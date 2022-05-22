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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Севилья
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетик Б
0'
25' Желтая карточка
Хордан Хоан
27' Undefined phrase: football_event_
Юри Берчиче
38' Желтая карточка
Гарсия Рауль
45'+4

Ход матча

25'
Хордан Хоан
 
27'
 
Юри Берчиче
38'
 
Гарсия Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 116
Севилья 70.7% (82)
X 26.7% (31)
Атлетик Б 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Атлетик Б
2.80
3.42
3.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
8
Хордан
Хоан
18
Дилейни
Томас
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
9
Корона
Хесус
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
6
Весга
Микель
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Севилья
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Атлетик Б

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

37 матчей

45.9%
10.8%
43.3%
17 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.24
Окампос Лукас 6 0.16
Гомес Алехандро 5 0.13
Ламела Эрик 5 0.13
Эн-Несири Юссеф 5 (1) 0.13
Ракитич Иван 4 (1) 0.11
Карлос Диего Сантос 3 0.08
Корона Хесус 2 0.05
Торрес Оливер 2 0.05
Дилейни Томас 2 0.05
Кунде Жюль 2 0.05
Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.21
Сансет Ойян 6 0.16
Гарсия Рауль 6 0.16
Муньяин Икер 4 (1) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.08
Иньиго Мартинес 3 0.08
Вивиан Даниэль 2 0.05
Вильялибре Асьер 2 0.05
Весга Микель 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 9 0
Хордан Хоан 9 0
Окампос Лукас 7 0
Монтьель Гонсало 7 0
Фернандо Режес 6 0
Мир Рафа 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Ламела Эрик 5 0
Гудель Неманья 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Навас Хесус 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Весга Микель 5 2
Беренгер Алекс 8 0
Йерай Альварес 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Саррага Ойер 5 0
Уильямс Иньяки 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Печарроман Алекс 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Унай Симон 3 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
20 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
21 Не забивали 28
6
17%
1
7%
1-15
8
23%
4
27%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
6
17%
2
13%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
7
41%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 23
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
4
27%
8
31%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
13%
9
43%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Забито

50
41
26 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 15
8 Не забивали 14
8
16%
6
15%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
8
16%
9
22%
61-75
10
20%
10
24%
76-90

