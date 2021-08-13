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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Хетафе
0' 1'
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
6
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
7
Гуэдеш
Гонсалу
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
17
Черышев
Денис
9
Макси
Гомес
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
23
Митрович
Стефан
17
Оливера
Матиас
22
Дамиан
Суарес
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
Валенсия
5-4-1
Хетафе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса
Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе
Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:3 Хетафе Ла Лига
Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Хетафе 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Хетафе 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Валенсия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    "Валенсия" играет в белых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Хетафе" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Месталье"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Хетафе

Исход игры
Валенсия
76.8% (109)
Ничья
20.4% (29)
Хетафе
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (60)
Меньше
57.14% (80)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
37.3% (53)
1:0 Валенсия
25.4% (36)
1:1 Ничья
18.3% (26)
2:0 Валенсия
11.3% (16)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Хетафе
1.4% (2)
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