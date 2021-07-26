Ожидаю очень равную игру, ни одна из команд не будет рисковать, делая ставку на оборону. В таком случае... Ещё
Трунов Андрей #
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ворскла
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Днепр-1
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ворскла
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Верес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ворскла
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Днепр-1
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Десна
|Завийский Тарас
|1
|0
|1
|3.
|Шахтёр Донецк
|Патрик Алан
|1
|0
|0
|4.
|Рух Львов
|Кузык Орест
|1
|0
|0
|5.
|Александрия
|Калюжный Иван
|1
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|2.
|Заря
|Гладкий Александр
|1
|0
|3.
|Металлист-1925
|Голодюк Олег
|1
|0
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|1
|0
|5.
|Металлист-1925
|Западня Артур
|1
|0