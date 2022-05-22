Стадион: Мендисорроса
27' Желтая карточкаЭрнандес Луис
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
23
Химо
Наварро
20
Понс
Пере
25
Джейсон
25
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
40 Marc Tenas
-
34 Giorgi Gagua
-
41 Unai Ropero
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
36 Парра РаульЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Кадис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|14 (6)
|0.37
|Эскаланте Гонсало
|5
|0.13
|Лагуардия Виктор
|3
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.05
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|7 (2)
|0.18
|Лосано Энтони
|5
|0.13
|Собрино Рубен
|4
|0.11
|Лукас Перес
|3
|0.08
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.08
|Эспино Альфонсо
|2
|0.05
|Алехо Иван
|2
|0.05
|Санчес Сальвадор
|2
|0.05
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|11
|0
|Лежён Флорьян
|8
|1
|Лагуардия Виктор
|9
|0
|Эскаланте Гонсало
|7
|0
|Эдгар Мендес
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|1
|Пина Томас
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Marc Tenas
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Энтони
|9
|0
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|7
|1
|Алькарас Рубен
|7
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|6
|0
|Эрнандес Луис
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Собрино Рубен
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Мари Хосе
|2
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Негредо Альваро
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
4
24%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
5
19%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
7
26%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
28 Не забивали 25
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
8
44%
76-90
Пропущено
45
25
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
6
13%
5
20%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
6
13%
2
8%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
13
29%
11
44%
76-90
Забито
30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
16 Не забивали 14
6
20%
4
12%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
5
17%
8
24%
31-45
8
27%
6
18%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
5
17%
9
27%
76-90
Пропущено
65
52
24 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 25
10
15%
10
19%
1-15
8
12%
5
10%
16-30
6
9%
6
12%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
18
28%
18
35%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Леванте - Алавес 3:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1
Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|38
|12
|12
|14
|37 - 49
|48
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|40 - 52
|42
|14.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|40 - 53
|42
|15.
|Хетафе
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|33 - 41
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|38
|8
|14
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|38
|9
|10
|19
|34 - 63
|37
|18.
|Кадис
|0:0 Заявка
|38
|7
|16
|15
|34 - 51
|37
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|31 - 64
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Эльче
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 20
|26
|16.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 24
|23
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|15 - 27
|19
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Хетафе
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|12 - 26
|11
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|19.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Кадис
Исход игры
Алавес
30.9% (34)
Ничья
31.8% (35)
Кадис
37.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
23.58% (25)
Меньше
76.42% (81)
Обе команды забьют
Да
52.83% (56)
Нет
47.17% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (31)
0:1 Кадис
21.8% (24)
1:0 Алавес
17.3% (19)
1:2 Кадис
11.8% (13)
2:1 Алавес
9.1% (10)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:0 Алавес
1.8% (2)
0:2 Кадис
1.8% (2)
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