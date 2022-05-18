Стадион: Сантьяго Бернабеу
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Бетис
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
22 матча
63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|27 (7)
|0.73
|Винисиус Жуниор
|17
|0.46
|Асенсио Марко
|10
|0.27
|Родриго
|4
|0.11
|Начо Фернандес
|3
|0.08
|Васкес Лукас
|3
|0.08
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.05
|Алаба Давид
|2
|0.05
|Менди Ферлан
|2
|0.05
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.05
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Диас Мариано
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Марсело Виера
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|17
|0.46
|Иглесиас Борха
|10 (3)
|0.27
|Виллиан Жозе
|9 (3)
|0.24
|Фекир Набиль
|6
|0.16
|Каналес Серхио
|5
|0.14
|Морено Алекс
|5
|0.14
|Карвалью Вилльям
|2
|0.05
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Бартра Марк
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|11
|0
|Камавинга Эдуардо
|9
|0
|Начо Фернандес
|7
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Милитао Эдер
|5
|0
|Кроос Тони
|4
|0
|Модрич Лука
|4
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Азар Эден
|3
|0
|Васкес Лукас
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Каналес Серхио
|7
|0
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Руибаль Айтор
|6
|0
|Бартра Марк
|5
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Морено Алекс
|3
|1
|Гуардадо Андрес
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Акуоку Поль
|2
|1
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
44
29
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
7%
3
10%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
11
25%
5
17%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
13
30%
30%
11
38%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Забито
36
35
11 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
5
14%
5
14%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
7
19%
4
11%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
12
33%
8
23%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Забито
80
64
30 В 1-м тайме 30
50 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
8
10%
8
13%
1-15
9
11%
11
17%
16-30
13
16%
11
17%
31-45
13
16%
9
14%
46-60
12
15%
6
9%
61-75
25
31%
19
30%
30%
76-90
Пропущено
31
38
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
6
19%
5
13%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
6
19%
9
24%
31-45
6
19%
3
8%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
6
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0
Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
Исход игры
Реал Мадрид
73.3% (11)
Ничья
20% (3)
Бетис
6.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (4)
Меньше
69.23% (9)
Обе команды забьют
Да
53.85% (7)
Нет
46.15% (6)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
40% (6)
2:1 Реал Мадрид
20% (3)
1:1 Ничья
20% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!