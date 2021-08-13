Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Шальке 04
1:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Эрцгебирге Ауэ
1:0
32' ГолДрекслер Доминик
35' Желтая карточкаДрекслер Доминик
45' Желтая карточкаSoufiane Messeguem
51' Желтая карточкаНазаров Дмитрий
1:1
86' ГолХертель Саша
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
31 Цолински БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хертель СашаЗащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
-
19 Omar Sijaric
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
Ход матча
32'
35'
51'
86'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|3
|1
|2.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.33
|3.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.33
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|5.
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хертель Саша
|1
|0.33
|2.
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Florian Flick
|2
|0
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|3.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|4.
|Blendi Idrizi
|1
|0
|5.
|Marvin Pieringer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|2.
|Гонтер Сёрен
|1
|0
|3.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|4.
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0
|5.
|Soufiane Messeguem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс
Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|3.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|5.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|4.
|Фортуна
|Неделку Драгош
|2
|0
|5.
|Гамбург
|Кауфманн Миккель
|2
|0