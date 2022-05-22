Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 16650
0:0
72' Не забитый пенальтиВидаль Молина
87' Желтая карточкаЭскудеро Серхио
Ход матча
33'
72'
0:0
73'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диас
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
24
Серхи
Гомес
22
Видаль
Алеш
21
Рибаудо
Нико
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Этеки ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
-
14 Аресо МатиасНападающий
-
-
Главный тренер: Каранка Айтор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Blanco
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Эспаньол
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|10
|0.26
|Суарес Луис III
|8
|0.21
|Пуэртас Антонио
|6
|0.16
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|Милья Луис
|3 (3)
|0.08
|Эскудеро Серхио
|2
|0.05
|Санчес Херман
|2
|0.05
|Кольядо Алекс
|2
|0.05
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Узуни Мюрто
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Виктор Диас
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
|Кини Марин
|0
|0
|Петрович Ньегош
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|17 (5)
|0.45
|Пуадо Хавьер
|4
|0.11
|Дардер Серхи
|3
|0.08
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|Ману Морланес
|2
|0.05
|Рибаудо Нико
|2
|0.05
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Херман
|10
|1
|Кини Марин
|11
|0
|Дуарте Домингуш
|7
|1
|Эскудеро Серхио
|6
|0
|Суарес Луис III
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Виктор Диас
|5
|0
|Петрович Ньегош
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|Милья Луис
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Этеки Ян
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Видаль Молина
|2
|0
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Максимиану Луиш
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|10
|0
|Рауль де Томас
|6
|2
|Баре Кейди
|9
|0
|Педроса Адриа
|8
|0
|Эррера Янгель
|6
|1
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Мерида Фран
|2
|1
|Дидак Вилья
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
9%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
9
39%
5
31%
76-90
Пропущено
28
33
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
11%
5
15%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
5
18%
9
27%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
32%
9
27%
76-90
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
29 Не забивали 21
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
8
36%
3
13%
76-90
Пропущено
32
20
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
13%
4
20%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
19%
6
30%
31-45
8
25%
3
15%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
6
19%
4
20%
76-90
Забито
45
40
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 17
14 Не забивали 9
6
13%
5
13%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
4
9%
9
23%
31-45
3
7%
9
23%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
17
38%
8
20%
76-90
Пропущено
60
53
25 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 28
7
12%
9
17%
1-15
8
13%
6
11%
16-30
10
17%
12
23%
31-45
13
22%
12
23%
46-60
7
12%
1
2%
61-75
15
25%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бетис - Гранада 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1
Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0
Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|38
|21
|10
|7
|68 - 37
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|63 - 42
|69
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|38
|17
|17
|4
|52 - 30
|68
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|38
|17
|12
|9
|39 - 35
|63
|7.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|62 - 37
|59
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|43 - 35
|56
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|37 - 51
|47
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|40 - 52
|42
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|40 - 53
|42
|15.
|Хетафе
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|33 - 41
|39
|16.
|Мальорка
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|36 - 63
|39
|17.
|Кадис
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|35 - 51
|39
|18.
|Гранада
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|44 - 61
|38
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|Заявка
|38
|8
|7
|23
|31 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|35 - 17
|40
|4.
|Барселона
|0:1 Заявка
|19
|12
|2
|5
|37 - 18
|38
|5.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|15 - 7
|36
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Эльче
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|13.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|15.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 21
|25
|17.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 26
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 19
|23
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|14 - 17
|22
|10.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|11.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 27
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|16 - 38
|12
|18.
|Хетафе
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|12 - 26
|11
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Эспаньол
Исход игры
Гранада
68.2% (75)
Ничья
18.2% (20)
Эспаньол
13.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
40% (42)
Меньше
60% (63)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
2:1 Гранада
30.9% (34)
1:0 Гранада
28.2% (31)
1:1 Ничья
18.2% (20)
1:2 Эспаньол
6.4% (7)
2:0 Гранада
5.5% (6)
0:1 Эспаньол
4.5% (5)
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