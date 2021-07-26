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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Хетафе

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса
Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе
Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:3 Хетафе Ла Лига
Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Валенсия 82.4% (42)
    X 15.7% (8)
    Хетафе 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Хетафе
    2.70
    3.26
    3.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Хетафе онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Хетафе

    Исход игры
    Валенсия
    82.4% (42)
    Ничья
    15.7% (8)
    Хетафе
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    55.1% (27)
    Нет
    44.9% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    35.3% (18)
    1:0 Валенсия
    25.5% (13)
    2:0 Валенсия
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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