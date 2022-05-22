Стадион: Санто-Доминго
История личных встреч
Алькоркон
Эйбар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алькоркон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиско Хименес
|6
|0.15
|Сарфино Джовани
|5
|0.12
|Валье Борха
|4 (2)
|0.1
|Гарсия Хуан II
|3 (1)
|0.07
|Асенсио Рауль
|2
|0.05
|Хосе Анхель II
|2
|0.05
|Горосито Николас
|2
|0.05
|Oscar Rivas
|2
|0.05
|Фрайле Уго
|1
|0.02
|Аррибас Оскар
|1
|0.02
|Браво Хуанма
|1
|0.02
|Фернандес Давид
|1
|0.02
|Калеро Иван
|1
|0.02
|Гуаль Марк
|1
|0.02
|Мояно Антонио
|1
|0.02
|Гарсия Виктор
|0
|0
|Мула Алекс
|0
|0
|Лауре Санабриа
|0
|0
|Валенсия Хоэль
|0
|0
|Бельвис Карлос
|0
|0
Эйбар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоичков Хуан
|21 (2)
|0.51
|Эспозито Эду
|8 (1)
|0.2
|Корпас Хосе
|8 (3)
|0.2
|Фран Соль
|5
|0.12
|Бланко-Лещук Густаво
|4
|0.1
|Техеро Альваро
|3
|0.07
|Муньос Хави
|2
|0.05
|Льоренте Фернандо
|2
|0.05
|Кике Гонсалес
|1
|0.02
|Альварес Серхио
|1
|0.02
|Рамани Янис
|1
|0.02
|Этчейта Хавьер
|1
|0.02
|Акече Агер
|0
|0
|Корреа Робер
|0
|0
|Антонио Гарсия
|0
|0
|Бургос Эстебан
|0
|0
Карточки
Алькоркон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Анхель II
|10
|0
|Сарфино Джовани
|8
|1
|Лауре Санабриа
|7
|1
|Горосито Николас
|8
|0
|Вега Лучано
|6
|0
|Агилера Хуан
|5
|0
|Олабе Роберто
|5
|0
|Мояно Антонио
|5
|0
|Фрайле Уго
|3
|1
|Бельвис Карлос
|4
|0
|Эрнандес Аларкон
|4
|0
|Валье Борха
|3
|0
|Форньес Давид
|3
|0
|Асенсио Рауль
|3
|0
|Браво Хуанма
|3
|0
|Калеро Иван
|2
|0
|Гарсия Виктор
|2
|0
|Карлос Хосе II
|2
|0
|Хиско Хименес
|2
|0
|Горостиди Андер
|2
|0
|Апе Эммануэль
|2
|0
|Руис Хесус
|2
|0
|Oscar Rivas
|2
|0
|Гуаль Марк
|0
|1
|Кордоба Асьер
|0
|1
|Фернандес Давид
|1
|0
|Гарсия Хуан II
|1
|0
|Мула Алекс
|1
|0
|Хименес Даниэль II
|1
|0
|Аль Бадауи Абдельхафид
|1
|0
Эйбар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Хави
|12
|0
|Стоичков Хуан
|7
|1
|Этчейта Хавьер
|6
|1
|Антонио Гарсия
|6
|1
|Альварес Серхио
|6
|0
|Венансиу Фредерику
|6
|0
|Техеро Альваро
|6
|0
|Арбилья Анайц
|5
|0
|Бланко-Лещук Густаво
|5
|0
|Корпас Хосе
|4
|0
|Атьенса Мигель
|4
|0
|Кике Гонсалес
|3
|0
|Бургос Эстебан
|3
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Чема Родригес
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Льоренте Фернандо
|1
|1
|Кристиан Антонио
|2
|0
|Сиельва Оскар
|1
|0
|Корреа Робер
|1
|0
|Акече Агер
|1
|0
|Йоэл Родригес
|1
|0
|Рамани Янис
|1
|0
|Фойласье Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 26
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
4
24%
7
28%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
7
28%
76-90
Пропущено
33
26
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
3
9%
3
12%
1-15
6
18%
5
19%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Забито
20
34
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 15
30 Не забивали 23
3
15%
8
24%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
3
15%
4
12%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
5
25%
3
9%
61-75
4
20%
8
24%
76-90
Пропущено
37
20
14 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
3
8%
1
5%
1-15
7
19%
4
20%
16-30
4
11%
3
15%
31-45
8
22%
5
25%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
6
16%
5
25%
76-90
Забито
37
59
17 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 23
17 Не забивали 8
5
14%
9
15%
1-15
5
14%
10
17%
16-30
7
19%
11
19%
31-45
4
11%
8
14%
46-60
8
22%
6
10%
61-75
8
22%
15
25%
76-90
Пропущено
70
46
31 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 26
27 Пропускали первыми 16
35 Не пропускали 26
6
9%
4
9%
1-15
13
19%
9
20%
16-30
12
17%
7
15%
31-45
10
14%
9
20%
46-60
16
23%
7
15%
61-75
13
19%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Алькоркон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Альмерия - Алькоркон 1:1 Алькоркон - Лас-Пальмас 0:2 Сарагоса - Алькоркон 0:3 Алькоркон - Жирона 0:1
Алькоркон - Реал Овьедо 1:2 Картахена - Алькоркон 3:1 Алькоркон - Спортинг Хихон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Алькоркон 2:4 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Аморебьета - Алькоркон 0:0 Алькоркон - Уэска 1:0 Луго - Алькоркон 1:0 Алькоркон - Понферрадина 2:2 Фуэнлабрада - Алькоркон 2:2 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Бургос - Алькоркон 3:1 Леганес - Алькоркон 1:0 Алькоркон - Мирандес 0:0 УД Ибица - Алькоркон 6:2 Алькоркон - Малага 0:1
Эйбар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эйбар - Тенерифе 2:0 Леганес - Эйбар 2:3 Эйбар - Вальядолид 0:2 Эйбар - Сарагоса 2:0
Малага - Эйбар 1:3 Эйбар - Лас-Пальмас 2:2 УД Ибица - Эйбар 2:0 Эйбар - Мирандес 1:1 Эйбар - Луго 1:0 Понферрадина - Эйбар 2:2 Эйбар - Аморебьета 1:0 Картахена - Эйбар 4:1 Эйбар - Бургос 2:0 Жирона - Эйбар 0:1 Эйбар - Фуэнлабрада 0:0 Спортинг Хихон - Эйбар 0:1 Эйбар - Уэска 2:1 Альмерия - Эйбар 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Эйбар - Мальорка 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|41
|23
|11
|7
|61 - 44
|80
|2.
