Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

38' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Гранада

37' Рибаудо Нико из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Луис Максимиано отбил мяч на угловой после удара Эмбарба Адриан из штрафной площади.

35' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эспаньол выполняет удар от ворот.

27' Удар от ворот произведет Эспаньол

21' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эспаньол выполняет удар от ворот.

19' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Дардер Серхи из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Гранада

12' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

8' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Пуэртас Антонио имел все шансы забить, но Диего Лопес сделал отличный сейв!

4' Удар от ворот произведет Гранада

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Эспаньол

1' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эспаньол начинает с центра поля