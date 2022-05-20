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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Райо Вальекано
2:3
Второй тайм: 74'
Леванте
0'
1:0
18' Гол
Гарсия Альваро
1:1
26' Гол
Мелеро Гонсало
1:2
44' Гол
Рохер Марти
1:3
45' Гол
Мелеро Гонсало
55' Желтая карточка
Сараччи Марсело
59' Undefined phrase: football_event_
Моралес Луис
2:3
62' Пенальти
Гвардиола Серхи
74'
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
19
Кевин
Родригес
23
Валентин
Оскар
12
Лопес
Унаи
10
Бебе
Тьягу
9
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
34
Карденас
Дани
23
Коке
Хорхе
II
4
Робер
Пьер
15
Постиго
Серхио
25
Сараччи
Марсело
29
Кантеро
Алехандро
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Райо Вальекано
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Леванте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
П
4:1
П
2:1
С
2:1
С
1:0
П
3:1
П
2:1
П
4:2
П
0:2
П
0:0
КК
1:0
КК
0:0
П
1:2
П
2:3
П
3:0
П
3:5
П
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 8 (1) 0.21
Гарсия Альваро III 7 0.18
Фалькао Радамель 6 0.16
Трехо Оскар 3 (3) 0.08
Нтекья Ранди 3 0.08
Паласон Иси 2 0.05
Катена Алехандро 2 0.05
Сисс Пате 2 0.05
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 13 (3) 0.34
Рохер Марти 7 (1) 0.18
Мелеро Гонсало 7 (2) 0.18
Де Фрутос Хорхе 4 0.11
Гомес Даниэль 4 0.11
Сольдадо Роберто 3 0.08
Барди Энис 3 (2) 0.08
Кампанья Хосе 2 0.05
Дуарте Оскар 2 0.05
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Мирамон Хорхе 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Сараччи Марсело 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 13 0
Комесанья Санти 11 1
Балью Иван 10 1
Катена Алехандро 8 0
Валентин Оскар 8 0
Паласон Иси 7 0
Гарсия Альваро III 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Мараш Никола 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Гвардиола Серхи 3 0
Эрнандес Марио 3 0
Суарес Марио 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Силла Мамаду 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 8 0
Сольдадо Роберто 6 1
Кампанья Хосе 6 1
Малса Микаэль 7 0
Моралес Луис 7 0
Сон 5 1
Клерк Карлос 6 0
Робер Пьер 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Дуарте Оскар 4 0
Везу Рубен 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Радоя Неманья 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Постиго Серхио 2 0
Касерес Мартин 2 0
Сараччи Марсело 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Коке Хорхе II 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
3
13%
3
16%
1-15
8
35%
2
11%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

19
44
11 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
16%
8
18%
1-15
3
16%
4
9%
16-30
5
26%
7
16%
31-45
3
16%
5
11%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
4
21%
12
27%
76-90

Забито

14
28
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
2
14%
7
25%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
11
39%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
11%
5
17%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
7
26%
7
23%
76-90

Забито

37
47
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 12
6
16%
3
6%
1-15
9
24%
5
11%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
4
11%
12
26%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
8
22%
17
36%
76-90

