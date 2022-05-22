Акунья на фланге попал по ногам Беренгеру.

Муньяин справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Дмитрович забрал мяч в руки.

"Атлетик" подержал мяч на своей половине поля.

Унай выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч ногами, опередив Эн-Несири.

Корона от углового флага навесил на Эн-Несири, которому не позволил вверху сыграть Юри Берчиче.

Арбитр отправил команды к скамейкам запасных. Все идут освежиться.

Навес Юри Берчиче слева к дальней штанге получился слишком сильным. Акунье пришлось бежать за мячом к бровке.

Гарсия на чужой половине поля прыгнул в ноги Акунье и получил жёлтую карточку.

Эпизод с нарушением Гарсии произошёл у скамеек запасных и едва не спровоцировал массовую потасовку. Арбитрам удалось быстро погасить эмоции.

Беренгер слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

Дилейни слишком высоко сделал передачу направо на Ламелу.

Диего Карлос в центральном круге толкнул в спину Уильямса.

Венседор справа сделал неточный пас в центр к штрафной площади на Весгу.

Хордан у центрального круга придержал руками Гарсию и получил жёлтую карточку.

Юри Берчиче слева подошёл к штрафной площади. Первый его удар заблокировал Кунде, а второй пришёлся в дальний угол. Но...

Дель Серро пошёл смотреть повтор гола, после чего было установлено, что мяч от ноги Кунде отскочил в руку Юри Берчиче.

20' Прострел Ламелы справа к воротам перехватил Иньиго.

19' Де Маркос справа навесил в штрафную площадь, где никто головой не дотянулся до мяча.

18' Ламела у центрального круга сбил Муньяина.

17' Торрес с восемнадцати метров пробил в правый угол. Унай прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

16' Разыграли хозяева угловой удар. Доставить мяч к воротам им не удалось.

15' Дилейни слева навесил к дальней штанге, где Кунде не удалось выиграть борьбу вверху.

14' Хордан от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гарсия.

12' Акунья слева навесил на Ламелу, который головой пробил в правую штангу.

11' Навес Короны слева к воротам перехватил Вивиан.

10' Гарсия справа прострелил вдоль ворот. Набежавший Уильямс проскочил мимо мяча.

9' У Юри Берчиче не получилась подача слева. Мяч улетел за пределы поля.

8' Акунья по левому флангу сделал неточный пас вперёд на Корону.

7' Заброс Хордана вперёд по правому флангу на Эн-Несири получился слишком сильным.

6' Дмитрович забрал мяч в руки после навеса Муньяина справа со штрафного.

5' Торрес на фланге ударил по ногам Венседора.

4' Корона слева выдал пас в центр на Эн-Несири, который с четырнадцати метров в касание пробил выше ворот.

3' Дилейни слева прошёл вперёд, но его передачу в центр на Эн-Несири перехватил Вивиан.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Атлетик" - в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах.