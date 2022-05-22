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  4. Сегунда 2021-2022

Испания: Сегунда

2021-2022

Стадион:
Алькоркон
 
Позже
Эйбар
Прогнозы 44
Алькоркон 9.1% (4)
X 22.7% (10)
Эйбар 68.2% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алькоркон
Ничья
Эйбар
9.58
4.90
4.67
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Алькоркон
Эйбар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
КК
1:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Алькоркон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиско Хименес 6 0.15
Сарфино Джовани 5 0.12
Валье Борха 4 (2) 0.1
Гарсия Хуан II 3 (1) 0.07
Асенсио Рауль 2 0.05
Хосе Анхель II 2 0.05
Горосито Николас 2 0.05
Oscar Rivas 2 0.05
Фрайле Уго 1 0.02
Аррибас Оскар 1 0.02
Браво Хуанма 1 0.02
Фернандес Давид 1 0.02
Калеро Иван 1 0.02
Гуаль Марк 1 0.02
Мояно Антонио 1 0.02
Гарсия Виктор 0 0
Мула Алекс 0 0
Лауре Санабриа 0 0
Валенсия Хоэль 0 0
Бельвис Карлос 0 0
Эйбар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоичков Хуан 21 (2) 0.51
Эспозито Эду 8 (1) 0.2
Корпас Хосе 8 (3) 0.2
Фран Соль 5 0.12
Бланко-Лещук Густаво 4 0.1
Техеро Альваро 3 0.07
Муньос Хави 2 0.05
Льоренте Фернандо 2 0.05
Кике Гонсалес 1 0.02
Альварес Серхио 1 0.02
Рамани Янис 1 0.02
Этчейта Хавьер 1 0.02
Акече Агер 0 0
Корреа Робер 0 0
Антонио Гарсия 0 0
Бургос Эстебан 0 0

Карточки

Алькоркон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Анхель II 10 0
Сарфино Джовани 8 1
Лауре Санабриа 7 1
Горосито Николас 8 0
Вега Лучано 6 0
Агилера Хуан 5 0
Олабе Роберто 5 0
Мояно Антонио 5 0
Фрайле Уго 3 1
Бельвис Карлос 4 0
Эрнандес Аларкон 4 0
Валье Борха 3 0
Форньес Давид 3 0
Асенсио Рауль 3 0
Браво Хуанма 3 0
Калеро Иван 2 0
Гарсия Виктор 2 0
Карлос Хосе II 2 0
Хиско Хименес 2 0
Горостиди Андер 2 0
Апе Эммануэль 2 0
Руис Хесус 2 0
Oscar Rivas 2 0
Гуаль Марк 0 1
Кордоба Асьер 0 1
Фернандес Давид 1 0
Гарсия Хуан II 1 0
Мула Алекс 1 0
Хименес Даниэль II 1 0
Аль Бадауи Абдельхафид 1 0
Эйбар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Хави 12 0
Стоичков Хуан 7 1
Этчейта Хавьер 6 1
Антонио Гарсия 6 1
Альварес Серхио 6 0
Венансиу Фредерику 6 0
Техеро Альваро 6 0
Арбилья Анайц 5 0
Бланко-Лещук Густаво 5 0
Корпас Хосе 4 0
Атьенса Мигель 4 0
Кике Гонсалес 3 0
Бургос Эстебан 3 0
Фран Соль 3 0
Чема Родригес 3 0
Эспозито Эду 3 0
Льоренте Фернандо 1 1
Кристиан Антонио 2 0
Сиельва Оскар 1 0
Корреа Робер 1 0
Акече Агер 1 0
Йоэл Родригес 1 0
Рамани Янис 1 0
Фойласье Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 26
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
4
24%
7
28%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
7
28%
76-90

Пропущено

33
26
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
3
9%
3
12%
1-15
6
18%
5
19%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
7
21%
5
19%
76-90