Пропущено

46
74
23 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 43
23 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 30
6
13%
13
18%
1-15
8
17%
6
8%
16-30
9
20%
12
16%
31-45
6
13%
9
12%
46-60
6
13%
15
20%
61-75
11
24%
19
26%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Леванте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Леванте - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1
Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис 0:0 Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано 2:3 Заявка 38 11 9 18 39 - 49 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте 3:2 Заявка 38 8 11 19 50 - 76 35
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис 0:0 Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано 2:3 Заявка 19 8 5 6 26 - 21 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте 3:2 Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте 3:2 Заявка 19 3 4 12 22 - 46 13
16. Райо Вальекано 2:3 Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 75'
    По флангу забросил Сисс на ход Силла, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 74'
    Проникающий пас исполнял Силла в штрафную на Фалькао, но тот пробил с лету рядом с ближней штангой.
  • 73'
    Ушел от соперника финтом по флангу Сисс и подал в центр штрафной на Фалькао, но тот не смог пробить в борьбе против Робера.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе "Райо Вальекано" произошла. Вместо Бебе и Гвардиолы доигрывать встречу будут Силла и Фалькао.
  • 70'
    Догнал мяч в чужой штрафной Гвардиола и сбросил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 69'
    В центре поля Комесанья получил в подкате по ногам от Радои. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 68'
    С угла поля навесил Моралес на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу подальше от своих ворот Комесанья.
  • Угловой
    67'
    Красивым финтом убрал соперника Моралес, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но Катена в подкате перевел на угловой.
  • 66'
    Теперь уже с лету пробил по воротам Гвардиола после прострела от Сисса, но в красивом прыжке спас свою команду Карденас.
  • 65'
    После навеса с фланга от Радои пробивал головой по воротам из пределов штрафной Пепелу, но мяч полетел крайне неточно.
  • 64'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Валентин на ход Сиссу, но тому добраться до мяча не позволил Коке.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Сараччи и Рохера доигрывать встречу будут Пубиль и Мирамон.
  • Пенальти
    62'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Серхи Гвардиола! Уверенно реализовал пенальти Гвардиола, разведя мяч и голкипера по разным углам.
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Суареса и Нтекьи на поле вышли Комесанья и и Сисс.
  • Видеоповтор
    59'
    Убежал один на один с голкипером Моралес после отличного паса от Рохе и отправил сферу в сетку, но гол был отменен, ведь перед этим судья углядел нарушение правил в штрафной гостей и назначил пенальти после просмотра повторов.
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    • 57'
      Пауза в матче. Головами столкнулись Нтекья и Коке. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.
    • 56'
      Со штрафного Лопес навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Нтекья, но мяч полетел выше перекладины.
    • Желтая карточка
      55'
      На фланге в грубом подкате Сараччи снес соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 54'
      Ушел финтом от соперника по флангу Гарсия и прострелил в штрафную, но здесь крайне неудачно пробил головой Гвардиола.
    • 53'
      С углового навесил Лопес на дальнюю штангу, где Катена пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.
    • 52'
      Мягко забросил в штрафную соперника Бебе на ход Гвардиоле, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 51'
      В центре поля получил по ногам Моралес в подкате от Катены. Штрафной удар исполнять будут игроки "Леванте".
    • 50'
      Догнал мяч в чужой штрафной Кантеро и пробил с острого угла, но мяч полетел далеко от ворот.
    • 49'
      С правого фланга сместился в центр Кантеро и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватили защитники.
    • 48'
          Оказался с мячом в чужой штрафной Мораелс после паса от Пепелу, но его удар с острого угла оказался неточным.
    • Замена
      47'
      Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Гонсало Мелеро на второй тайм появился Пепелу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Гонсало Мелеро! И сразу же еще один гол забили игроки "Леванте". Обрезался на своей половине поля Суарес, подарив мяч Мелеро, который прорвался к линии штрафной и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальний нижний угол.
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Рохер Марти! Поймали соперника на контратаке гости. Убежал по левому флангу Моралес, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где был совсем один Рохер, который забивал уже в пустой угол ворот.
    • 44'
      Со штрафного пробивал в ближний нижний угол Барди, но в падении смог спасти свою команду Зидан.
    • 43'
      На чужой половине поля получил Рохер по ногам в борьбе с Лопесом. Штрафной удар будет в распоряжении гостей.
    • 42'
      Бебе в центр штрафной навесил с правого фланга, но здесь Гвардиола не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 41'
