Быстрая атака "Реала" переросла в позиционную, завершается она неудачным дальним ударом в исполнении Вальверде.

Начо завершает атаку "Реала" дальним ударом из центральной зоны - мяч летит в отдалении от створа.

"Бетис" выбрался в контратаку через левый фланг, откуда крайне неудачную подачу исполнил Морено, мяч улетел за пределы поля.

Винисиус с левого полуфланга исполняет мягкую подачу на дальнюю штангу, но Бензема оказался в офсайде и всё равно до мяча не дотянулся.

Марсело, Дани Себальос и Иско Аларкон выходят на поле вместо Ферлана Менди, Луки Модрича и Родриго.

Винисиус оставил мяч в поле у лицевой линии, однако прострелить в центр бразильцу не позволили защитники.

Борха Иглесиас и Хоакин Санчес выходят на поле вместо Мигеля Хуанми и Набиля Фекира. 600-й матч в Ла Лиге проводит 40-летний Хоакин.

Менди подхватывает мяч в штрафной и зарабатывает еще один угловой, который снова собирается подавать Модрич.

Винисиус приблизился к штрафной и покатил на Вальверде, тот оставил мяч Бензема, который в касание пробил чуть правее створа.

Камавинга получил мяч в центральной зоне от Карвахаля и плотно пробил с левой, однако небольшой рикошет не смутил Силву, который уверенно поймал снаряд.

Во второй половине есть преимущество в активе "Реала", чаще хозяева бьют по воротам и больше владеют мячом. Но будут ли сегодня голы?

Хуанми после навеса Морино с левого фланга дотянулся до сложного верхового мяча во вратарской, однако направить его в створ не смог.

Второй тайм начался! Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде появляются на поле вместо Каземиро и Тони Крооса.

Неспешное развитие событий после перерыва, форсировать события соперники не желают. Хотя "Бетису" в последнем тайме в сезоне можно было бы сыграть позадорнее.

Бензема после прострела Карвахаля в касание пробивает с 12 метров, однако мяч угодил в Силву, а на добивании Родриго с линии вратарской умудрился не попасть в открытый дальний угол!

Бензема самостоятельно приблизился к штрафной соперника и завершил атаку ударом с 18 метров - мяч прокатился левее створа.

Хороший пас со своей половины поля на ход Хуанми исполняет Каналес, однако выходу один на один с Куртуа не дал состояться Эдер Милитао, легко накрывший форварда гостей.

Винисиус стремился к мячу к чужой штрафной площади после заброса из глубины, но Руй Силва вовремя вышел к границе штрафной и соперника опередил.

Каземиро приближается к штрафной соперника по центру и наносит удар с радиуса штрафной, однако немного не попадает в створ.

Неприятную подачу с углового исполняет Кроос, Эдер Милитао боролся за мяч на линии вратарской, но пробить бразильцу всё-таки не позволили.

40' Винисиус с левого фланга исполняет подачу к линии вратарской, однако Бензема дотянуться до мяча не удалось.

39' В апреле прошлого года еще на стадионе "Альфредо Ди Стефано" команды сыграли со счётом 0:0. Сегодня также нельзя исключать такого результата.

37' Фекир заработал штрафной в нескольких метрах от левого угла штрафной и сам навесил на дальнюю штангу, где борьбу в воздухе выиграл Эдер Милитао.

36' Винисиус врывается в штрафную с левого края и катит мяч на Родриго, тот, казалось, уже обыграл соперника, однако Морено, уже лежа на газоне, выбил мяч из-под ног бразильца.

35' Морено исполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, но Эдер Милитао довольно уверенно обстановку разрядил.

34' Возобновляет игру Хайме Латре, вероятно, сейчас у команд получится более содержательный отрезок.

32' Паузу на водопой организует главный арбитр встречи, +32 сегодня в Мадриде.

30' Полчаса отыграли команды, пока по одному попаданию в створ в активе команд, а по общему количеству ударов, угловым и владению небольшое преимущество "Бетиса".

28' С подачей Фекира с углового мадридцы справились, вторым темпом Каналес исполнил классный проникающий пас в штрафную на Хуанми, однако Куртуа на мяче был первым.

27' Примерное равенство сегодня по владению мячом, поочередно команды контролируют снаряд и проводят свои наступательные акции.

