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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Осасуна
0:0
Второй тайм: 46'
Мальорка
0'
35' Желтая карточка
Хавьер Агирре
46'

Ход матча

35'
 
Хавьер Агирре

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 109
Осасуна 45% (49)
X 33.9% (37)
Мальорка 21.1% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Мальорка
3.64
3.35
3.24
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
15
Рамальо
Чимено
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
16
Батталья
Родриго
8
Сальва
Севилья
18
Коста
Хауме
7
Мурики
Ведат
22
Анхель
Луис
Осасуна
4-3-3
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.21
Авила Эсекьель 6 (1) 0.16
Кике Гарсия 5 (1) 0.13
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.05
Торрес Роберто 2 (2) 0.05
Барха Энрике 2 0.05
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Ойер Санхурхо 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 5 (4) 0.13
Мурики Ведат 5 (2) 0.13
Родригес Даниэль 3 0.08
Пратс Абдон 3 0.08
Анхель Луис 2 0.05
Фернандо Ниньо 2 0.05
Раильо Антонио 2 0.05
Баба Иддрису 2 0.05
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Авила Эсекьель 8 1
Видаль Начо 9 0
Брашанац Дарко 7 0
Гарсия Давид III 7 0
Санчес Мануэль 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Барха Энрике 2 0
Монкайола Хон 2 0
Jagoba Arrasate 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Кике Гарсия 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бенито Икер 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маффео Пабло 9 0
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Раильо Антонио 8 0
Родригес Даниэль 7 0
Оливан Бриан 7 0
Коста Хауме 5 1
Мурики Ведат 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Анхель Луис 4 0
Кубо Такефуса 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Санчес Антонио 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Сальва Севилья 2 0
Мбула Хорди 2 0
Гренье Клеман 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
6
32%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
7
50%
76-90

Пропущено

22
38
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
14%
2
5%
1-15
5
23%
8
21%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
3
14%
5
13%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
7
32%
13
34%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
7
35%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
8%
4
16%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
7
28%
6
24%
76-90

Забито

39
34
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
8
21%
4
12%
1-15
4
10%
11
32%
16-30
6
15%
3
9%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
9
23%
9
26%
76-90

Пропущено

47
63
21 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
5
11%
6
10%
1-15
9
19%
8
13%
16-30
7
15%
6
10%
31-45
6
13%
12
19%
46-60
6
13%
12
19%
61-75
14
30%
30%
19
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0
Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1
Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна 0:0 Заявка 38 12 12 14 37 - 49 48
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол 0:0 Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Гранада 0:0 Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
17. Мальорка 0:0 Заявка 38 9 10 19 34 - 63 37
18. Кадис 0:0 Заявка 38 7 16 15 34 - 51 37
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес 0:0 Заявка 38 8 8 22 31 - 64 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол 0:0 Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка 0:0 Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Алавес 0:0 Заявка 19 7 5 7 17 - 20 26
16. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
17. Осасуна 0:0 Заявка 19 5 8 6 17 - 24 23
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада 0:0 Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 19 4 7 8 15 - 27 19
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
18. Мальорка 0:0 Заявка 19 2 4 13 14 - 38 10
19. Эспаньол 0:0 Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Осасуна имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Осасуна: 64%, Мальорка: 36%.
  • 48'
    Рамальо Чимено нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Гарсия Давид III из команды Осасуна делает заброс на партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Осасуна 45% (49)
    X 33.9% (37)
    Мальорка 21.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Мальорка
    3.64
    3.35
    3.24
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Осасуна 0:0 Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    45% (49)
    Ничья
    33.9% (37)
    Мальорка
    21.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.48% (32)
    Меньше
    69.52% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.95% (64)
    Нет
    39.05% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (32)
    1:0 Осасуна
    17.4% (19)
    2:1 Осасуна
    16.5% (18)
    0:1 Мальорка
    11% (12)
    1:2 Мальорка
    8.3% (9)
    2:0 Осасуна
    6.4% (7)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Осасуна
    1.8% (2)
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    Осасуна
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