      Откровенно грубо Коке заехал сзади по ногам Альваро в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 40'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Постиго, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 39'
      Диагональ исполнял Кевин в штрафную на Гвардиолу, которого по ногам ударил Радоя. Опасный стандарт исполнят хозяева.
    • 38'
      В центре поля Барди руками схватил за футболку Бебе, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 37'
      С угла поля навесил Балью на дальнюю штангу, но мяч головой Робер вынес за пределы поля.
    • 36'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Лопес, но в падении потащил мяч с нижнего угла Карденас в прыжке.
    • 35'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Лопес, но мяч головой вынес за пределы поля Робер.
    • 34'
      Сместился с правого фланга в центр Лопес и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 33'
      В центре поля получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
    • 31'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Моралес повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 30'
      Диагональный пас исполнял Постиго в штрафную соперника на Рохера, но тот в падении не смог дотянуться до мяча.
    • 29'
       Суарес в центре поля подтолкнул в спину соперника в верховой борьбе против Моралеса. Штрафной удар исполнят гости.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Гонсало Мелеро! Удалось сравнять счет гостям. С левого фланга навесил в центр штрафной Сараччи. Здесь оторвался от опеки Малеро и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол, без шансов для Зидана.
    • 27'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Нтекья на ход Бебе, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 26'
      Убегал по правому флангу на скорости Кантеро и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
    • 25'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Рохер на ход Морелосу, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
    • 24'
      Продавил соперника Бебе по флангу на скорости, но далеко отпусти от себя мяч, который выскочил за лицевую линию.
    • 23'
      Прострелил с правого фланга Бебе низом в центр на Гвардиолу, но тому пробить по воротам не позволил Робер.
    • 22'
      С левого фланг низом прострелил в центр штрафной Бебе, где пробил Гвардиола в касание, но на пути мяча оказался защитник.
    • 21'
      Диагональ Радоя исполнял на правый фланг, куда забегал Барди, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Кевин Родригес! Неожиданно вышли вперед хозяева. Догнал мяч у лицевой линии Кевин после паса от Коке, сместился в штрафную, обыграв защитника, после чего пробил низом под опорной ногой вратаря точно в дальний угол.
    • 18'
      Убежал по правому флангу теперь уже Валентин и подал в штрафную, но голкипер на выходе забрал мяч в руки.
    • 17'
      С правого фланга Бебе навесил в центр штрафной, но мяч рикошетом от спины защитника полетел за пределы поля.
    • 16'
      В центре поля получил по ногам Альваро в подкате от Радои. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 15'
      Пробивал по воротам снова Рохер после паса от Барди, но в подкате Суарес заблокировал этот выстрел.
    • 14'
      С угла поля навесил Кантеро в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за боковую линию Суарес.
    • 13'
      Ворвался в штрафную Рохер после скидки от Морелоса, но с убойной позиции пробил он рядом со штангой.
    • 12'
      С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Балью под удар Бебе, но с выстрелом последнего справился Карденас.
    • 11'
      Прорвался на скорости Бебе к штрафной соперника и метров с двадцати пробил по воротам, но спас свою команду Карденас.
    • 10'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Сараччи, но здесь пробить головой Моралесу не позволил Катена.
    • 9'
      Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Кантеро и прострелил вдоль ворот, но на выходе Зидан перехватил мяч.
    • Опасный момент
      8'
      Пробивал по воротам снова Марти после прострела с правого фланга, но на этот раз хозяев от пропущенного гола спасла перекладина.
    • 7'
      Рохер пробивал головой после подачи от Мелеро, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
    • 6'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Моралес и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался защитник.
    • 5'
      Мягко забросил в штрафную соперника Гвардиол на Бебе, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
    • 4'
      Низом прострелил с правого фланга Рохер в штрафную, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 3'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Альваро. Потребуется ему помощь медиков.
    • 2'
      Хоз0яева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:3 Леванте

    Исход игры
    Райо Вальекано
    71.8% (79)
    Ничья
    24.5% (27)
    Леванте
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.08% (47)
    Меньше
    53.92% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    65.69% (67)
    Нет
    34.31% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    37.3% (41)
    1:0 Райо Вальекано
    23.6% (26)
    1:1 Ничья
    18.2% (20)
    2:0 Райо Вальекано
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    1:2 Леванте
    2.7% (3)
    3:1 Райо Вальекано
    1.8% (2)
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    Леванте
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