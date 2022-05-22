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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 18717
Осасуна
0:2
Конец матча
Мальорка
0'
34' Желтая карточка
Хавьер Агирре
0:1
47' Гол
Анхель Луис
62' Желтая карточка
Брашанац Дарко
0:2
83' Гол
Гренье Клеман
85' Желтая карточка
Гарсия Давид
89' Желтая карточка
Рейна Маноло
90' Желтая карточка
Маффео Пабло
90'+6

Ход матча

34'
 
Хавьер Агирре
47'
0:1
Анхель Луис
(Мурики Ведат)
62'
Брашанац Дарко
 
63'
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
 
63'
Барха Энрике
Гарсия Рубен
 
65'
 
Пратс Абдон
Анхель Луис
65'
 
Родригес Даниэль
Сальва Севилья
72'
Торрес Роберто
Ойер Санхурхо
 
72'
 
Гренье Клеман
Санчес Антонио
75'
Перес Иньиго
Анхель Хосе
 
75'
Аресо Хесус
Рамальо Чимено
 
83'
 
Руссо Франко
Коста Хауме
83'
0:2
Гренье Клеман
85'
Гарсия Давид
 
89'
 
Рейна Маноло
90'
 
Маффео Пабло

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 109
Осасуна 45% (49)
X 33.9% (37)
Мальорка 21.1% (23)
Все прогнозы
Новости
1
Эррера
Серхио
15
Рамальо
Чимено
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
16
Батталья
Родриго
8
Сальва
Севилья
18
Коста
Хауме
7
Мурики
Ведат
22
Анхель
Луис
Осасуна
4-3-3
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (2) 0.21
Авила Эсекьель 6 (1) 0.16
Кике Гарсия 5 (1) 0.13
Гарсия Давид III 4 0.11
Монкайола Хон 2 0.05
Торрес Роберто 2 (2) 0.05
Барха Энрике 2 0.05
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Ойер Санхурхо 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (2) 0.13
Сальва Севилья 5 (4) 0.13
Родригес Даниэль 3 0.08
Анхель Луис 3 0.08
Пратс Абдон 3 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.05
Раильо Антонио 2 0.05
Баба Иддрису 2 0.05
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Гренье Клеман 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Авила Эсекьель 8 1
Видаль Начо 9 0
Брашанац Дарко 8 0
Гарсия Давид III 8 0
Санчес Мануэль 6 0
Унаи Гарсия 5 0
Анхель Хосе 3 1
Круз Хуан 4 0
Будимир Анте 3 0
Торрес Роберто 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Эррера Серхио 3 0
Барха Энрике 2 0
Монкайола Хон 2 0
Jagoba Arrasate 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Кике Гарсия 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бенито Икер 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маффео Пабло 10 0
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Раильо Антонио 8 0
Родригес Даниэль 7 0
Оливан Бриан 7 0
Рейна Маноло 5 1
Коста Хауме 5 1
Мурики Ведат 6 0
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Анхель Луис 4 0
Кубо Такефуса 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Санчес Антонио 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Сальва Севилья 2 0
Мбула Хорди 2 0
Гренье Клеман 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
6
32%
1
6%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
8
50%
76-90

Пропущено

24
38
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
3
13%
2
5%
1-15
5
21%
8
21%
16-30
1
4%
4
11%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
8
33%
13
34%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
28 Не забивали 26
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
7
35%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
8%
4
16%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
7
28%
6
24%
76-90

Забито

39
36
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 13
15 Не забивали 13
8
21%
4
11%
1-15
4
10%
11
31%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
9
23%
10
28%
76-90

Пропущено

49
63
21 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 43
15 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 28
5
10%
6
10%
1-15
9
18%
8
13%
16-30
7
14%
6
10%
31-45
7
14%
12
19%
46-60
6
12%
12
19%
61-75
15
31%
19
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0
Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1
Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона 0:1 Заявка 38 21 10 7 68 - 37 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 38 20 9 9 63 - 42 69
4. Севилья 0:0 Заявка 38 17 17 4 52 - 30 68
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 17 12 9 39 - 35 63
7. Вильярреал 1:0 Заявка 38 16 11 11 62 - 37 59
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 14 14 10 43 - 35 56
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 38 12 11 15 37 - 51 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Мальорка Заявка 38 10 9 19 36 - 63 39
17. Кадис Заявка 38 8 15 15 35 - 51 39
18. Гранада Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 38 8 7 23 31 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья 0:0 Заявка 19 11 7 1 35 - 17 40
4. Барселона 0:1 Заявка 19 12 2 5 37 - 18 38
5. Вильярреал 1:0 Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 10 6 3 15 - 7 36
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 19 7 4 8 17 - 21 25
17. Осасуна Заявка 19 5 7 7 17 - 26 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона 0:1 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Вильярреал 1:0 Заявка 19 6 5 8 22 - 19 23
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 4 10 5 14 - 17 22
10. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
11. Кадис Заявка 19 5 6 8 16 - 27 21
12. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Мальорка Заявка 19 3 3 13 16 - 38 12
18. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
19. Эспаньол Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Мальорка заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Осасуна: 63%, Мальорка: 37%.
  • 96'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Осасуна: 63%, Мальорка: 37%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    94'
    Батталья Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 91'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Осасуна: 63%, Мальорка: 37%.
    • 90'
      Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 90'
      Торрес Роберто из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • Угловой
      90'
      Перес Иньиго из команды Осасуна подал угловой слева.
    • Желтая карточка
      90'
      Рефери не любит споров - именно за это Маффео Пабло сейчас получил желтую
    • 90'
      Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Осасуна 45% (49)
    X 33.9% (37)
    Мальорка 21.1% (23)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Осасуна 0:2 Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    45% (49)
    Ничья
    33.9% (37)
    Мальорка
    21.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.48% (32)
    Меньше
    69.52% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.95% (64)
    Нет
    39.05% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (32)
    1:0 Осасуна
    17.4% (19)
    2:1 Осасуна
    16.5% (18)
    0:1 Мальорка
    11% (12)
    1:2 Мальорка
    8.3% (9)
    2:0 Осасуна
    6.4% (7)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Осасуна
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