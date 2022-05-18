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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Бетис

История личных встреч

Реал Мадрид
Бетис

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 27 (7) 0.73
Винисиус Жуниор 17 0.46
Асенсио Марко 10 0.27
Родриго 4 0.11
Начо Фернандес 3 0.08
Васкес Лукас 3 0.08
Модрич Лука 2 (1) 0.05
Алаба Давид 2 0.05
Менди Ферлан 2 0.05
Камавинга Эдуардо 2 0.05
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Диас Мариано 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 17 0.46
Иглесиас Борха 10 (3) 0.27
Виллиан Жозе 9 (3) 0.24
Фекир Набиль 6 0.16
Каналес Серхио 5 0.14
Морено Алекс 5 0.14
Карвалью Вилльям 2 0.05
Тельо Кристиан 2 0.05
Родри Родриго 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Бартра Марк 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 11 0
Камавинга Эдуардо 9 0
Начо Фернандес 7 0
Винисиус Жуниор 6 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Модрич Лука 4 0
Менди Ферлан 4 0
Азар Эден 3 0
Васкес Лукас 3 0
Родриго 3 0
Карло Анчелотти 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Йович Лука 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Каналес Серхио 7 0
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Бартра Марк 5 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Родри Родриго 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
29
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
7%
3
10%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
11
25%
5
17%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
13
30%
30%
11
38%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Забито

36
35
11 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
5
14%
5
14%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
7
19%
4
11%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
12
33%
8
23%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

80
64
30 В 1-м тайме 30
50 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
8
10%
8
13%
1-15
9
11%
11
17%
16-30
13
16%
11
17%
31-45
13
16%
9
14%
46-60
12
15%
6
9%
61-75
25
31%
19
30%
30%
76-90

Пропущено

31
38
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
6
19%
5
13%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
6
19%
9
24%
31-45
6
19%
3
8%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
6
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0
Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2022, осталось 1 день 21 час 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 15
    Реал Мадрид 73.3% (11)
    X 20% (3)
    Бетис 6.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Бетис
    1.76
    4.50
    4.60
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    Новости
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    73.3% (11)
    Ничья
    20% (3)
    Бетис
    6.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (4)
    Меньше
    69.23% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (7)
    Нет
    46.15% (6)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    40% (6)
    2:1 Реал Мадрид
    20% (3)
    1:1 Ничья
    20% (3)
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