|Альмерия
|Заявка
|41
|24
|8
|9
|66 - 33
|80
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|41
|23
|9
|9
|68 - 43
|78
|4.
|Тенерифе
|Заявка
|41
|20
|9
|12
|52 - 35
|69
|5.
|Жирона
|Заявка
|41
|20
|7
|14
|57 - 42
|67
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|41
|18
|13
|10
|56 - 47
|67
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|41
|16
|17
|8
|54 - 39
|65
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|57 - 54
|63
|9.
|Картахена
|Заявка
|41
|17
|6
|18
|61 - 56
|57
|10.
|Бургос
|Заявка
|41
|15
|9
|17
|41 - 41
|54
|11.
|Уэска
|Заявка
|41
|13
|15
|13
|49 - 41
|54
|12.
|Леганес
|Заявка
|41
|13
|14
|14
|48 - 49
|53
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|41
|11
|20
|10
|37 - 45
|53
|14.
|УД Ибица
|Заявка
|41
|12
|16
|13
|51 - 56
|52
|15.
|Мирандес
|Заявка
|41
|14
|7
|20
|53 - 61
|49
|16.
|Луго
|Заявка
|41
|9
|20
|12
|45 - 52
|47
|17.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|41
|11
|13
|17
|43 - 47
|46
|18.
|Малага
|Заявка
|41
|11
|12
|18
|36 - 56
|45
|19.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|42 - 59
|40
|20.
|Аморебьета
|Заявка
|41
|8
|16
|17
|43 - 63
|40
|21.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|41
|6
|15
|20
|38 - 60
|33
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|41
|5
|11
|25
|36 - 71
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|35 - 19
|47
|2.
|Альмерия
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|38 - 15
|46
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 15
|43
|4.
|Жирона
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|36 - 16
|42
|5.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|34 - 23
|41
|6.
|Картахена
|Заявка
|21
|13
|2
|6
|42 - 20
|41
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 17
|38
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|37 - 25
|37
|9.
|Бургос
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 12
|36
|10.
|Мирандес
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|38 - 28
|35
|11.
|Тенерифе
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 16
|32
|12.
|Луго
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|21 - 19
|32
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|16 - 15
|31
|14.
|Уэска
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|23 - 17
|30
|15.
|Леганес
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 23
|29
|16.
|Аморебьета
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 25
|29
|17.
|УД Ибица
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|30 - 25
|28
|18.
|Малага
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|18 - 24
|28
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 23
|27
|20.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 26
|22
|21.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 30
|16
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тенерифе
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|2.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 28
|35
|3.
|Альмерия
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 18
|34
|4.
|Эйбар
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|26 - 25
|33
|5.
|Реал Овьедо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|19 - 22
|27
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 24
|26
|7.
|Понферрадина
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 29
|26
|8.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 26
|25
|9.
|УД Ибица
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 31
|24
|10.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 29
|24
|11.
|Леганес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 26
|24
|12.
|Уэска
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 24
|24
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|21 - 30
|22
|14.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Бургос
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|14 - 29
|18
|16.
|Малага
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 32
|17
|17.
|Картахена
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 36
|16
|18.
|Луго
|Заявка
|21
|1
|12
|8
|24 - 33
|15
|19.
|Мирандес
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|20.
|Алькоркон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|21.
|Аморебьета
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|15 - 38
|11
|22.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 34
|11
Прогнозы на матч Алькоркон - Эйбар
Исход игры
Алькоркон
9.1% (4)
Ничья
22.7% (10)
Эйбар
68.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Эйбар
34.1% (15)
0:1 Эйбар
15.9% (7)
1:1 Ничья
15.9% (7)
0:2 Эйбар
11.4% (5)
1:0 Алькоркон
4.5% (2)
0:3 Эйбар
4.5% (2)
2:1 Алькоркон
4.5% (2)
0:0 Ничья
4.5% (2)
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