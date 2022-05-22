Стадион: Nuevo Carlos Tartiere
Позже
История личных встреч
Реал Овьедо
УД Ибица
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Овьедо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастон Борха
|20 (7)
|0.49
|Обенг Самуэль
|8
|0.2
|Санчес Борха
|4
|0.1
|Бругман Гастон
|3
|0.07
|Монтиэль Хонатан
|3
|0.07
|Росада Виктор
|2
|0.05
|Айяс Матеус
|2
|0.05
|Мьер Хави
|2
|0.05
|Костас Давид
|1
|0.02
|Айхадо Лукас
|1
|0.02
|Кальво Даниэль
|1
|0.02
|Луисми Луис
|1
|0.02
|Исаак Карлос
|1
|0.02
|Рама Уго
|1
|0.02
|Помбо Хорхе
|1 (1)
|0.02
|Сангальи Марко
|0
|0
|Суарес Хайме
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
|Ирка Эрик
|0
|0
УД Ибица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Кристиан
|11 (1)
|0.27
|Кастель Серхио
|9
|0.22
|Гольдар Давид
|7
|0.17
|Зенитагойя Экаин
|6
|0.15
|Богуш Матеуш
|4
|0.1
|Герреро Мигель
|2 (1)
|0.05
|Лара Хави
|2
|0.05
|Ноно Давид
|2
|0.05
|Сифу
|1
|0.02
|Альварес Давид
|1
|0.02
|Гонсалес Рубен II
|1
|0.02
|Аппин Кевин
|1
|0.02
|Эскобар Гонсало
|1
|0.02
|Фернандес Хуан III
|1
|0.02
|Хименес Альваро II
|1
|0.02
|Виллар Мики
|1
|0.02
|Ману Молина
|0
|0
|Морильяс Давид
|0
|0
|Перес Хави
|0
|0
|Грима Франсиско
|0
|0
Карточки
Реал Овьедо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корню Пьер
|9
|1
|Кальво Даниэль
|9
|0
|Луисми Луис
|8
|0
|Исаак Карлос
|5
|1
|Бругман Гастон
|6
|0
|Костас Давид
|6
|0
|Суарес Хайме
|6
|0
|Мосса Хосе
|5
|0
|Айхадо Лукас
|5
|0
|Монтиэль Хонатан
|5
|0
|Обенг Самуэль
|3
|1
|Бастон Борха
|4
|0
|Росада Виктор
|4
|0
|Ирка Эрик
|3
|0
|Санчес Борха
|3
|0
|Помбо Хорхе
|3
|0
|Мьер Хави
|3
|0
|Фемениас Хоан
|3
|0
|Айяс Матеус
|2
|0
|Тарин Родриго
|1
|0
УД Ибица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Гонсало
|9
|0
|Фернандес Хуан III
|8
|0
|Ману Молина
|6
|1
|Гольдар Давид
|7
|0
|Грима Франсиско
|4
|1
|Гальвес Алехандро
|2
|2
|Морильяс Давид
|5
|0
|Гонсалес Рубен II
|5
|0
|Герреро Мигель
|3
|1
|Херман
|4
|0
|Папа Диоп
|4
|0
|Сифу
|4
|0
|Зенитагойя Экаин
|4
|0
|Кастель Серхио
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Эррера Кристиан
|2
|0
|Альварес Давид
|2
|0
|Хименес Альваро II
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Аппин Кевин
|2
|0
|Лара Хави
|1
|0
|Перес Хави
|1
|0
|Raul Sanchez
|1
|0
|Виллар Мики
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
23
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 8
24 Не забивали 27
3
9%
3
13%
1-15
10
30%
2
9%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
8
24%
6
26%
46-60
5
15%
6
26%
61-75
3
9%
5
22%
76-90
Пропущено
19
29
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
5
26%
8
28%
61-75
7
37%
2
7%
76-90
Забито
18
31
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 25
6
33%
5
16%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
6%
8
26%
46-60
5
28%
9
29%
29%
61-75
5
28%
4
13%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
6
26%
7
29%
29%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
2
8%
76-90
Забито
51
54
24 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 18
10 Не забивали 11
9
18%
8
15%
1-15
11
22%
4
7%
16-30
4
8%
4
7%
31-45
9
18%
14
26%
46-60
10
20%
15
28%
61-75
8
16%
9
17%
76-90
Пропущено
42
53
16 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 30
6
14%
9
17%
1-15
4
10%
10
19%
16-30
6
14%
10
19%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
9
21%
12
23%
61-75
11
26%
4
8%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Овьедо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лас-Пальмас - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 3:3 Малага - Реал Овьедо 0:0 Реал Овьедо - Мирандес 3:0
Алькоркон - Реал Овьедо 1:2 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 0:1 Реал Овьедо - Леганес 1:0 Картахена - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Фуэнлабрада 3:0 Луго - Реал Овьедо 1:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0 Жирона - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Реал Сосьедад-2 0:1 Бургос - Реал Овьедо 0:1 Реал Овьедо - Уэска 3:3 Аморебьета - Реал Овьедо 1:1 Реал Овьедо - Альмерия 2:0 Тенерифе - Реал Овьедо 4:0 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Реал Овьедо - Понферрадина 2:0
УД Ибица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УД Ибица - Вальядолид 1:2 Мирандес - УД Ибица 4:0 УД Ибица - Луго 1:1 Спортинг Хихон - УД Ибица 0:1
УД Ибица - Лас-Пальмас 1:1 Бургос - УД Ибица 2:1 УД Ибица - Эйбар 2:0 Аморебьета - УД Ибица 3:1 УД Ибица - Реал Сосьедад-2 2:2 Жирона - УД Ибица 5:1 УД Ибица - Леганес 1:1 Понферрадина - УД Ибица 1:1 УД Ибица - Уэска 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 УД Ибица - Картахена 2:1 Альмерия - УД Ибица 2:0 УД Ибица - Сарагоса 2:2 Малага - УД Ибица 0:5 УД Ибица - Алькоркон 6:2 Фуэнлабрада - УД Ибица 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|41
|23
|11
|7
|61 - 44
|80
|2.
