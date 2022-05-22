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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Алавес
0:0
Второй тайм: 46'
Кадис
0'
27' Желтая карточка
Эрнандес Луис
46'

Ход матча

27'
 
Эрнандес Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 110
Алавес 30.9% (34)
X 31.8% (35)
Кадис 37.3% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Кадис
5.89
3.90
4.38
Все Коэффициенты
Новости
13
Сивера
Антонио
2
Теналья
Науэль
23
Химо
Наварро
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
20
Понс
Пере
21
Агиррегабириа
Мартин
14
Гарсия
Мануэль
II
25
Джейсон
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
21
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
Алавес
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (6) 0.37
Эскаланте Гонсало 5 0.13
Лагуардия Виктор 3 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.05
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Де ла Фуэнте Мигель 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Джейсон 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 7 (2) 0.18
Лосано Энтони 5 0.13
Собрино Рубен 4 0.11
Лукас Перес 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Эспино Альфонсо 2 0.05
Алехо Иван 2 0.05
Санчес Сальвадор 2 0.05
Алькарас Рубен 2 0.05
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 11 0
Лежён Флорьян 8 1
Лагуардия Виктор 9 0
Эскаланте Гонсало 7 0
Эдгар Мендес 6 0
Химо Наварро 4 1
Пина Томас 4 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Понс Пере 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Marc Tenas 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Энтони 9 0
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Алькарас Рубен 7 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 6 0
Эрнандес Луис 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Собрино Рубен 4 0
Акапо Карлос 4 0
Мари Хосе 2 1
Санчес Сальвадор 2 1
Негредо Альваро 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Карселен Исаак 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
4
24%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
1
7%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
5
19%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
7
26%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
28 Не забивали 25
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
8
44%
76-90

Пропущено

45
25
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
6
13%
5
20%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
6
13%
2
8%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
13
29%
11
44%
76-90

Забито

30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
16 Не забивали 14
6
20%
4
12%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
5
17%
8
24%
31-45
8
27%
6
18%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
5
17%
9
27%
76-90

Пропущено

65
52
24 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 25
10
15%
10
19%
1-15
8
12%
5
10%
16-30
6
9%
6
12%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
18
28%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Леванте - Алавес 3:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1
Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна 0:0 Заявка 38 12 12 14 37 - 49 48
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол 0:0 Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Гранада 0:0 Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
17. Мальорка 0:0 Заявка 38 9 10 19 34 - 63 37
18. Кадис 0:0 Заявка 38 7 16 15 34 - 51 37
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес 0:0 Заявка 38 8 8 22 31 - 64 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол 0:0 Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка 0:0 Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Алавес 0:0 Заявка 19 7 5 7 17 - 20 26
16. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
17. Осасуна 0:0 Заявка 19 5 8 6 17 - 24 23
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада 0:0 Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 19 4 7 8 15 - 27 19
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
18. Мальорка 0:0 Заявка 19 2 4 13 14 - 38 10
19. Эспаньол 0:0 Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Алавес: 49%, Кадис: 51%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Эспино Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Алавес 30.9% (34)
    X 31.8% (35)
    Кадис 37.3% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Кадис
    5.89
    3.90
    4.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алавес 0:0 Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Кадис

    Исход игры
    Алавес
    30.9% (34)
    Ничья
    31.8% (35)
    Кадис
    37.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.58% (25)
    Меньше
    76.42% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (56)
    Нет
    47.17% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    0:1 Кадис
    21.8% (24)
    1:0 Алавес
    17.3% (19)
    1:2 Кадис
    11.8% (13)
    2:1 Алавес
    9.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Алавес
    1.8% (2)
    0:2 Кадис
    1.8% (2)
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    Алавес
    Кадис
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