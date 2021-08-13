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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
32' Гол
Дрекслер Доминик
35' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
38'
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
2
Оуведжан
Томас
35
Каминьски
Марцин
10
Саласар
Родриго
39
Yaroslav
Mikhailov
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
38
Mehmet
Aydin
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Меннель
Мартин
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
18
Soufiane
Messeguem
23
Барилла
Энтони
10
Назаров
Дмитрий
II
22
Гуйе
Бабакар
31
Цолински
Бен
Шальке 04
3-5-2
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

32'
Дрекслер Доминик
(Теродде Симон)
1:0
35'
Дрекслер Доминик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 3 1
2. Бюльтер Мариус 1 0.33
3. Оуведжан Томас 0 0
4. Yaroslav Mikhailov 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 2 0
2. Бюльтер Мариус 1 0
3. Blendi Idrizi 1 0
4. Marvin Pieringer 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 1 0
2. Гонтер Сёрен 1 0
3. Карлсон Дирк 1 0
4. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1) 0
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс
Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Эрцгебирге Ауэ 1:3 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шальке 04 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Гамбург 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Фортуна 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Шальке 04 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Эрцгебирге Ауэ 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Гамбург 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шальке 04 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Гамбург 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Санкт-Паули 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Эрцгебирге Ауэ 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 0
2. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
3. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Фортуна Неделку Драгош 2 0
4. Шальке 04 Florian Flick 2 0
5. Хольштайн Киль Мюлинг Александер 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.59
4.30
7.00
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