Забито

20
34
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 15
30 Не забивали 23
3
15%
8
24%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
3
15%
4
12%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
5
25%
3
9%
61-75
4
20%
8
24%
76-90

Пропущено

37
20
14 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
3
8%
1
5%
1-15
7
19%
4
20%
16-30
4
11%
3
15%
31-45
8
22%
5
25%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
6
16%
5
25%
76-90

Забито

37
59
17 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 23
17 Не забивали 8
5
14%
9
15%
1-15
5
14%
10
17%
16-30
7
19%
11
19%
31-45
4
11%
8
14%
46-60
8
22%
6
10%
61-75
8
22%
15
25%
76-90

Пропущено

70
46
31 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 26
27 Пропускали первыми 16
35 Не пропускали 26
6
9%
4
9%
1-15
13
19%
9
20%
16-30
12
17%
7
15%
31-45
10
14%
9
20%
46-60
16
23%
7
15%
61-75
13
19%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алькоркон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Альмерия - Алькоркон 1:1 Алькоркон - Лас-Пальмас 0:2 Сарагоса - Алькоркон 0:3 Алькоркон - Жирона 0:1
Алькоркон - Реал Овьедо 1:2 Картахена - Алькоркон 3:1 Алькоркон - Спортинг Хихон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Алькоркон 2:4 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Аморебьета - Алькоркон 0:0 Алькоркон - Уэска 1:0 Луго - Алькоркон 1:0 Алькоркон - Понферрадина 2:2 Фуэнлабрада - Алькоркон 2:2 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Бургос - Алькоркон 3:1 Леганес - Алькоркон 1:0 Алькоркон - Мирандес 0:0 УД Ибица - Алькоркон 6:2 Алькоркон - Малага 0:1
Эйбар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эйбар - Тенерифе 2:0 Леганес - Эйбар 2:3 Эйбар - Вальядолид 0:2 Эйбар - Сарагоса 2:0
Малага - Эйбар 1:3 Эйбар - Лас-Пальмас 2:2 УД Ибица - Эйбар 2:0 Эйбар - Мирандес 1:1 Эйбар - Луго 1:0 Понферрадина - Эйбар 2:2 Эйбар - Аморебьета 1:0 Картахена - Эйбар 4:1 Эйбар - Бургос 2:0 Жирона - Эйбар 0:1 Эйбар - Фуэнлабрада 0:0 Спортинг Хихон - Эйбар 0:1 Эйбар - Уэска 2:1 Альмерия - Эйбар 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Эйбар - Мальорка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 41 23 11 7 61 - 44 80
2. Альмерия Заявка 41 24 8 9 66 - 33 80
3. Вальядолид Заявка 41 23 9 9 68 - 43 78
4. Тенерифе Заявка 41 20 9 12 52 - 35 69
5. Жирона Заявка 41 20 7 14 57 - 42 67
6. Лас-Пальмас Заявка 41 18 13 10 56 - 47 67
7. Реал Овьедо Заявка 41 16 17 8 54 - 39 65
8. Понферрадина Заявка 41 17 12 12 57 - 54 63
9. Картахена Заявка 41 17 6 18 61 - 56 57
10. Бургос Заявка 41 15 9 17 41 - 41 54
11. Уэска Заявка 41 13 15 13 49 - 41 54
12. Леганес Заявка 41 13 14 14 48 - 49 53
13. Сарагоса Заявка 41 11 20 10 37 - 45 53
14. УД Ибица Заявка 41 12 16 13 51 - 56 52
15. Мирандес Заявка 41 14 7 20 53 - 61 49
16. Луго Заявка 41 9 20 12 45 - 52 47
17. Спортинг Хихон Заявка 41 11 13 17 43 - 47 46
18. Малага Заявка 41 11 12 18 36 - 56 45
19. Реал Сосьедад-2 Заявка 41 10 10 21 42 - 59 40
