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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Алавес
0:1
Конец матча
Кадис
0'
27' Желтая карточка
Эрнандес Луис
0:1
76' Гол
Лосано Энтони
86' Undefined phrase: football_event_
Эспино Альфонсо
90'+6

Ход матча

27'
 
Эрнандес Луис
59'
Вальехо Ману
Джейсон
 
59'
Хави Лопеc
Дуарте Рубен
 
63'
Marc Tenas
Агиррегабириа Мартин
 
72'
 
Лосано Энтони
Негредо Альваро
72'
 
Мари Хосе
Алькарас Рубен
74'
 
Кала Хуан
Хименес Фали
76'
0:1
Лосано Энтони
(Карселен Исаак)
79'
Unai Ropero
Гарсия Мануэль
 
79'
Мойя Антонио
Понс Пере
 
83'
 
Аларкон Томас
Лукас Перес
83'
 
Санчес Сальвадор
Идрисси Уссама
86'
 
Эспино Альфонсо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Алавес 30.9% (34)
X 31.8% (35)
Кадис 37.3% (41)
Все прогнозы
Новости
13
Сивера
Антонио
2
Теналья
Науэль
23
Химо
Наварро
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
20
Понс
Пере
21
Агиррегабириа
Мартин
14
Гарсия
Мануэль
II
25
Джейсон
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
21
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
Алавес
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (6) 0.37
Эскаланте Гонсало 5 0.13
Лагуардия Виктор 3 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.05
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Де ла Фуэнте Мигель 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Джейсон 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 7 (2) 0.18
Лосано Энтони 6 0.16
Собрино Рубен 4 0.11
Лукас Перес 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Эспино Альфонсо 2 0.05
Алехо Иван 2 0.05
Санчес Сальвадор 2 0.05
Алькарас Рубен 2 0.05
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Карселен Исаак 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 11 0
Лежён Флорьян 8 1
Лагуардия Виктор 9 0
Эскаланте Гонсало 7 0
Эдгар Мендес 6 0
Химо Наварро 4 1
Пина Томас 4 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Понс Пере 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Marc Tenas 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Энтони 9 0
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Алькарас Рубен 7 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 6 0
Эрнандес Луис 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Собрино Рубен 4 0
Акапо Карлос 4 0
Мари Хосе 2 1
Санчес Сальвадор 2 1
Негредо Альваро 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Карселен Исаак 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 26
4
24%
4
25%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
19%
5
19%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
6
29%
7
26%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
29 Не забивали 26
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
8
44%
76-90

Пропущено

45
25
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
6
13%
5
20%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
6
13%
2
8%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
13
29%
11
44%
76-90

Забито

30
34
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
17 Не забивали 14
6
20%
4
12%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
5
17%
8
24%
31-45
8
27%
6
18%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

66
52
24 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 31
25 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 25
10
15%
10
19%
1-15
8
12%
5
10%
16-30
6
9%
6
12%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
19
29%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Леванте - Алавес 3:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Сельта - Алавес 4:0 Алавес - Вильярреал 2:1
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1
Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона 0:1 Заявка 38 21 10 7 68 - 37 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 38 20 9 9 63 - 42 69
4. Севилья 0:0 Заявка 38 17 17 4 52 - 30 68
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 17 12 9 39 - 35 63
7. Вильярреал 1:0 Заявка 38 16 11 11 62 - 37 59
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 14 14 10 43 - 35 56
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 38 12 11 15 37 - 51 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Мальорка Заявка 38 10 9 19 36 - 63 39
17. Кадис Заявка 38 8 15 15 35 - 51 39
18. Гранада Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 38 8 7 23 31 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья 0:0 Заявка 19 11 7 1 35 - 17 40
4. Барселона 0:1 Заявка 19 12 2 5 37 - 18 38
5. Вильярреал 1:0 Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 10 6 3 15 - 7 36
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 19 7 4 8 17 - 21 25
17. Осасуна Заявка 19 5 7 7 17 - 26 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона 0:1 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Вильярреал 1:0 Заявка 19 6 5 8 22 - 19 23
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 4 10 5 14 - 17 22
10. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
11. Кадис Заявка 19 5 6 8 16 - 27 21
12. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Мальорка Заявка 19 3 3 13 16 - 38 12
18. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
19. Эспаньол Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Кадис вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Алавес: 49%, Кадис: 51%.
  • 95'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 94'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Алавес контролирует мяч.
  • 92'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 92'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Алавес: 49%, Кадис: 51%.
    • 90'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 89'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Алавес не будет бить пенальти!
    • 86'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      86'
      ПЕНАЛЬТИ! - Эспино Альфонсо из команды Кадис нарушает правила.
    • 86'
      Marc Tenas из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 85'
      Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
    • 85'
      Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Алавес 30.9% (34)
    X 31.8% (35)
    Кадис 37.3% (41)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Алавес 0:1 Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес 0:1 Кадис

    Исход игры
    Алавес
    30.9% (34)
    Ничья
    31.8% (35)
    Кадис
    37.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.58% (25)
    Меньше
    76.42% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (56)
    Нет
    47.17% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    0:1 Кадис
    21.8% (24)
    1:0 Алавес
    17.3% (19)
    1:2 Кадис
    11.8% (13)
    2:1 Алавес
    9.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Алавес
    1.8% (2)
    0:2 Кадис
    1.8% (2)
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