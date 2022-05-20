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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 52232
Реал Мадрид
0:0
Второй тайм: 75'
Бетис
0' 75'

Ход матча

46'
Камавинга Эдуардо
Каземиро Карлос
 
46'
Вальверде Федерико
Кроос Тони
 
63'
 
Родри Родриго
Виллиан Жозе
63'
 
Карвалью Вилльям
Гуардадо Андрес
70'
Себальос Дани
Модрич Лука
 
70'
Марсело Виера
Менди Ферлан
 
70'
Иско Аларкон
Родриго
 
73'
 
Иглесиас Борха
Хуанми Мигель
74'
 
Хоакин Санчес
Фекир Набиль

Владение мячом

Прогнозы 125
Реал Мадрид 80.8% (101)
X 16% (20)
Бетис 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Бетис
4.23
4.50
6.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Реал Мадрид
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Бетис

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 27 (7) 0.71
Винисиус Жуниор 17 0.45
Асенсио Марко 10 0.26
Родриго 4 0.11
Начо Фернандес 3 0.08
Васкес Лукас 3 0.08
Модрич Лука 2 (1) 0.05
Алаба Давид 2 0.05
Менди Ферлан 2 0.05
Камавинга Эдуардо 2 0.05
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Диас Мариано 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 17 0.45
Иглесиас Борха 10 (3) 0.26
Виллиан Жозе 9 (3) 0.24
Фекир Набиль 6 0.16
Каналес Серхио 5 0.13
Морено Алекс 5 0.13
Карвалью Вилльям 2 0.05
Тельо Кристиан 2 0.05
Родри Родриго 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Бартра Марк 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 11 0
Камавинга Эдуардо 9 0
Начо Фернандес 7 0
Винисиус Жуниор 6 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Модрич Лука 4 0
Менди Ферлан 4 0
Азар Эден 3 0
Васкес Лукас 3 0
Родриго 3 0
Карло Анчелотти 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Йович Лука 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Каналес Серхио 7 0
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Бартра Марк 5 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Родри Родриго 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
29
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
7%
3
10%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
11
25%
5
17%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
13
30%
30%
11
38%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Забито

36
35
11 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
5
14%
5
14%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
7
19%
4
11%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
12
33%
8
23%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

80
64
30 В 1-м тайме 30
50 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
8
10%
8
13%
1-15
9
11%
11
17%
16-30
13
16%
11
17%
31-45
13
16%
9
14%
46-60
12
15%
6
9%
61-75
25
31%
19
30%
30%
76-90

