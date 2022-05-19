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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Барселона
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 43
Барселона 79.1% (34)
X 16.3% (7)
Вильярреал 4.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Вильярреал
3.27
4.25
3.46
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Вильярреал

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

31 матч

71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 12 (4) 0.32
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 0.3
Де Йонг Люк 6 0.16
Торрес Ферран 4 (1) 0.11
Араухо Рональд 4 0.11
Фати Ансу 4 0.11
Де Йонг Френки 3 0.08
Педри 3 0.08
Альба Жорди 2 0.05
Гави 2 0.05
Брайтвайт Мартин 2 0.05
Роберто Серхи 2 0.05
Гонсалес Нико 2 0.05
Бускетс Серхио 2 0.05
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.05
Дембеле Усман 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.27
Морено Херард 9 (1) 0.24
Тригерос Мануэль 6 0.16
Пино Йереми 6 0.16
Диа Булайе 5 0.14
Торрес Пау II 5 0.14
Педраса Альфонсо 3 0.08
Чуквезе Саму 3 0.08
Морено Альберто 3 0.08
Парехо Даниэль 2 (1) 0.05
Коклен Франсис 2 0.05
Алькасер Пако 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 11 0
Гави 9 1
Альба Жорди 10 0
Де Йонг Френки 6 1
Гарсия Эрик 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Ленгле Клеман 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Алвес Даниэл 2 1
Хави Эрнандес 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Дембеле Усман 3 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 9 0
Альбиоль Рауль 8 0
Фойт Хуан 5 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Чуквезе Саму 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Унаи Эмери 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Морено Херард 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Джексон Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
22
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
6
16%
2
9%
1-15
9
24%
3
14%
16-30
5
14%
7
32%
31-45
6
16%
2
9%
46-60
3
8%
2
9%
61-75
8
22%
6
27%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Забито

31
39
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
8
26%
11
28%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
32%
4
21%
76-90

Забито

68
61
33 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 11
10
15%
8
13%
1-15
12
18%
8
13%
16-30
11
16%
16
26%
31-45
13
19%
7
11%
46-60
6
9%
5
8%
61-75
16
24%
17
28%
76-90

Пропущено

36
37
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
11
31%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 26 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Барселона 79.1% (34)
    X 16.3% (7)
    Вильярреал 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Вильярреал
    3.27
    4.25
    3.46
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал

    Исход игры
    Барселона
    79.1% (34)
    Ничья
    16.3% (7)
    Вильярреал
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    51.2% (22)
    2:0 Барселона
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    1:0 Барселона
    4.7% (2)
    1:2 Вильярреал
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    3:1 Барселона
    4.7% (2)
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