Пропущено

32
37
17 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
3
9%
10
27%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
9
28%
9
24%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
3
9%
2
5%
61-75
8
25%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1
Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона 0:1 Заявка 38 21 10 7 68 - 37 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 38 20 9 9 63 - 42 69
4. Севилья 0:0 Заявка 38 17 17 4 52 - 30 68
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 17 12 9 39 - 35 63
7. Вильярреал 1:0 Заявка 38 16 11 11 62 - 37 59
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 14 14 10 43 - 35 56
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 38 12 11 15 37 - 51 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Мальорка Заявка 38 10 9 19 36 - 63 39
17. Кадис Заявка 38 8 15 15 35 - 51 39
18. Гранада Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 38 8 7 23 31 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья 0:0 Заявка 19 11 7 1 35 - 17 40
4. Барселона 0:1 Заявка 19 12 2 5 37 - 18 38
5. Вильярреал 1:0 Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 10 6 3 15 - 7 36
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 19 7 4 8 17 - 21 25
17. Осасуна Заявка 19 5 7 7 17 - 26 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона 0:1 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Вильярреал 1:0 Заявка 19 6 5 8 22 - 19 23
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 4 10 5 14 - 17 22
10. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
11. Кадис Заявка 19 5 6 8 16 - 27 21
12. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Мальорка Заявка 19 3 3 13 16 - 38 12
18. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
19. Эспаньол Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Корона от углового флага навесил на Эн-Несири, которому не позволил вверху сыграть Юри Берчиче.
  • 45'
    Унай выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч ногами, опередив Эн-Несири.
  • 45'
    "Атлетик" подержал мяч на своей половине поля.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Дель Серро в первом тайме.
  • 45'
    Муньяин справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Дмитрович забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    44'
    Акунья на фланге попал по ногам Беренгеру.
  • Опасный момент
    43'
    Беренгер слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • 42'
    Навес Короны справа в штрафную площадь перехватил Венседор.
  • 40'
    Карлос сделал безадресный заброс направо вперёд.
  • 39'
    Эпизод с нарушением Гарсии произошёл у скамеек запасных и едва не спровоцировал массовую потасовку. Арбитрам удалось быстро погасить эмоции.
  • Желтая карточка
    38'
    Гарсия на чужой половине поля прыгнул в ноги Акунье и получил жёлтую карточку.
  • 36'
    Навес Юри Берчиче слева к дальней штанге получился слишком сильным. Акунье пришлось бежать за мячом к бровке.
  • Офсайд
    35'
    Корона слева забежал в офсайд.
  • 33'
    Арбитр отправил команды к скамейкам запасных. Все идут освежиться.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Навес Наваса к воротам справа прервал Венседор.
    • 30'
      "Севилья" расположилась на чужой половине поля.
    • Видеоповтор
      29'
      Дель Серро пошёл смотреть повтор гола, после чего было установлено, что мяч от ноги Кунде отскочил в руку Юри Берчиче.
    • Фол, нарушение
      27'
      Юри Берчиче слева подошёл к штрафной площади. Первый его удар заблокировал Кунде, а второй пришёлся в дальний угол. Но...
    • 26'
      Навас справа с семнадцати метров пробил выше ворот.
    • Желтая карточка
      25'
      Хордан у центрального круга придержал руками Гарсию и получил жёлтую карточку.
    • 24'
      Удар Гарсии слева с линии штрафной площади заблокировал Хордан.
    • 23'
      Венседор справа сделал неточный пас в центр к штрафной площади на Весгу.
    • 22'
      Диего Карлос в центральном круге толкнул в спину Уильямса.
    • 21'
      Дилейни слишком высоко сделал передачу направо на Ламелу.
    • 20'
      Прострел Ламелы справа к воротам перехватил Иньиго.
    • 19'
      Де Маркос справа навесил в штрафную площадь, где никто головой не дотянулся до мяча.
    • Фол, нарушение
      18'
      Ламела у центрального круга сбил Муньяина.
    • 17'
      Торрес с восемнадцати метров пробил в правый угол. Унай прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      16'
      Разыграли хозяева угловой удар. Доставить мяч к воротам им не удалось.
    • 15'
      Дилейни слева навесил к дальней штанге, где Кунде не удалось выиграть борьбу вверху.
    • Угловой
      14'
      Хордан от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гарсия.
    • Штанга
      12'
      Акунья слева навесил на Ламелу, который головой пробил в правую штангу.
    • 11'
      Навес Короны слева к воротам перехватил Вивиан.
    • 10'
      Гарсия справа прострелил вдоль ворот. Набежавший Уильямс проскочил мимо мяча.
    • 9'
      У Юри Берчиче не получилась подача слева. Мяч улетел за пределы поля.
    • 8'
      Акунья по левому флангу сделал неточный пас вперёд на Корону.
    • 7'
      Заброс Хордана вперёд по правому флангу на Эн-Несири получился слишком сильным.
    • 6'
      Дмитрович забрал мяч в руки после навеса Муньяина справа со штрафного.
    • Фол, нарушение
      5'
      Торрес на фланге ударил по ногам Венседора.
    • Опасный момент
      4'
      Корона слева выдал пас в центр на Эн-Несири, который с четырнадцати метров в касание пробил выше ворот.
    • 3'
      Дилейни слева прошёл вперёд, но его передачу в центр на Эн-Несири перехватил Вивиан.
    • 2'
      "Севилья" играет в белой форме, "Атлетик" - в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Севилья
    70.7% (82)
    Ничья
    26.7% (31)
    Атлетик Б
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    63.55% (68)
    Нет
    36.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    31% (36)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    1:0 Севилья
    21.6% (25)
    2:0 Севилья
    11.2% (13)
    3:1 Севилья
    1.7% (2)
    1:2 Атлетик Б
    1.7% (2)
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    Севилья
    Атлетик Б
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