Пропущено

31
38
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
6
19%
5
13%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
6
19%
9
24%
31-45
6
19%
3
8%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
6
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0
Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис 0:0 Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано 2:3 Заявка 38 11 9 18 39 - 49 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте 3:2 Заявка 38 8 11 19 50 - 76 35
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис 0:0 Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано 2:3 Заявка 19 8 5 6 26 - 21 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте 3:2 Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте 3:2 Заявка 19 3 4 12 22 - 46 13
16. Райо Вальекано 2:3 Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Замена
    73'
    Борха Иглесиас и Хоакин Санчес выходят на поле вместо Мигеля Хуанми и Набиля Фекира. 600-й матч в Ла Лиге проводит 40-летний Хоакин.
  • 72'
    Винисиус оставил мяч в поле у лицевой линии, однако прострелить в центр бразильцу не позволили защитники.
  • Замена
    70'
    Марсело, Дани Себальос и Иско Аларкон выходят на поле вместо Ферлана Менди, Луки Модрича и Родриго.
  • Офсайд
    69'
    Винисиус с левого полуфланга исполняет мягкую подачу на дальнюю штангу, но Бензема оказался в офсайде и всё равно до мяча не дотянулся.
  • 67'
    "Бетис" выбрался в контратаку через левый фланг, откуда крайне неудачную подачу исполнил Морено, мяч улетел за пределы поля.
  • 66'
    Начо завершает атаку "Реала" дальним ударом из центральной зоны - мяч летит в отдалении от створа.
  • 65'
    Быстрая атака "Реала" переросла в позиционную, завершается она неудачным дальним ударом в исполнении Вальверде.
  • Замена
    63'
    Родриго Родри выходит на поле вместо Виллиана Жозе, а Вилльям Карвалью меняет Андреса Гуардадо.
  • 62'
    Хуанми после навеса Морино с левого фланга дотянулся до сложного верхового мяча во вратарской, однако направить его в створ не смог.
  • 61'
    Во второй половине есть преимущество в активе "Реала", чаще хозяева бьют по воротам и больше владеют мячом. Но будут ли сегодня голы?
  • 59'
    Камавинга получил мяч в центральной зоне от Карвахаля и плотно пробил с левой, однако небольшой рикошет не смутил Силву, который уверенно поймал снаряд.
  • 58'
    Винисиус приблизился к штрафной и покатил на Вальверде, тот оставил мяч Бензема, который в касание пробил чуть правее створа.
  • 57'
    Атака "Бетиса" завершается попыткой дальнего удара в исполнении Фекира - Куртуа без особого труда накрывает мяч.
  • 56'
    Менди подхватывает мяч в штрафной и зарабатывает еще один угловой, который снова собирается подавать Модрич.
  • Угловой
    54'
    Мадридцы заработали угловой усилиями Менди, однако подача Модрича на ближнюю штангу легко прерывается защитниками.
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    • 52'
      Бензема самостоятельно приблизился к штрафной соперника и завершил атаку ударом с 18 метров - мяч прокатился левее створа.
    • Опасный момент
      51'
      Бензема после прострела Карвахаля в касание пробивает с 12 метров, однако мяч угодил в Силву, а на добивании Родриго с линии вратарской умудрился не попасть в открытый дальний угол!
    • 49'
      Неспешное развитие событий после перерыва, форсировать события соперники не желают. Хотя "Бетису" в последнем тайме в сезоне можно было бы сыграть позадорнее.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде появляются на поле вместо Каземиро и Тони Крооса.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Неприятную подачу с углового исполняет Кроос, Эдер Милитао боролся за мяч на линии вратарской, но пробить бразильцу всё-таки не позволили.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Каземиро приближается к штрафной соперника по центру и наносит удар с радиуса штрафной, однако немного не попадает в створ.
    • 44'
      Винисиус стремился к мячу к чужой штрафной площади после заброса из глубины, но Руй Силва вовремя вышел к границе штрафной и соперника опередил.
    • 43'
      Хороший пас со своей половины поля на ход Хуанми исполняет Каналес, однако выходу один на один с Куртуа не дал состояться Эдер Милитао, легко накрывший форварда гостей.
    • 40'
      Винисиус с левого фланга исполняет подачу к линии вратарской, однако Бензема дотянуться до мяча не удалось.
    • 39'
      В апреле прошлого года еще на стадионе "Альфредо Ди Стефано" команды сыграли со счётом 0:0. Сегодня также нельзя исключать такого результата.
    • Фол, нарушение
      37'
      Фекир заработал штрафной в нескольких метрах от левого угла штрафной и сам навесил на дальнюю штангу, где борьбу в воздухе выиграл Эдер Милитао.
    • 36'
      Винисиус врывается в штрафную с левого края и катит мяч на Родриго, тот, казалось, уже обыграл соперника, однако Морено, уже лежа на газоне, выбил мяч из-под ног бразильца.
    • 35'
      Морено исполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, но Эдер Милитао довольно уверенно обстановку разрядил.
    • 34'
      Возобновляет игру Хайме Латре, вероятно, сейчас у команд получится более содержательный отрезок.
    • 32'
