Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Эльче играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Эльче

46' Иглесиас Хуан из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Нванкво Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Оскар Родригес пробил со штрафного прямо в стенку

44' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Хетафе

43' Иглесиас Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Должен был быть гол! Гумбау Херард имел отличный шанс, но Давид Сория не дал голу состоятся!

37' Г О О О О Л - Олаза Лукас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

37' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Унал Энес забивает с правой ноги!

33' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок Милья Пере из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Хетафе

24' Моренте Тете из команды Эльче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Отличные скиллы показывает Моренте Тете , обводя своих соперников

23' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

22' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Маскарель Омар пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

17' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Эльче

14' Арамбарри Мауро из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Бигас Педро нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

12' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Оскар Родригес из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Унал Энес из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Пасторе Хавьер пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

6' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пасторе Хавьер и попал в перекладину!

5' Удар от ворот произведет Хетафе

4' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Нванкво Джон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

3' Иглесиас Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля