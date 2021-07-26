Испания: Ла Лига 2021-2022
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса
Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе
Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Хетафе
Исход игры
Валенсия
82.4% (42)
Ничья
15.7% (8)
Хетафе
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (22)
Меньше
55.1% (27)
Обе команды забьют
Да
55.1% (27)
Нет
44.9% (22)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.3% (18)
1:0 Валенсия
25.5% (13)
2:0 Валенсия
15.7% (8)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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