      Паузу на водопой организует главный арбитр встречи, +32 сегодня в Мадриде.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, пока по одному попаданию в створ в активе команд, а по общему количеству ударов, угловым и владению небольшое преимущество "Бетиса".
    • Угловой
      28'
      С подачей Фекира с углового мадридцы справились, вторым темпом Каналес исполнил классный проникающий пас в штрафную на Хуанми, однако Куртуа на мяче был первым.
    • 27'
      Примерное равенство сегодня по владению мячом, поочередно команды контролируют снаряд и проводят свои наступательные акции.
    • 25'
      Атака мадридцев завершается подачей Родриго с правого фланга - Руй Силва спокойно ловит мяч на выходе.
    • 24'
      Матч первого круга завершился минимальной победой "Реала" благодаря голу Карвахаля, сегодня хотелось бы увидеть побольше голов, но пока команды реальными моментами не радуют.
    • 23'
      Хуанми получил мяч на радиусе штрафной и пробил, не встретив сопротивления, однако Эдер Милитао выскочил из ниоткуда и заблокировал попытку игрока "Бетиса".
    • 21'
      Винисиус приблизился к штрафной соперника и исполнил поперечный пас на Родриго, однако Бензема вмешался некстати, прервав эту передачу и отправив снаряд за лицевую.
    • 20'
      Виллиан Жозе после отбора на чужой половине поля и скидки Хуанми пробил низом метров с 25, мяч прошел между ног Каземиро и разминулся со створом на считанные сантиметры.
    • Офсайд
      19'
      Кроос со штрафного направил мяч на дальний угол вратарской, Винисиус выиграл верховую борьбу, однако в створ ворот не попал. Плюс у бразильца, судя по всему, был зафиксирован офсайд.
    • Фол, нарушение
      18'
      Хуанми грубовато толкнул на фланге Родриго, подачу со штрафного готовят мадридцы.
    • 17'
      Атака "Реала" завершается ударом Модрича с дальней дистанции с отскоком от газона - мяч становится легкой добычей Руя Силвы.
    • 16'
      Каналес получает мяч на левом краю штрафной от Фекира и подает в штрафную, Хуанми перевисел в воздухе защитника и пробил головой, но мяч пошел над перекладиной.
    • Угловой
      15'
      Пока не идут "стандарты" в исполнении команд в сегодняшнем матче, довольно легко игроки обороны в этих моментах превосходят атакующих.
    • Угловой
      14'
      Второй угловой у чужих ворот исполнили игроки "Бетиса", но до удара по воротам атакоа не была доведена. Правда, вторым темпом Хуанми заработал еще один корнер, в этот раз на левом фланге.
    • Угловой
      13'
      Кроос с углового с левого фланга исполняет подачу в гущу игроков, но оборона "Бетиса" справилась. Тут же гости выбежали в контратаку, где Фекиру и Виллиану Жозе немного не хватило взаимопонимания.
    • 12'
      Не самый удобный пас назад исполняет защитник "Бетиса" на своего вратаря, но удается Силве спасти мяч у лицевой линии и избежать ненужного углового.
    • 11'
      Родригес наносит неприятный стелящийся удар с дальней дистанции, однако Куртуа ловит мяч уверенно.
    • 9'
      Обозначает "Реал" свое преимущество на первых минутах, есть проблемы у гостей с тем, чтобы выйти из обороны в случае, когда мяч оказывается у них.
    • 8'
      Менди достает мяч у лицевой линии и подает в направлении Бензема, Карим получает мяч, но попадает в Бартру, а удар Крооса с подбора с 18 метров получается немного неточным.
    • 7'
      Модрич с правого фланга простреливает в штрафную, Песселья не очень ловко прервал передачу, однако Сабали подстраховал своего центрбека, выбив мяч из-под ног Бензема.
    • Угловой
      6'
      Короткий розыгрыш углового в исполнении хозяев приводит к потере мяча, но и контратаки у "Бетиса" в этом моменте не получилось.
    • 5'
      Родриго получает мяч от Модрича на правом фланге, пытается раскачать защитника, однако зарабатывает всего лишь угловой.
    • Угловой
      4'
      Подача с углового в исполнении андалусийцев получилась неудачной, мяч прилетел точно в руки Куртуа. Тут же мадридцы провели стремительную контратаку, которую на выходе прервал Руй Силва.
    • 4'
      Попытка удара в исполнении Родригеса из центральной зоны - мяч попадает в защитника. Дальше гостям удается заработать угловой на левом фланге.
    • 3'
      "Реал", как известно, заранее обеспечил себе чемпионство в этом сезоне, а "Бетис" до последнего боролся за попадание в лигочемпионскую четверку, но всё же за тур до конца потерял шансы опередить "Севилью". Зато команда Мануэля Пеллегрини недавно выиграла Кубок Испании, обыграв в серии пенальти "Валенсию", так что мы увидим противостояние "Реала" и "Бетиса" еще и в рамках Суперкубка.
    • 2'
      Сегодня мы видим довольно боевой состав "Реала", в отличие от прошлого матча против "Кадиса". Всё-таки сегодня последняя проверка боем перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится в следующую субботу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    80.8% (101)
    Ничья
    16% (20)
    Бетис
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (58)
    Меньше
    42% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (70)
    Нет
    30% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    35.2% (44)
    2:0 Реал Мадрид
    16% (20)
    1:1 Ничья
    10.4% (13)
    1:0 Реал Мадрид
    7.2% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    4:1 Реал Мадрид
    1.6% (2)
    1:2 Бетис
    1.6% (2)
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    Бетис
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