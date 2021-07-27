Китай: Суперлига 2021
Циндао Хайню
1:4
Конец матча
Шеньчжень
0:1
14' ГолYuan Zhang2
0:2
36' ГолАчеампонг Франк
0:3
42' ГолЛин Гао
1:3
60' Гол в свои воротаYuan Zhang1
1:4
76' ГолКэ Сунь
18
Shi
Zhao
19
Zhu
Ting
23
Jiashen
Liu
5
Peng
Li
25
Zheng
Zou
11
Bari
Mamatil
17
Junchen
Zhou
31
Jian
Liu
27
Jianrong
Zhu
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
18 Shi ZhaoВратарь
-
19 Zhu TingЗащитник
-
23 Jiashen LiuЗащитник
-
5 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
25 Zheng ZouЗащитник
-
11 Bari MamatilПолузащитник
-
17 Junchen ZhouПолузащитник
-
31 Jian LiuПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
32 Yu YangЗащитник
-
16 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Runtong Song
-
7 Гао Сян
-
21 Wei Wang
-
-
24 Jiali Hu
-
-
13 Likai Yang
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
-
24 Xin Zhou2
-
-
11 Yuan Zhang1
-
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
Ход матча
14'
0:1
36'
0:2
42'
0:3
46'
60'
1:3
64'
70'
70'
76'
1:4
81'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jian Liu
|1
|0.11
|2.
|Радонич Деян
|1
|0.11
|3.
|Junchen Zhou
|1
|0.11
|4.
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|5.
|Jianrong Zhu
|0
|0
|6.
|Ezimet Memetabdulla
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|6 (2)
|0.67
|2.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.22
|3.
|Лин Гао
|2
|0.22
|4.
|Yuan Zhang2
|2
|0.22
|5.
|Ачеампонг Франк
|2
|0.22
|6.
|Кэ Сунь
|1
|0.11
|7.
|Yuanyi Li
|1
|0.11
|8.
|Юань Миньчэн
|1
|0.11
|9.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|10.
|Yeljan Shinar
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Peng Li
|2
|0
|2.
|Радонич Деян
|2
|0
|3.
|Jiali Hu
|2
|0
|4.
|Zhu Ting
|0
|1
|5.
|Пен Лю
|1
|0
|6.
|Jian Liu
|1
|0
|7.
|Jianrong Zhu
|1
|0
|8.
|Zhenli Liu
|1
|0
|9.
|Гао Сян
|1
|0
|10.
|Bari Mamatil
|1
|0
|11.
|Wei Wang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|2.
|Кардек Алан
|2
|0
|3.
|Yuanyi Li
|2
|0
|4.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|5.
|Лин Гао
|1
|0
|6.
|Кэ Сунь
|1
|0
|7.
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|8.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0
|9.
|Haolun Mi
|1
|0
|10.
|Юань Миньчэн
|1
|0
|11.
|Yeljan Shinar
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Циндао Хайню
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Шеньчжень
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +4 =2 -14Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Чуньцинь Лифан
Шаньдун Лунэн 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню
Шеньчжень Последние 20 матчей: +9 =5 -6Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Шеньчжень: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 3:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 1:2 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 2:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Шеньчжень 1:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|3.
|Шеньчжень
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Хэнань Цзянье
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|5.
|Гуанчжоу Фули
|9
|2
|5
|2
|12 - 15
|11
|6.
|Циндао Хайню
|9
|2
|1
|6
|4 - 18
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|8.
|Шицзячжуан
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|5.
|Шеньчжень
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|7.
|Циндао Хайню
|5
|2
|0
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|4.
|Гуанчжоу Фули
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Шицзячжуан
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|7.
|Циндао Хайню
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|6
|0
|2
|2.
|Шеньчжень
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|3.
|Шанхай СИПГ
|Лопес Рикардо II
|4
|0
|1
|4.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|4
|0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Liyn Yang
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|3
|1
|2.
|Шеньчжень
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|3.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|4
|0
|4.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|4
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|4
|0