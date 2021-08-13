Испания: Ла Лига 2021-2022
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 ХоседаЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Дуро УгоНападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса
Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе
Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Хетафе
Исход игры
Валенсия
76.8% (109)
Ничья
20.4% (29)
Хетафе
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (60)
Меньше
57.14% (80)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
37.3% (53)
1:0 Валенсия
25.4% (36)
1:1 Ничья
18.3% (26)
2:0 Валенсия
11.3% (16)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Хетафе
1.4% (2)
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