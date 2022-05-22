Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Осасуна

42' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Оливан Бриан из команды Мальорка

42' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Мальорка

41' Как он промахнулся? Будимир Анте имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Штрафной исполнил Сальва Севилья , после его удара Серхио Эррера сделал классный сейв. Угловой

36' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Рефери не любит споров - именно за это Хавьер Агирре сейчас получил желтую

35' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Антонио Санчес из команды Мальорка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

34' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Рамальо Чимено из команды Осасуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

32' Какой промах! Мурики Ведат имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

31' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

31' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Плохо сыграл Гарсия Давид III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Раильо Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Раильо Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

24' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Осасуна

23' Антонио Санчес из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Коста Хауме навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Маффео Пабло из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Мальорка выполняет удар от ворот.

12' Будимир Анте из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сальва Севилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Выглядело как неплохой момент. Гарсия Рубен из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

9' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Мальорка

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля