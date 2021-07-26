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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Днепр-1
0'
1:0
7' Гол
Степанюк Руслан
14'
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
16
Тамм
Йоонас
8
Тилль
Оливье
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
44
Паст
Евгений
24
Лучкевич
Валерий
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
3
Адамюк
Владимир
11
Кравченко
Никита
8
Когут
Игорь
25
Чуже
Марио
30
Джурасек
Невен
31
Русин
Назарий
7
Довбик
Артём
Ворскла
Днепр-1

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев
Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай
Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Днепр-1: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ворскла 0:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:2 Ворскла Премьер-лига Днепр-1 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Днепр-1 Премьер-лига
Днепр-1 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ворскла 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Львов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Днепр-1 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ворскла 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Львов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колос Ковалёвка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Верес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Металлист-1925 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ворскла 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Днепр-1 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 0
2. Десна Завийский Тарас 1 0 1
3. Шахтёр Донецк Патрик Алан 1 0 0
4. Рух Львов Кузык Орест 1 0 0
5. Александрия Калюжный Иван 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
2. Заря Гладкий Александр 1 0
3. Металлист-1925 Голодюк Олег 1 0
4. Десна Селин Евгений 1 0
5. Металлист-1925 Западня Артур 1 0
Весь список
Прогнозы 136
Ворскла 53.7% (73)
X 34.6% (47)
Днепр-1 11.8% (16)
0
матч окончится ничьей
Ожидаю очень равную игру, ни одна из команд не будет рисковать, делая ставку на оборону. В таком случае... Ещё
Трунов Андрей #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Днепр-1
3.25
3.33
2.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 1:0 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Днепр-1

Исход игры
Ворскла
53.7% (73)
Ничья
34.6% (47)
Днепр-1
11.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
67.91% (91)
Нет
32.09% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (46)
2:1 Ворскла
25% (34)
1:0 Ворскла
22.1% (30)
1:2 Днепр-1
5.9% (8)
0:1 Днепр-1
4.4% (6)
2:0 Ворскла
3.7% (5)
3:1 Ворскла
2.2% (3)
0:2 Днепр-1
1.5% (2)
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