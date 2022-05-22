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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Гранада
0:0
Второй тайм: 46'
Эспаньол
0' 46'

Ход матча

33'
Этеки Ян
Милья Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 110
Гранада 68.2% (75)
X 18.2% (20)
Эспаньол 13.6% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Эспаньол
7.63
4.86
7.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Максимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диас
22
Дуарте
Домингуш
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
18
Петрович
Ньегош
5
Милья
Луис
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
22
Видаль
Алеш
25
Эррера
Янгель
21
Рибаудо
Нико
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
23
Эмбарба
Адриан
9
Пуадо
Хавьер
Гранада
4-3-3
Эспаньол
3-5-2

История личных встреч

Гранада
Эспаньол

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ТМК
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
П
1:2
П
3:1
П
1:1
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 10 0.26
Суарес Луис III 8 0.21
Пуэртас Антонио 6 0.16
Мачис Дарвин 4 0.11
Милья Луис 3 (3) 0.08
Эскудеро Серхио 2 0.05
Санчес Херман 2 0.05
Кольядо Алекс 2 0.05
Рочина Рубен 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Узуни Мюрто 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диас 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кини Марин 0 0
Петрович Ньегош 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 17 (5) 0.45
Пуадо Хавьер 4 0.11
Дардер Серхи 3 0.08
Кабрера Леандро 2 0.05
Видаль Алеш 2 0.05
Ману Морланес 2 0.05
Рибаудо Нико 2 0.05
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Санчес Рубен II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Херман 10 1
Кини Марин 11 0
Дуарте Домингуш 7 1
Суарес Луис III 6 0
Эскудеро Серхио 5 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диас 5 0
Петрович Ньегош 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Этеки Ян 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Видаль Молина 2 0
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Максимиану Луиш 2 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 10 0
Рауль де Томас 6 2
Баре Кейди 9 0
Педроса Адриа 8 0
Эррера Янгель 6 1
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дардер Серхи 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Мерида Фран 2 1
Дидак Вилья 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Серхи Гомес 1 1
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
2
9%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
9
39%
5
31%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
11%
5
15%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
5
18%
9
27%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
32%
9
27%
76-90

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
28 Не забивали 20
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
8
36%
3
13%
76-90

Пропущено

32
20
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
13%
4
20%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
19%
6
30%
31-45
8
25%
3
15%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
6
19%
4
20%
76-90

Забито

45
40
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 8
6
13%
5
13%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
4
9%
9
23%
31-45
3
7%
9
23%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
17
38%
8
20%
76-90

Пропущено

60
53
25 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 28
7
12%
9
17%
1-15
8
13%
6
11%
16-30
10
17%
12
23%
31-45
13
22%
12
23%
46-60
7
12%
1
2%
61-75
15
25%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бетис - Гранада 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1
Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0
Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна 0:0 Заявка 38 12 12 14 37 - 49 48
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол 0:0 Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Гранада 0:0 Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
17. Мальорка 0:0 Заявка 38 9 10 19 34 - 63 37
18. Кадис 0:0 Заявка 38 7 16 15 34 - 51 37
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес 0:0 Заявка 38 8 8 22 31 - 64 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол 0:0 Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка 0:0 Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Алавес 0:0 Заявка 19 7 5 7 17 - 20 26
16. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
17. Осасуна 0:0 Заявка 19 5 8 6 17 - 24 23
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада 0:0 Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис 0:0 Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис 0:0 Заявка 19 4 7 8 15 - 27 19
13. Гранада 0:0 Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
18. Мальорка 0:0 Заявка 19 2 4 13 14 - 38 10
19. Эспаньол 0:0 Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес 0:0 Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Дардер Серхи. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Контроль мяча: Гранада: 38%, Эспаньол: 62%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Гранада
  • 45'
    Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    45'
    Назначен штрафной. Пострадал Рибаудо Нико, его свалил Суарес Луис III.
  • 44'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Пуадо Хавьер из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 44'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Видаль Молина нанес удар, мяч был парирован, но Диего Лопес не удержал его в руках.
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Гранада 68.2% (75)
    X 18.2% (20)
    Эспаньол 13.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Эспаньол
    7.63
    4.86
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гранада 0:0 Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Гранада 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Гранада
    68.2% (75)
    Ничья
    18.2% (20)
    Эспаньол
    13.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (42)
    Меньше
    60% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Гранада
    30.9% (34)
    1:0 Гранада
    28.2% (31)
    1:1 Ничья
    18.2% (20)
    1:2 Эспаньол
    6.4% (7)
    2:0 Гранада
    5.5% (6)
    0:1 Эспаньол
    4.5% (5)
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    Гранада
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