20. Аморебьета Заявка 41 8 16 17 43 - 63 40
21. Фуэнлабрада Заявка 41 6 15 20 38 - 60 33
22. Алькоркон Заявка 41 5 11 25 36 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 21 14 5 2 35 - 19 47
2. Альмерия Заявка 21 14 4 3 38 - 15 46
3. Вальядолид Заявка 20 13 4 3 37 - 15 43
4. Жирона Заявка 21 13 3 5 36 - 16 42
5. Лас-Пальмас Заявка 21 12 5 4 34 - 23 41
6. Картахена Заявка 21 13 2 6 42 - 20 41
7. Реал Овьедо Заявка 20 10 8 2 35 - 17 38
8. Понферрадина Заявка 21 10 7 4 37 - 25 37
9. Бургос Заявка 20 10 6 4 27 - 12 36
10. Мирандес Заявка 20 11 2 7 38 - 28 35
11. Тенерифе Заявка 20 9 5 6 26 - 16 32
12. Луго Заявка 20 8 8 4 21 - 19 32
13. Сарагоса Заявка 21 7 10 4 16 - 15 31
14. Уэска Заявка 21 7 9 5 23 - 17 30
15. Леганес Заявка 20 7 8 5 25 - 23 29
16. Аморебьета Заявка 20 7 8 5 28 - 25 29
17. УД Ибица Заявка 21 6 10 5 30 - 25 28
18. Малага Заявка 21 7 7 7 18 - 24 28
19. Спортинг Хихон Заявка 20 8 3 9 24 - 23 27
20. Фуэнлабрада Заявка 21 4 10 7 23 - 26 22
21. Реал Сосьедад-2 Заявка 20 4 4 12 18 - 30 16
22. Алькоркон Заявка 20 2 7 11 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тенерифе Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
2. Вальядолид Заявка 21 10 5 6 31 - 28 35
3. Альмерия Заявка 20 10 4 6 28 - 18 34
4. Эйбар Заявка 20 9 6 5 26 - 25 33
5. Реал Овьедо Заявка 21 6 9 6 19 - 22 27
6. Лас-Пальмас Заявка 20 6 8 6 22 - 24 26
7. Понферрадина Заявка 20 7 5 8 20 - 29 26
8. Жирона Заявка 20 7 4 9 21 - 26 25
9. УД Ибица Заявка 20 6 6 8 21 - 31 24
10. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 6 6 9 24 - 29 24
11. Леганес Заявка 21 6 6 9 23 - 26 24
12. Уэска Заявка 20 6 6 8 26 - 24 24
13. Сарагоса Заявка 20 4 10 6 21 - 30 22
14. Спортинг Хихон Заявка 21 3 10 8 19 - 24 19
15. Бургос Заявка 21 5 3 13 14 - 29 18
16. Малага Заявка 20 4 5 11 18 - 32 17
17. Картахена Заявка 20 4 4 12 19 - 36 16
18. Луго Заявка 21 1 12 8 24 - 33 15
19. Мирандес Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
20. Алькоркон Заявка 21 3 4 14 20 - 37 13
21. Аморебьета Заявка 21 1 8 12 15 - 38 11
22. Фуэнлабрада Заявка 20 2 5 13 15 - 34 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алькоркон - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Алькоркон 9.1% (4)
    X 22.7% (10)
    Эйбар 68.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алькоркон
    Ничья
    Эйбар
    9.58
    4.90
    4.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алькоркон - Эйбар онлайн

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    Прогнозы на матч Алькоркон - Эйбар

    Исход игры
    Алькоркон
    9.1% (4)
    Ничья
    22.7% (10)
    Эйбар
    68.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Эйбар
    34.1% (15)
    0:1 Эйбар
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    0:2 Эйбар
    11.4% (5)
    1:0 Алькоркон
    4.5% (2)
    0:3 Эйбар
    4.5% (2)
    2:1 Алькоркон
    4.5% (2)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
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