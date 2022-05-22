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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Эльче
2:1
Второй тайм: 90'
Хетафе
0'
0:1
33' Гол
Унал Энес
36' Желтая карточка
Митрович Стефан
1:1
37' Гол
Олаза Лукас
52' Желтая карточка
Бигас Педро
63' Желтая карточка
Гумбау Херард
2:1
84' Гол
Перес Кике
87' Желтая карточка
Дьене Даконам
90'

Ход матча

33'
0:1
Унал Энес
(Янкто Якуб)
36'
 
Митрович Стефан
37'
Олаза Лукас
1:1
52'
Бигас Педро
 
60'
 
Вильяр Гонсало
Аленья Карлес
60'
Понсе Эсекель
Каррильо Гидо
 
60'
Фидель Чавес
Милья Пере
 
63'
Гумбау Херард
 
70'
Перес Кике
Пасторе Хавьер
 
70'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 
75'
 
Максимович Неманья
Майораль Борха
75'
 
Рамирес Сандро
Оскар Родригес
77'
Фернандес Хосан
Моренте Тете
 
83'
 
Йокушлу Окай
Иглесиас Хуан
83'
 
Дамиан Суарес
Янкто Якуб
84'
Перес Кике
(Фернандес Хосан)
2:1
87'
 
Дьене Даконам

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 112
Эльче 17.9% (20)
X 65.2% (73)
Хетафе 17% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Хетафе
4.47
3.00
5.93
Все Коэффициенты
Новости
1
Касилья
Кико
6
Бигас
Педро
3
Роко
Энсо
26
Нванкво
Джон
12
Олаза
Лукас
2
Гумбау
Херард
21
Маскарель
Омар
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
15
Пасторе
Хавьер
7
Каррильо
Гидо
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
24
Оскар
Родригес
18
Арамбарри
Мауро
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
Эльче
3-4-2-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Эльче
Хетафе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
С
2:0
С
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 8 0.21
Бое Лукас 7 0.18
Фидель Чавес 5 (1) 0.13
Моренте Тете 3 0.08
Мохика Хоан 2 0.05
Фернандес Хосан 2 0.05
Лукас Перес 2 0.05
Бенедетто Дарио 2 0.05
Каррильо Гидо 2 0.05
Бигас Педро 1 0.03
Олаза Лукас 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 16 (2) 0.42
Майораль Борха 6 (1) 0.16
Рамирес Сандро 3 0.08
Оливера Матиас 1 0.03
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Дьене Даконам 0 0
Оскар Родригес 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Гумбау Херард 8 1
Фидель Чавес 9 0
Бигас Педро 6 0
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Марконе Иван 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Милья Пере 4 0
Моренте Тете 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Каррильо Гидо 3 0
Бое Лукас 3 0
Понсе Эсекель 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Перес Кике 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 13 0
Арамбарри Мауро 13 0
Дьене Даконам 10 1
Оливера Матиас 10 0
Митрович Стефан 8 1
Куэнка Хорхе 6 2
Унал Энес 8 0
Аленья Карлес 6 1
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сория Давид 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Кике Санчес Флорес 2 1
Майораль Борха 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Флорентину 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 29
3
15%
2
18%
1-15
1
5%
5
45%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
40%
0
0%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
5%
6
26%
1-15
5
24%
7
30%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
25%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
6
38%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Пропущено

31
15
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
2
6%
3
20%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
12
39%
4
27%
76-90

Забито

36
32
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 14
12 Не забивали 18
7
19%
6
19%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
11
31%
6
19%
76-90

Пропущено

52
38
21 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 23
4
8%
8
21%
1-15
9
17%
8
21%
16-30
8
15%
5
13%
31-45
8
15%
4
11%
46-60
8
15%
4
11%
61-75
15
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2
Хетафе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0
Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче 2:1 Заявка 38 11 9 18 39 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
15. Хетафе 1:2 Заявка 38 8 15 15 33 - 40 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе 1:2 Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче 2:1 Заявка 19 7 6 6 23 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче 2:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе 1:2 Заявка 19 1 8 10 12 - 25 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 90'
    Контроль мяча: Эльче: 59%, Хетафе: 41%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Игрок команды Эльче сделал подножку сопернику. Пострадал Рамирес Сандро.
  • 90'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Понсе Эсекель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Фидель Чавес из команды Эльче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 89'
    Эльче начинает контратаку
  • 89'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Эльче 17.9% (20)
    X 65.2% (73)
    Хетафе 17% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Хетафе
    4.47
    3.00
    5.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эльче 2:1 Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 2:1 Хетафе

    Исход игры
    Эльче
    17.9% (20)
    Ничья
    65.2% (73)
    Хетафе
    17% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    11.21% (12)
    Меньше
    88.79% (95)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.8% (58)
    1:0 Эльче
    13.4% (15)
    0:0 Ничья
    12.5% (14)
    0:1 Хетафе
    7.1% (8)
    1:2 Хетафе
    7.1% (8)
    2:1 Эльче
    3.6% (4)
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