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Китай: Суперлига 2021

2021
Циндао Хайню
1:4
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
0:1
14' Гол
Yuan Zhang2
0:2
36' Гол
Ачеампонг Франк
0:3
42' Гол
Лин Гао
1:3
60' Гол в свои ворота
Yuan Zhang1
1:4
76' Гол
Кэ Сунь
90'+4
18
Shi
Zhao
19
Zhu
Ting
23
Jiashen
Liu
5
Peng
Li
4
Hao
Wang
II
25
Zheng
Zou
11
Bari
Mamatil
17
Junchen
Zhou
31
Jian
Liu
27
Jianrong
Zhu
30
Ezimet
Memetabdulla
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
35
Пурлигянджи
Мортеза
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
22
Мубарак
Вакасо
39
Юнпо
Ван
8
Wai-Tsun
Dai
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
Циндао Хайню
5-3-2
Шеньчжень
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Yuan Zhang1
Пурлигянджи Мортеза
14'
0:1
Yuan Zhang2
(Wai-Tsun Dai)
36'
0:2
Ачеампонг Франк
42'
0:3
Лин Гао
(Wai-Tsun Dai)
46'
 
Hao Wang II
Лин Гао
46'
Ezimet Memetabdulla
Bari Mamatil
 
46'
 
Кэ Сунь
Пен Лю
46'
Радонич Деян
Алессандрини Ромен
 
60'
Yuan Zhang1
1:3
64'
 
Yuanyi Li
Yuan Zhang2
70'
 
Haolun Mi
Чжипэн Цзян
70'
 
Кинтеро Хуан
Юнпо Ван
76'
1:4
Кэ Сунь
(Кинтеро Хуан)
78'
Jiali Hu
Jian Liu
 
81'
Гао Сян
Jianrong Zhu
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Хайню
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jian Liu 1 0.11
2. Радонич Деян 1 0.11
3. Junchen Zhou 1 0.11
4. Алессандрини Ромен 0 0
5. Jianrong Zhu 0 0
6. Ezimet Memetabdulla 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 6 (2) 0.67
2. Wai-Tsun Dai 2 0.22
3. Лин Гао 2 0.22
4. Yuan Zhang2 2 0.22
5. Ачеампонг Франк 2 0.22
6. Кэ Сунь 1 0.11
7. Yuanyi Li 1 0.11
8. Юань Миньчэн 1 0.11
9. Кинтеро Хуан 0 0
10. Yeljan Shinar 0 0

Карточки

Циндао Хайню
# Игрок      
1. Peng Li 2 0
2. Радонич Деян 2 0
3. Jiali Hu 2 0
4. Zhu Ting 0 1
5. Пен Лю 1 0
6. Jian Liu 1 0
7. Jianrong Zhu 1 0
8. Zhenli Liu 1 0
9. Гао Сян 1 0
10. Bari Mamatil 1 0
11. Wei Wang 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 4 0
2. Кардек Алан 2 0
3. Yuanyi Li 2 0
4. Wai-Tsun Dai 2 0
5. Лин Гао 1 0
6. Кэ Сунь 1 0
7. Кинтеро Хуан 1 0
8. Пурлигянджи Мортеза 1 0
9. Haolun Mi 1 0
10. Юань Миньчэн 1 0
11. Yeljan Shinar 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Циндао Хайню 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Шеньчжень 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Циндао Хайню Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Чуньцинь Лифан
Шаньдун Лунэн 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню
Шеньчжень Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Шеньчжень: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Суперлига Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Суперлига Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Суперлига Циндао Хайню 0:1 Шеньчжень Первая лига Китая
Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 3:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 1:2 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 2:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Шеньчжень 1:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 9 5 3 1 14 - 6 18
2. Гуанчжоу Эвергранд 9 5 3 1 21 - 9 18
3. Шеньчжень 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Хэнань Цзянье 9 2 5 2 10 - 9 11
5. Гуанчжоу Фули 9 2 5 2 12 - 15 11
6. Циндао Хайню 9 2 1 6 4 - 18 7
7. Чуньцинь Лифан 9 2 1 6 12 - 19 7
8. Шицзячжуан 9 1 3 5 7 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Хэнань Цзянье 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Чуньцинь Лифан 5 2 1 2 9 - 9 7
5. Шеньчжень 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Гуанчжоу Фули 5 1 3 1 9 - 9 6
7. Циндао Хайню 5 2 0 3 4 - 12 6
8. Шицзячжуан 4 1 1 2 2 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Шаньдун Лунэн 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Гуанчжоу Эвергранд 5 2 2 1 12 - 5 8
4. Гуанчжоу Фули 4 1 2 1 3 - 6 5
5. Хэнань Цзянье 4 0 3 1 3 - 4 3
6. Шицзячжуан 5 0 2 3 5 - 8 2
7. Циндао Хайню 4 0 1 3 0 - 6 1
8. Чуньцинь Лифан 4 0 0 4 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 6 0 2
2. Шеньчжень Кардек Алан 6 2 2
3. Шанхай СИПГ Лопес Рикардо II 4 0 1
4. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 4 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд Liyn Yang 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 3 1
2. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
3. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 4 0
4. Хэнань Цзянье Чоу Тим 4 0
5. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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