|Альмерия
|Заявка
|41
|24
|8
|9
|66 - 33
|80
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|41
|23
|9
|9
|68 - 43
|78
|4.
|Тенерифе
|Заявка
|41
|20
|9
|12
|52 - 35
|69
|5.
|Жирона
|Заявка
|41
|20
|7
|14
|57 - 42
|67
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|41
|18
|13
|10
|56 - 47
|67
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|41
|16
|17
|8
|54 - 39
|65
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|57 - 54
|63
|9.
|Картахена
|Заявка
|41
|17
|6
|18
|61 - 56
|57
|10.
|Бургос
|Заявка
|41
|15
|9
|17
|41 - 41
|54
|11.
|Уэска
|Заявка
|41
|13
|15
|13
|49 - 41
|54
|12.
|Леганес
|Заявка
|41
|13
|14
|14
|48 - 49
|53
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|41
|11
|20
|10
|37 - 45
|53
|14.
|УД Ибица
|Заявка
|41
|12
|16
|13
|51 - 56
|52
|15.
|Мирандес
|Заявка
|41
|14
|7
|20
|53 - 61
|49
|16.
|Луго
|Заявка
|41
|9
|20
|12
|45 - 52
|47
|17.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|41
|11
|13
|17
|43 - 47
|46
|18.
|Малага
|Заявка
|41
|11
|12
|18
|36 - 56
|45
|19.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|42 - 59
|40
|20.
|Аморебьета
|Заявка
|41
|8
|16
|17
|43 - 63
|40
|21.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|41
|6
|15
|20
|38 - 60
|33
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|41
|5
|11
|25
|36 - 71
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|35 - 19
|47
|2.
|Альмерия
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|38 - 15
|46
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 15
|43
|4.
|Жирона
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|36 - 16
|42
|5.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|34 - 23
|41
|6.
|Картахена
|Заявка
|21
|13
|2
|6
|42 - 20
|41
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 17
|38
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|37 - 25
|37
|9.
|Бургос
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 12
|36
|10.
|Мирандес
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|38 - 28
|35
|11.
|Тенерифе
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 16
|32
|12.
|Луго
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|21 - 19
|32
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|16 - 15
|31
|14.
|Уэска
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|23 - 17
|30
|15.
|Леганес
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 23
|29
|16.
|Аморебьета
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 25
|29
|17.
|УД Ибица
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|30 - 25
|28
|18.
|Малага
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|18 - 24
|28
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 23
|27
|20.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 26
|22
|21.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 30
|16
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тенерифе
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|2.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 28
|35
|3.
|Альмерия
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 18
|34
|4.
|Эйбар
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|26 - 25
|33
|5.
|Реал Овьедо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|19 - 22
|27
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 24
|26
|7.
|Понферрадина
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 29
|26
|8.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 26
|25
|9.
|УД Ибица
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 31
|24
|10.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 29
|24
|11.
|Леганес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 26
|24
|12.
|Уэска
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 24
|24
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|21 - 30
|22
|14.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Бургос
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|14 - 29
|18
|16.
|Малага
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 32
|17
|17.
|Картахена
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 36
|16
|18.
|Луго
|Заявка
|21
|1
|12
|8
|24 - 33
|15
|19.
|Мирандес
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|20.
|Алькоркон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|21.
|Аморебьета
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|15 - 38
|11
|22.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 34
|11
Прогнозы на матч Реал Овьедо - УД Ибица
Исход игры
Реал Овьедо
86.4% (38)
Ничья
11.4% (5)
УД Ибица
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (13)
Меньше
69.77% (30)
Обе команды забьют
Да
37.21% (16)
Нет
62.79% (27)
Популярный счёт
2:0 Реал Овьедо
29.5% (13)
1:0 Реал Овьедо
27.3% (12)
2:1 Реал Овьедо
25% (11)
1:1 Ничья
6.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!