивал уже в пустой угол ворот.

44' Со штрафного пробивал в ближний нижний угол Барди, но в падении смог спасти свою команду Зидан.

43' На чужой половине поля получил Рохер по ногам в борьбе с Лопесом. Штрафной удар будет в распоряжении гостей.

42' Бебе в центр штрафной навесил с правого фланга, но здесь Гвардиола не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

41' Откровенно грубо Коке заехал сзади по ногам Альваро в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

40' С правого фланга прострелил в центр штрафной Постиго, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

39' Диагональ исполнял Кевин в штрафную на Гвардиолу, которого по ногам ударил Радоя. Опасный стандарт исполнят хозяева.

38' В центре поля Барди руками схватил за футболку Бебе, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

37' С угла поля навесил Балью на дальнюю штангу, но мяч головой Робер вынес за пределы поля.

36' С дальней дистанции пробивал по воротам Лопес, но в падении потащил мяч с нижнего угла Карденас в прыжке.

35' С левого фланга навесил в центр штрафной Лопес, но мяч головой вынес за пределы поля Робер.

34' Сместился с правого фланга в центр Лопес и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

33' В центре поля получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

31' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Моралес повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

30' Диагональный пас исполнял Постиго в штрафную соперника на Рохера, но тот в падении не смог дотянуться до мяча.

29' Суарес в центре поля подтолкнул в спину соперника в верховой борьбе против Моралеса. Штрафной удар исполнят гости.

28' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Гонсало Мелеро! Удалось сравнять счет гостям. С левого фланга навесил в центр штрафной Сараччи. Здесь оторвался от опеки Малеро и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол, без шансов для Зидана.

27' Диагональ исполнял в штрафную соперника Нтекья на ход Бебе, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

26' Убегал по правому флангу на скорости Кантеро и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

25' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Рохер на ход Морелосу, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

24' Продавил соперника Бебе по флангу на скорости, но далеко отпусти от себя мяч, который выскочил за лицевую линию.

23' Прострелил с правого фланга Бебе низом в центр на Гвардиолу, но тому пробить по воротам не позволил Робер.

22' С левого фланг низом прострелил в центр штрафной Бебе, где пробил Гвардиола в касание, но на пути мяча оказался защитник.

21' Диагональ Радоя исполнял на правый фланг, куда забегал Барди, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

19' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Кевин Родригес! Неожиданно вышли вперед хозяева. Догнал мяч у лицевой линии Кевин после паса от Коке, сместился в штрафную, обыграв защитника, после чего пробил низом под опорной ногой вратаря точно в дальний угол.

18' Убежал по правому флангу теперь уже Валентин и подал в штрафную, но голкипер на выходе забрал мяч в руки.

17' С правого фланга Бебе навесил в центр штрафной, но мяч рикошетом от спины защитника полетел за пределы поля.

16' В центре поля получил по ногам Альваро в подкате от Радои. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

15' Пробивал по воротам снова Рохер после паса от Барди, но в подкате Суарес заблокировал этот выстрел.

14' С угла поля навесил Кантеро в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за боковую линию Суарес.

13' Ворвался в штрафную Рохер после скидки от Морелоса, но с убойной позиции пробил он рядом со штангой.

12' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Балью под удар Бебе, но с выстрелом последнего справился Карденас.

11' Прорвался на скорости Бебе к штрафной соперника и метров с двадцати пробил по воротам, но спас свою команду Карденас.

10' С левого фланга навесил в центр штрафной Сараччи, но здесь пробить головой Моралесу не позволил Катена.

9' Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Кантеро и прострелил вдоль ворот, но на выходе Зидан перехватил мяч.

8' Пробивал по воротам снова Марти после прострела с правого фланга, но на этот раз хозяев от пропущенного гола спасла перекладина.

7' Рохер пробивал головой после подачи от Мелеро, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

6' Зацепился за мяч в чужой штрафной Моралес и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался защитник.

5' Мягко забросил в штрафную соперника Гвардиол на Бебе, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.

4' Низом прострелил с правого фланга Рохер в штрафную, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

3' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Альваро. Потребуется ему помощь медиков.

2' Хоз0яева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.