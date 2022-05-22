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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 16650
Гранада
0:0
Конец матча
Эспаньол
0'
0:0
72' Не забитый пенальти
Видаль Молина
87' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
90'+5

Ход матча

33'
Этеки Ян
Милья Луис
 
61'
Узуни Мюрто
Суарес Луис
 
72'
Видаль Молина
0:0
73'
 
Мелендо Оскар
Рибаудо Нико
73'
 
Лэй У
Эмбарба Адриан
85'
Бакка Карлос
Петрович Ньегош
 
85'
Гоналон Максим
Этеки Ян
 
85'
Санчес Херман
Кольядо Алекс
 
87'
Эскудеро Серхио
 
88'
 
Калеро Фернандо
Давид Лопес
88'
 
Дидак Вилья
Де Вильена Тонни
90'
 
Luca Koleosho
Пуадо Хавьер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Гранада 68.2% (75)
X 18.2% (20)
Эспаньол 13.6% (15)
Все прогнозы
Новости
1
Максимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диас
22
Дуарте
Домингуш
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
18
Петрович
Ньегош
5
Милья
Луис
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
22
Видаль
Алеш
25
Эррера
Янгель
21
Рибаудо
Нико
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
23
Эмбарба
Адриан
9
Пуадо
Хавьер
Гранада
4-3-3
Эспаньол
3-5-2

История личных встреч

Гранада
Эспаньол

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ТМК
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
П
1:2
П
3:1
П
1:1
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 10 0.26
Суарес Луис III 8 0.21
Пуэртас Антонио 6 0.16
Мачис Дарвин 4 0.11
Милья Луис 3 (3) 0.08
Эскудеро Серхио 2 0.05
Санчес Херман 2 0.05
Кольядо Алекс 2 0.05
Рочина Рубен 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Узуни Мюрто 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диас 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кини Марин 0 0
Петрович Ньегош 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 17 (5) 0.45
Пуадо Хавьер 4 0.11
Дардер Серхи 3 0.08
Кабрера Леандро 2 0.05
Видаль Алеш 2 0.05
Ману Морланес 2 0.05
Рибаудо Нико 2 0.05
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Санчес Рубен II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Херман 10 1
Кини Марин 11 0
Дуарте Домингуш 7 1
Эскудеро Серхио 6 0
Суарес Луис III 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диас 5 0
Петрович Ньегош 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Этеки Ян 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Видаль Молина 2 0
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Максимиану Луиш 2 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 10 0
Рауль де Томас 6 2
Баре Кейди 9 0
Педроса Адриа 8 0
Эррера Янгель 6 1
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дардер Серхи 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Мерида Фран 2 1
Дидак Вилья 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Серхи Гомес 1 1
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
9%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
9
39%
5
31%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
11%
5
15%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
5
18%
9
27%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
32%
9
27%
76-90

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
29 Не забивали 21
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
8
36%
3
13%
76-90

Пропущено

32
20
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
13%
4
20%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
19%
6
30%
31-45
8
25%
3
15%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
6
19%
4
20%
76-90

Забито

45
40
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 17
14 Не забивали 9
6
13%
5
13%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
4
9%
9
23%
31-45
3
7%
9
23%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
17
38%
8
20%
76-90

Пропущено

60
53
25 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 28
7
12%
9
17%
1-15
8
13%
6
11%
16-30
10
17%
12
23%
31-45
13
22%
12
23%
46-60
7
12%
1
2%
61-75
15
25%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бетис - Гранада 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1
Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0
Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона 0:1 Заявка 38 21 10 7 68 - 37 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 38 20 9 9 63 - 42 69
4. Севилья 0:0 Заявка 38 17 17 4 52 - 30 68
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 17 12 9 39 - 35 63
7. Вильярреал 1:0 Заявка 38 16 11 11 62 - 37 59
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 14 14 10 43 - 35 56
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 38 12 11 15 37 - 51 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Мальорка Заявка 38 10 9 19 36 - 63 39
17. Кадис Заявка 38 8 15 15 35 - 51 39
18. Гранада Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 38 8 7 23 31 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья 0:0 Заявка 19 11 7 1 35 - 17 40
4. Барселона 0:1 Заявка 19 12 2 5 37 - 18 38
5. Вильярреал 1:0 Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 10 6 3 15 - 7 36
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 19 7 4 8 17 - 21 25
17. Осасуна Заявка 19 5 7 7 17 - 26 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона 0:1 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Вильярреал 1:0 Заявка 19 6 5 8 22 - 19 23
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 4 10 5 14 - 17 22
10. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
11. Кадис Заявка 19 5 6 8 16 - 27 21
12. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Мальорка Заявка 19 3 3 13 16 - 38 12
18. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
19. Эспаньол Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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    Прогнозы 110
    Гранада 68.2% (75)
    X 18.2% (20)
    Эспаньол 13.6% (15)
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    Прогнозы на матч Гранада 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Гранада
    68.2% (75)
    Ничья
    18.2% (20)
    Эспаньол
    13.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (42)
    Меньше
    60% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Гранада
    30.9% (34)
    1:0 Гранада
    28.2% (31)
    1:1 Ничья
    18.2% (20)
    1:2 Эспаньол
    6.4% (7)
    2:0 Гранада
    5.5% (6)
    0:1 Эспаньол
    4.5% (5)
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