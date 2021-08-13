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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
1:1
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
32' Гол
Дрекслер Доминик
35' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
45' Желтая карточка
Soufiane Messeguem
51' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
1:1
86' Гол
Хертель Саша
90'+4
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
2
Оуведжан
Томас
35
Каминьски
Марцин
10
Саласар
Родриго
39
Yaroslav
Mikhailov
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
38
Mehmet
Aydin
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Меннель
Мартин
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
18
Soufiane
Messeguem
23
Барилла
Энтони
10
Назаров
Дмитрий
II
22
Гуйе
Бабакар
31
Цолински
Бен
Шальке 04
3-5-2
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

32'
Дрекслер Доминик
(Теродде Симон)
1:0
35'
Дрекслер Доминик
 
45'
 
Soufiane Messeguem
51'
 
Назаров Дмитрий
59'
 
Antonio Jonjic
Назаров Дмитрий
59'
 
Omar Sijaric
Цолински Бен
63'
Беккер Тимо
Mehmet Aydin
 
63'
Blendi Idrizi
Саласар Родриго
 
70'
Florian Flick
Yaroslav Mikhailov
 
74'
 
Хертель Саша
Барилла Энтони
86'
1:1
Хертель Саша
(Штраус Джон-Патрик)
88'
Marvin Pieringer
Дрекслер Доминик
 
90'
 
Маечак Эрик
Antonio Jonjic

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 3 1
2. Бюльтер Мариус 1 0.33
3. Дрекслер Доминик 1 0.33
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Yaroslav Mikhailov 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хертель Саша 1 0.33
2. Штраус Джон-Патрик 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 2 0
2. Дрекслер Доминик 1 0
3. Бюльтер Мариус 1 0
4. Blendi Idrizi 1 0
5. Marvin Pieringer 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 2 0
2. Гонтер Сёрен 1 0
3. Карлсон Дирк 1 0
4. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
5. Soufiane Messeguem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс
Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Эрцгебирге Ауэ 1:3 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Фортуна 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
3. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
3. Дармштадт Карич Эмир 2 0
4. Фортуна Неделку Драгош 2 0
5. Гамбург Кауфманн Миккель 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Soufiane Messeguem получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Дрекслер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Дрекслер Доминик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ онлайн




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