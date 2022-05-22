Стадион: Мартинес Валеро
0:1
33' ГолУнал Энес
36' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:1
37' ГолОлаза Лукас
52' Желтая карточкаБигас Педро
63' Желтая карточкаГумбау Херард
2:1
84' ГолПерес Кике
87' Желтая карточкаДьене Даконам
Ход матча
33'
0:1
36'
37'
1:1
52'
63'
84'
2:1
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
26
Нванкво
Джон
12
Олаза
Лукас
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
-
12 Олаза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Пьятти ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эльче
Хетафе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|8
|0.21
|Бое Лукас
|7
|0.18
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.13
|Моренте Тете
|3
|0.08
|Мохика Хоан
|2
|0.05
|Фернандес Хосан
|2
|0.05
|Лукас Перес
|2
|0.05
|Бенедетто Дарио
|2
|0.05
|Каррильо Гидо
|2
|0.05
|Бигас Педро
|1
|0.03
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|16 (2)
|0.42
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.16
|Рамирес Сандро
|3
|0.08
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|10
|0
|Гумбау Херард
|8
|1
|Фидель Чавес
|9
|0
|Бигас Педро
|6
|0
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Марконе Иван
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Милья Пере
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Каррильо Гидо
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Понсе Эсекель
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Арамбарри Мауро
|13
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Оливера Матиас
|10
|0
|Митрович Стефан
|8
|1
|Куэнка Хорхе
|6
|2
|Унал Энес
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сория Давид
|4
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 29
3
15%
2
18%
1-15
1
5%
5
45%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
40%
0
0%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
5%
6
26%
1-15
5
24%
7
30%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
25%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
6
38%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Пропущено
31
15
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
2
6%
3
20%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
12
39%
4
27%
76-90
Забито
36
32
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 14
12 Не забивали 18
7
19%
6
19%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
11
31%
6
19%
76-90
Пропущено
52
38
21 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 23
4
8%
8
21%
1-15
9
17%
8
21%
16-30
8
15%
5
13%
31-45
8
15%
4
11%
46-60
8
15%
4
11%
61-75
15
29%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2
Хетафе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0
Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эльче
|2:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 52
|42
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|15.
|Хетафе
|1:2 Заявка
|38
|8
|15
|15
|33 - 40
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|1:2 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Эльче
|2:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 21
|27
|13.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|15.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|2:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Хетафе
|1:2 Заявка
|19
|1
|8
|10
|12 - 25
|11
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 2:1 Хетафе
Исход игры
Эльче
17.9% (20)
Ничья
65.2% (73)
Хетафе
17% (19)
Тотал 2.5
Больше
11.21% (12)
Меньше
88.79% (95)
Обе команды забьют
Да
65.42% (70)
Нет
34.58% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.8% (58)
1:0 Эльче
13.4% (15)
0:0 Ничья
12.5% (14)
0:1 Хетафе
7.1% (8)
1:2 Хетафе
7.1% (8)
2:1 Эльче
3.6% (4)
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