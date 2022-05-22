Стадион: Эль-Садар
35' Желтая карточкаХавьер Агирре
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
16
Анхель
Хосе
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
22
Анхель
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коста ХаумеПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Мальорка
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (2)
|0.21
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.16
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.13
|Гарсия Давид III
|4
|0.11
|Монкайола Хон
|2
|0.05
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.05
|Барха Энрике
|2
|0.05
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Ойер Санхурхо
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|5 (4)
|0.13
|Мурики Ведат
|5 (2)
|0.13
|Родригес Даниэль
|3
|0.08
|Пратс Абдон
|3
|0.08
|Анхель Луис
|2
|0.05
|Фернандо Ниньо
|2
|0.05
|Раильо Антонио
|2
|0.05
|Баба Иддрису
|2
|0.05
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Авила Эсекьель
|8
|1
|Видаль Начо
|9
|0
|Брашанац Дарко
|7
|0
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Санчес Мануэль
|6
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Jagoba Arrasate
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маффео Пабло
|9
|0
|Баба Иддрису
|9
|0
|Руссо Франко
|5
|2
|Раильо Антонио
|8
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Оливан Бриан
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Мурики Ведат
|6
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Кубо Такефуса
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Сальва Севилья
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Гренье Клеман
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
6
32%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
7
50%
76-90
Пропущено
22
38
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
14%
2
5%
1-15
5
23%
8
21%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
3
14%
5
13%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
7
32%
13
34%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
7
35%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
8%
4
16%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
7
28%
6
24%
76-90
Забито
39
34
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
8
21%
4
12%
1-15
4
10%
11
32%
16-30
6
15%
3
9%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
9
23%
9
26%
76-90
Пропущено
47
63
21 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
5
11%
6
10%
1-15
9
19%
8
13%
16-30
7
15%
6
10%
31-45
6
13%
12
19%
46-60
6
13%
12
19%
61-75
14
30%
30%
19
30%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0
Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1
Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|38
|12
|12
|14
|37 - 49
|48
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|40 - 52
|42
|14.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|40 - 53
|42
|15.
|Хетафе
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|33 - 41
|39
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|38
|8
|14
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|38
|9
|10
|19
|34 - 63
|37
|18.
|Кадис
|0:0 Заявка
|38
|7
|16
|15
|34 - 51
|37
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|31 - 64
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Эльче
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 20
|26
|16.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 24
|23
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|15 - 27
|19
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Хетафе
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|12 - 26
|11
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|19.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Мальорка
Исход игры
Осасуна
45% (49)
Ничья
33.9% (37)
Мальорка
21.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.48% (32)
Меньше
69.52% (73)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (32)
1:0 Осасуна
17.4% (19)
2:1 Осасуна
16.5% (18)
0:1 Мальорка
11% (12)
1:2 Мальорка
8.3% (9)
2:0 Осасуна
6.4% (7)
0:0 Ничья
2.8% (3)
3:1 Осасуна
1.8% (2)
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