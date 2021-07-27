Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Шеньчжень

88' Удар от ворот произведет Шеньчжень

85' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

84' Матч возобновлен

83' Гао Сян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Шеньчжень

80' Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Г О О О О Л - Кэ Сунь забивает с правой ноги!

76' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Yuanyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лу Чжан отбил мяч на угловой после удара Jiashen Liu из штрафной площади.

75' Плохо сыграл Мубарак Вакасо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Алессандрини Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Jiashen Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Wai-Tsun Dai из команды Шеньчжень направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Г О О О О Л - Чжаб Юан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

59' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Юнпо Ван бьет со штрафного в створ, но Shi Zhao держит все под контролем

53' Удар от ворот произведет Шеньчжень

51' Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля