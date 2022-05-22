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Испания: Сегунда

2021-2022

Стадион:
Реал Овьедо
 
Позже
УД Ибица
Прогнозы 44
Реал Овьедо 86.4% (38)
X 11.4% (5)
УД Ибица 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Овьедо
Ничья
УД Ибица
4.41
4.24
5.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Овьедо
УД Ибица

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 20 (7) 0.49
Обенг Самуэль 8 0.2
Санчес Борха 4 0.1
Бругман Гастон 3 0.07
Монтиэль Хонатан 3 0.07
Росада Виктор 2 0.05
Айяс Матеус 2 0.05
Мьер Хави 2 0.05
Костас Давид 1 0.02
Айхадо Лукас 1 0.02
Кальво Даниэль 1 0.02
Луисми Луис 1 0.02
Исаак Карлос 1 0.02
Рама Уго 1 0.02
Помбо Хорхе 1 (1) 0.02
Сангальи Марко 0 0
Суарес Хайме 0 0
Корню Пьер 0 0
Ирка Эрик 0 0
УД Ибица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Кристиан 11 (1) 0.27
Кастель Серхио 9 0.22
Гольдар Давид 7 0.17
Зенитагойя Экаин 6 0.15
Богуш Матеуш 4 0.1
Герреро Мигель 2 (1) 0.05
Лара Хави 2 0.05
Ноно Давид 2 0.05
Сифу 1 0.02
Альварес Давид 1 0.02
Гонсалес Рубен II 1 0.02
Аппин Кевин 1 0.02
Эскобар Гонсало 1 0.02
Фернандес Хуан III 1 0.02
Хименес Альваро II 1 0.02
Виллар Мики 1 0.02
Ману Молина 0 0
Морильяс Давид 0 0
Перес Хави 0 0
Грима Франсиско 0 0

Карточки

Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корню Пьер 9 1
Кальво Даниэль 9 0
Луисми Луис 8 0
Исаак Карлос 5 1
Бругман Гастон 6 0
Костас Давид 6 0
Суарес Хайме 6 0
Мосса Хосе 5 0
Айхадо Лукас 5 0
Монтиэль Хонатан 5 0
Обенг Самуэль 3 1
Бастон Борха 4 0
Росада Виктор 4 0
Ирка Эрик 3 0
Санчес Борха 3 0
Помбо Хорхе 3 0
Мьер Хави 3 0
Фемениас Хоан 3 0
Айяс Матеус 2 0
Тарин Родриго 1 0
УД Ибица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Гонсало 9 0
Фернандес Хуан III 8 0
Ману Молина 6 1
Гольдар Давид 7 0
Грима Франсиско 4 1
Гальвес Алехандро 2 2
Морильяс Давид 5 0
Гонсалес Рубен II 5 0
Герреро Мигель 3 1
Херман 4 0
Папа Диоп 4 0
Сифу 4 0
Зенитагойя Экаин 4 0
Кастель Серхио 3 0
Ноно Давид 2 0
Эррера Кристиан 2 0
Альварес Давид 2 0
Хименес Альваро II 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Аппин Кевин 2 0
Лара Хави 1 0
Перес Хави 1 0
Raul Sanchez 1 0
Виллар Мики 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
23
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 8
24 Не забивали 27
3
9%
3
13%
1-15
10
30%
2
9%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
8
24%
6
26%
46-60
5
15%
6
26%
61-75
3
9%
5
22%
76-90

Пропущено

19
29
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
5
26%
8
28%
61-75
7
37%
2
7%
76-90

Забито

18
31
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 25
6
33%
5
16%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
6%
8
26%
46-60
5
28%
9
29%
29%
61-75
5
28%
4
13%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
6
26%
7
29%
29%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
2
8%
76-90

Забито

51
54
24 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 18
10 Не забивали 11
9
18%
8
15%
1-15
11
22%
4
7%
16-30
4
8%
4
7%
31-45
9
18%
14
26%
46-60
10
20%
15
28%
61-75
8
16%
9
17%
76-90

