Стадион: Камп Ноу
Позже
История личных встреч
Барселона
Вильярреал
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
31 матч
71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|12 (4)
|0.32
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11
|0.3
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.11
|Араухо Рональд
|4
|0.11
|Фати Ансу
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|Педри
|3
|0.08
|Альба Жорди
|2
|0.05
|Гави
|2
|0.05
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.05
|Роберто Серхи
|2
|0.05
|Гонсалес Нико
|2
|0.05
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.05
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.27
|Морено Херард
|9 (1)
|0.24
|Тригерос Мануэль
|6
|0.16
|Пино Йереми
|6
|0.16
|Диа Булайе
|5
|0.14
|Торрес Пау II
|5
|0.14
|Педраса Альфонсо
|3
|0.08
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|Морено Альберто
|3
|0.08
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Коклен Франсис
|2
|0.05
|Алькасер Пако
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|11
|0
|Гави
|9
|1
|Альба Жорди
|10
|0
|Де Йонг Френки
|6
|1
|Гарсия Эрик
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Ленгле Клеман
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Алвес Даниэл
|2
|1
|Хави Эрнандес
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|8
|0
|Фойт Хуан
|5
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Чуквезе Саму
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Унаи Эмери
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
22
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
6
16%
2
9%
1-15
9
24%
3
14%
16-30
5
14%
7
32%
31-45
6
16%
2
9%
46-60
3
8%
2
9%
61-75
8
22%
6
27%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Забито
31
39
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
8
26%
11
28%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
32%
4
21%
76-90
Забито
68
61
33 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 11
10
15%
8
13%
1-15
12
18%
8
13%
16-30
11
16%
16
26%
31-45
13
19%
7
11%
46-60
6
9%
5
8%
61-75
16
24%
17
28%
76-90
Пропущено
36
37
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
11
31%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал
Исход игры
Барселона
79.1% (34)
Ничья
16.3% (7)
Вильярреал
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
2:1 Барселона
51.2% (22)
2:0 Барселона
16.3% (7)
1:1 Ничья
11.6% (5)
1:0 Барселона
4.7% (2)
1:2 Вильярреал
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
3:1 Барселона
4.7% (2)
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