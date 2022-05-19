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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Севилья
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 41
Севилья 70.7% (29)
X 26.8% (11)
Атлетик Б 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Атлетик Б
2.57
3.46
3.31
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Севилья
Атлетик Б

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

37 матчей

45.9%
10.8%
43.3%
17 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.24
Окампос Лукас 6 0.16
Гомес Алехандро 5 0.14
Ламела Эрик 5 0.14
Эн-Несири Юссеф 5 (1) 0.14
Ракитич Иван 4 (1) 0.11
Карлос Диего Сантос 3 0.08
Корона Хесус 2 0.05
Торрес Оливер 2 0.05
Дилейни Томас 2 0.05
Кунде Жюль 2 0.05
Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.22
Сансет Ойян 6 0.16
Гарсия Рауль 6 0.16
Муньяин Икер 4 (1) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.08
Иньиго Мартинес 3 0.08
Вивиан Даниэль 2 0.05
Вильялибре Асьер 2 0.05
Весга Микель 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 9 0
Хордан Хоан 8 0
Окампос Лукас 7 0
Монтьель Гонсало 7 0
Фернандо Режес 6 0
Мир Рафа 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Ламела Эрик 5 0
Гудель Неманья 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Навас Хесус 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Весга Микель 5 2
Беренгер Алекс 8 0
Йерай Альварес 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Саррага Ойер 5 0
Уильямс Иньяки 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Печарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Унай Симон 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
20 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
21 Не забивали 28
6
17%
1
7%
1-15
8
23%
4
27%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
6
17%
2
13%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
7
41%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 23
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
4
27%
8
31%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
13%
9
43%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Забито

50
41
26 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 15
8 Не забивали 14
8
16%
6
15%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
8
16%
9
22%
61-75
10
20%
10
24%
76-90

Пропущено

32
37
17 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
3
9%
10
27%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
9
28%
9
24%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
3
9%
2
5%
61-75
8
25%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1
Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 7 4 80 - 31 85
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 37 19 7 11 62 - 40 64
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
10. Сельта Заявка 37 12 10 15 43 - 41 46
11. Валенсия Заявка 37 10 15 12 46 - 53 45
12. Райо Вальекано Заявка 37 11 9 17 37 - 46 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 37 7 11 19 47 - 74 32
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 44 - 13 43
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 18 8 5 5 24 - 18 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
14. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
15. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
16. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте Заявка 18 2 4 12 19 - 44 10
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 25 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Севилья 70.7% (29)
    X 26.8% (11)
    Атлетик Б 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Атлетик Б
    2.57
    3.46
    3.31
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б

    Исход игры
    Севилья
    70.7% (29)
    Ничья
    26.8% (11)
    Атлетик Б
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    46.3% (19)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    2:0 Севилья
    17.1% (7)
    1:0 Севилья
    7.3% (3)
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    Севилья
    Атлетик Б
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