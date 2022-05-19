Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Атлетик Б
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
37 матчей
45.9%
10.8%
43.3%
17 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.24
|Окампос Лукас
|6
|0.16
|Гомес Алехандро
|5
|0.14
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Эн-Несири Юссеф
|5 (1)
|0.14
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.08
|Корона Хесус
|2
|0.05
|Торрес Оливер
|2
|0.05
|Дилейни Томас
|2
|0.05
|Кунде Жюль
|2
|0.05
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.05
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8 (1)
|0.22
|Сансет Ойян
|6
|0.16
|Гарсия Рауль
|6
|0.16
|Муньяин Икер
|4 (1)
|0.11
|Беренгер Алекс
|3
|0.08
|Иньиго Мартинес
|3
|0.08
|Вивиан Даниэль
|2
|0.05
|Вильялибре Асьер
|2
|0.05
|Весга Микель
|2
|0.05
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|9
|0
|Хордан Хоан
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Монтьель Гонсало
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Мир Рафа
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Ламела Эрик
|5
|0
|Гудель Неманья
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Навас Хесус
|4
|0
|Гомес Алехандро
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|8
|2
|Гарсия Дани
|9
|0
|Весга Микель
|5
|2
|Беренгер Алекс
|8
|0
|Йерай Альварес
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Печарроман Алекс
|4
|0
|Муньяин Икер
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Унай Симон
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
15
20 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
21 Не забивали 28
6
17%
1
7%
1-15
8
23%
4
27%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
6
17%
2
13%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
7
41%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 23
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
4
27%
8
31%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
13%
9
43%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Забито
50
41
26 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 15
8 Не забивали 14
8
16%
6
15%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
8
16%
9
22%
61-75
10
20%
10
24%
76-90
Пропущено
32
37
17 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
3
9%
10
27%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
9
28%
9
24%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
3
9%
2
5%
61-75
8
25%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1
Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|7
|4
|80 - 31
|85
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|62 - 40
|64
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 41
|46
|11.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|46 - 53
|45
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|37 - 46
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 74
|32
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|16.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
Исход игры
Севилья
70.7% (29)
Ничья
26.8% (11)
Атлетик Б
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
2:1 Севилья
46.3% (19)
1:1 Ничья
24.4% (10)
2:0 Севилья
17.1% (7)
1:0 Севилья
7.3% (3)
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