Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет Мальорка

89' Судье надоело, что Рейна Маноло тянет время и он наказал его горчичником

88' Гренье Клеман из команды Мальорка делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Аресо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Серхио Эррера отбил мяч на угловой после удара Мурики Ведат из штрафной площади.

87' Отличные скиллы показывает Батталья Родриго , обводя своих соперников

86' Матч возобновлен

86' Пратс Абдон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Команда Мальорка забила решающий гол в последние минуты игры!

83' Г О О О О Л - Гренье Клеман первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

83' Серхио Эррера не дал случится голу! Пратс Абдон должен был забивать, но Серхио Эррера сделал отличный сейв

82' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Матч возобновлен

79' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Унаи Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Удар от ворот произведет Мальорка

78' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Аресо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Аресо Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Перес Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Удар от ворот произведет Мальорка

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Гренье Клеман

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Хороший удар издали нанес Родригес Даниэль , но отличный сейв сделал Серхио Эррера. Угловой.

70' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

70' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Осасуна

68' Мурики Ведат из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Антонио Санчес из команды Мальорка отправил кросс в штрафную...

64' Сальва Севилья из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Матч возобновлен

63' Батталья Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Брашанац Дарко получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Мальорка

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

59' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гарсия Рубен из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Отличный пас сделал Анхель Хосе из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

56' Антонио Санчес наказан за толчок Торро Лукас

55' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сегодняшная посещаемость составляет 18717 болельщиков

52' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Унаи Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Анхель Луис забивает с правой ноги!

47' Отличные скиллы показывает Маффео Пабло , обводя своих соперников

46' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.