Пропущено

42
53
16 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 30
6
14%
9
17%
1-15
4
10%
10
19%
16-30
6
14%
10
19%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
9
21%
12
23%
61-75
11
26%
4
8%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Овьедо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лас-Пальмас - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 3:3 Малага - Реал Овьедо 0:0 Реал Овьедо - Мирандес 3:0
Алькоркон - Реал Овьедо 1:2 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 0:1 Реал Овьедо - Леганес 1:0 Картахена - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Фуэнлабрада 3:0 Луго - Реал Овьедо 1:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0 Жирона - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Реал Сосьедад-2 0:1 Бургос - Реал Овьедо 0:1 Реал Овьедо - Уэска 3:3 Аморебьета - Реал Овьедо 1:1 Реал Овьедо - Альмерия 2:0 Тенерифе - Реал Овьедо 4:0 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Реал Овьедо - Понферрадина 2:0
УД Ибица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УД Ибица - Вальядолид 1:2 Мирандес - УД Ибица 4:0 УД Ибица - Луго 1:1 Спортинг Хихон - УД Ибица 0:1
УД Ибица - Лас-Пальмас 1:1 Бургос - УД Ибица 2:1 УД Ибица - Эйбар 2:0 Аморебьета - УД Ибица 3:1 УД Ибица - Реал Сосьедад-2 2:2 Жирона - УД Ибица 5:1 УД Ибица - Леганес 1:1 Понферрадина - УД Ибица 1:1 УД Ибица - Уэска 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 УД Ибица - Картахена 2:1 Альмерия - УД Ибица 2:0 УД Ибица - Сарагоса 2:2 Малага - УД Ибица 0:5 УД Ибица - Алькоркон 6:2 Фуэнлабрада - УД Ибица 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 41 23 11 7 61 - 44 80
2. Альмерия Заявка 41 24 8 9 66 - 33 80
3. Вальядолид Заявка 41 23 9 9 68 - 43 78
4. Тенерифе Заявка 41 20 9 12 52 - 35 69
5. Жирона Заявка 41 20 7 14 57 - 42 67
6. Лас-Пальмас Заявка 41 18 13 10 56 - 47 67
7. Реал Овьедо Заявка 41 16 17 8 54 - 39 65
8. Понферрадина Заявка 41 17 12 12 57 - 54 63
9. Картахена Заявка 41 17 6 18 61 - 56 57
10. Бургос Заявка 41 15 9 17 41 - 41 54
11. Уэска Заявка 41 13 15 13 49 - 41 54
12. Леганес Заявка 41 13 14 14 48 - 49 53
13. Сарагоса Заявка 41 11 20 10 37 - 45 53
14. УД Ибица Заявка 41 12 16 13 51 - 56 52
15. Мирандес Заявка 41 14 7 20 53 - 61 49
16. Луго Заявка 41 9 20 12 45 - 52 47
17. Спортинг Хихон Заявка 41 11 13 17 43 - 47 46
18. Малага Заявка 41 11 12 18 36 - 56 45
19. Реал Сосьедад-2 Заявка 41 10 10 21 42 - 59 40
20. Аморебьета Заявка 41 8 16 17 43 - 63 40
21. Фуэнлабрада Заявка 41 6 15 20 38 - 60 33
22. Алькоркон Заявка 41 5 11 25 36 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 21 14 5 2 35 - 19 47
2. Альмерия Заявка 21 14 4 3 38 - 15 46
3. Вальядолид Заявка 20 13 4 3 37 - 15 43
4. Жирона Заявка 21 13 3 5 36 - 16 42
5. Лас-Пальмас Заявка 21 12 5 4 34 - 23 41
6. Картахена Заявка 21 13 2 6 42 - 20 41
7. Реал Овьедо Заявка 20 10 8 2 35 - 17 38
8. Понферрадина Заявка 21 10 7 4 37 - 25 37
9. Бургос Заявка 20 10 6 4 27 - 12 36
10. Мирандес Заявка 20 11 2 7 38 - 28 35
11. Тенерифе Заявка 20 9 5 6 26 - 16 32
12. Луго Заявка 20 8 8 4 21 - 19 32
13. Сарагоса Заявка 21 7 10 4 16 - 15 31
14. Уэска Заявка 21 7 9 5 23 - 17 30
15. Леганес Заявка 20 7 8 5 25 - 23 29
16. Аморебьета Заявка 20 7 8 5 28 - 25 29
17. УД Ибица Заявка 21 6 10 5 30 - 25 28
18. Малага Заявка 21 7 7 7 18 - 24 28
19. Спортинг Хихон Заявка 20 8 3 9 24 - 23 27
20. Фуэнлабрада Заявка 21 4 10 7 23 - 26 22
21. Реал Сосьедад-2 Заявка 20 4 4 12 18 - 30 16
22. Алькоркон Заявка 20 2 7 11 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тенерифе Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
2. Вальядолид Заявка 21 10 5 6 31 - 28 35
3. Альмерия Заявка 20 10 4 6 28 - 18 34
4. Эйбар Заявка 20 9 6 5 26 - 25 33
5. Реал Овьедо Заявка 21 6 9 6 19 - 22 27
6. Лас-Пальмас Заявка 20 6 8 6 22 - 24 26
7. Понферрадина Заявка 20 7 5 8 20 - 29 26
8. Жирона Заявка 20 7 4 9 21 - 26 25
9. УД Ибица Заявка 20 6 6 8 21 - 31 24
10. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 6 6 9 24 - 29 24
11. Леганес Заявка 21 6 6 9 23 - 26 24
12. Уэска Заявка 20 6 6 8 26 - 24 24
13. Сарагоса Заявка 20 4 10 6 21 - 30 22
14. Спортинг Хихон Заявка 21 3 10 8 19 - 24 19
15. Бургос Заявка 21 5 3 13 14 - 29 18
16. Малага Заявка 20 4 5 11 18 - 32 17
17. Картахена Заявка 20 4 4 12 19 - 36 16
18. Луго Заявка 21 1 12 8 24 - 33 15
19. Мирандес Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
20. Алькоркон Заявка 21 3 4 14 20 - 37 13
21. Аморебьета Заявка 21 1 8 12 15 - 38 11
22. Фуэнлабрада Заявка 20 2 5 13 15 - 34 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Овьедо - УД Ибица от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Реал Овьедо 86.4% (38)
    X 11.4% (5)
    УД Ибица 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Овьедо
    Ничья
    УД Ибица
    4.41
    4.24
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Овьедо - УД Ибица онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Овьедо - УД Ибица

    Исход игры
    Реал Овьедо
    86.4% (38)
    Ничья
    11.4% (5)
    УД Ибица
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    37.21% (16)
    Нет
    62.79% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Овьедо
    29.5% (13)
    1:0 Реал Овьедо
    27.3% (12)
    2:1 Реал Овьедо
    25% (11)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
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    Реал Овьедо
    УД Ибица
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