25' Атака мадридцев завершается подачей Родриго с правого фланга - Руй Силва спокойно ловит мяч на выходе.

24' Матч первого круга завершился минимальной победой "Реала" благодаря голу Карвахаля, сегодня хотелось бы увидеть побольше голов, но пока команды реальными моментами не радуют.

23' Хуанми получил мяч на радиусе штрафной и пробил, не встретив сопротивления, однако Эдер Милитао выскочил из ниоткуда и заблокировал попытку игрока "Бетиса".

21' Винисиус приблизился к штрафной соперника и исполнил поперечный пас на Родриго, однако Бензема вмешался некстати, прервав эту передачу и отправив снаряд за лицевую.

20' Виллиан Жозе после отбора на чужой половине поля и скидки Хуанми пробил низом метров с 25, мяч прошел между ног Каземиро и разминулся со створом на считанные сантиметры.

19' Кроос со штрафного направил мяч на дальний угол вратарской, Винисиус выиграл верховую борьбу, однако в створ ворот не попал. Плюс у бразильца, судя по всему, был зафиксирован офсайд.

18' Хуанми грубовато толкнул на фланге Родриго, подачу со штрафного готовят мадридцы.

17' Атака "Реала" завершается ударом Модрича с дальней дистанции с отскоком от газона - мяч становится легкой добычей Руя Силвы.

16' Каналес получает мяч на левом краю штрафной от Фекира и подает в штрафную, Хуанми перевисел в воздухе защитника и пробил головой, но мяч пошел над перекладиной.

15' Пока не идут "стандарты" в исполнении команд в сегодняшнем матче, довольно легко игроки обороны в этих моментах превосходят атакующих.

14' Второй угловой у чужих ворот исполнили игроки "Бетиса", но до удара по воротам атакоа не была доведена. Правда, вторым темпом Хуанми заработал еще один корнер, в этот раз на левом фланге.

13' Кроос с углового с левого фланга исполняет подачу в гущу игроков, но оборона "Бетиса" справилась. Тут же гости выбежали в контратаку, где Фекиру и Виллиану Жозе немного не хватило взаимопонимания.

12' Не самый удобный пас назад исполняет защитник "Бетиса" на своего вратаря, но удается Силве спасти мяч у лицевой линии и избежать ненужного углового.

11' Родригес наносит неприятный стелящийся удар с дальней дистанции, однако Куртуа ловит мяч уверенно.

9' Обозначает "Реал" свое преимущество на первых минутах, есть проблемы у гостей с тем, чтобы выйти из обороны в случае, когда мяч оказывается у них.

8' Менди достает мяч у лицевой линии и подает в направлении Бензема, Карим получает мяч, но попадает в Бартру, а удар Крооса с подбора с 18 метров получается немного неточным.

7' Модрич с правого фланга простреливает в штрафную, Песселья не очень ловко прервал передачу, однако Сабали подстраховал своего центрбека, выбив мяч из-под ног Бензема.

6' Короткий розыгрыш углового в исполнении хозяев приводит к потере мяча, но и контратаки у "Бетиса" в этом моменте не получилось.

5' Родриго получает мяч от Модрича на правом фланге, пытается раскачать защитника, однако зарабатывает всего лишь угловой.

4' Подача с углового в исполнении андалусийцев получилась неудачной, мяч прилетел точно в руки Куртуа. Тут же мадридцы провели стремительную контратаку, которую на выходе прервал Руй Силва.

4' Попытка удара в исполнении Родригеса из центральной зоны - мяч попадает в защитника. Дальше гостям удается заработать угловой на левом фланге.

3' "Реал", как известно, заранее обеспечил себе чемпионство в этом сезоне, а "Бетис" до последнего боролся за попадание в лигочемпионскую четверку, но всё же за тур до конца потерял шансы опередить "Севилью". Зато команда Мануэля Пеллегрини недавно выиграла Кубок Испании, обыграв в серии пенальти "Валенсию", так что мы увидим противостояние "Реала" и "Бетиса" еще и в рамках Суперкубка.

2' Сегодня мы видим довольно боевой состав "Реала", в отличие от прошлого матча против "Кадиса". Всё-таки сегодня последняя проверка боем перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится в следующую субботу.