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Китай: Суперлига 2021

2021
Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча

Стадион:
Шицзячжуан
0'
25' Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
45' Желтая карточка
Чоу Тим
48' Желтая карточка
Hao Guo
0:1
61' Гол
Сунзу Стоппила
1:1
85' Пенальти
Дурадо Энрике
2:1
87' Гол
Zhao Ke
90'+7
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
4
Xin
Luo
27
Ziyi
Niu
6
Шангуань
Ван
62
Haoran
Wang
8
Чоу
Тим
12
Chen
Pu
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
24
Abduhamit
Abdugheni
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
7
Yifeng
Zang
28
Andre
Koupouleni
Senghor
39
Oscar
Taty
Maritu
Хэнань Цзянье
5-3-2
Шицзячжуан
4-4-2

Ход матча

25'
 
Oscar Taty Maritu
45'
Чоу Тим
 
46'
 
Мурики Гильерме
Chengjian Liao
46'
 
Chuangyi Lin
Yifeng Zang
48'
 
Hao Guo
56'
Zhao Ke
Chen Pu
 
56'
Hao Chen III
Ziyi Niu
 
61'
0:1
Сунзу Стоппила
(Chuangyi Lin)
65'
 
Shihao Piao
Andre Koupouleni Senghor
73'
Ма Ксянгью
Haoran Wang
 
74'
Parmanjan Kyum
Xin Luo
 
74'
Boxuan Feng
Dilmurat Mawlanyaz
 
85'
Дурадо Энрике
1:1
87'
Zhao Ke
2:1
87'
 
Xinyu Liu1
Hao Guo

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 4 (2) 0.44
2. Chen Pu 2 0.22
3. Каранга Фернандо 1 0.11
4. Zhao Ke 1 0.11
5. Шангуань Ван 1 0.11
6. Mohamed Turay 1 0.11
7. Boxuan Feng 0 0
8. Dilmurat Mawlanyaz 0 0
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сунзу Стоппила 2 0.22
2. Andre Koupouleni Senghor 2 0.22
3. Мурики Гильерме 1 0.11
4. Диоманде Адама 1 0.11
5. Chuangyi Lin 0 0
6. Се Пэнфэй 0 0
7. Yifeng Zang 0 0
8. Shihao Piao 0 0
9. Oscar Taty Maritu 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 4 0
2. Шунич Тони 2 1
3. Jinbao Zhong 2 1
4. Zhao Ke 1 1
5. Дурадо Энрике 2 0
6. Dong Han 2 0
7. Haoran Wang 2 0
8. Шангуань Ван 1 0
9. Xin Luo 1 0
10. Yan Wu 1 0
11. Ма Ксянгью 1 0
12. Dilmurat Mawlanyaz 1 0
13. Chen Pu 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Yifeng Zang 2 0
2. Hao Guo 2 0
3. Chengjian Liao 2 0
4. Yang Liu II 2 0
5. Oscar Taty Maritu 2 0
6. Ахмедов Одил 1 0
7. Puliang Shao 1 0
8. Kaimu Zheng 1 0
9. Zihao Yan 1 0
10. Abduhamit Abdugheni 1 0
11. Yiming Yang 1 0
12. Xiangshuo Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 20% (2) 0 20% (2) 30% (3) 0 30% (3)
 Шицзячжуан 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню Шицзячжуан 0:2 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан
Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шицзячжуан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:2 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Шицзячжуан 0:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Хэнань Цзянье 0:1 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 9 5 3 1 14 - 6 18
2. Гуанчжоу Эвергранд 9 5 3 1 21 - 9 18
3. Шеньчжень 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Хэнань Цзянье 9 2 5 2 10 - 9 11
5. Гуанчжоу Фули 9 2 5 2 12 - 15 11
6. Циндао Хайню 9 2 1 6 4 - 18 7
7. Чуньцинь Лифан 9 2 1 6 12 - 19 7
8. Шицзячжуан 9 1 3 5 7 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Хэнань Цзянье 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Чуньцинь Лифан 5 2 1 2 9 - 9 7
5. Шеньчжень 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Гуанчжоу Фули 5 1 3 1 9 - 9 6
7. Циндао Хайню 5 2 0 3 4 - 12 6
8. Шицзячжуан 4 1 1 2 2 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Шаньдун Лунэн 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Гуанчжоу Эвергранд 5 2 2 1 12 - 5 8
4. Гуанчжоу Фули 4 1 2 1 3 - 6 5
5. Хэнань Цзянье 4 0 3 1 3 - 4 3
6. Шицзячжуан 5 0 2 3 5 - 8 2
7. Циндао Хайню 4 0 1 3 0 - 6 1
8. Чуньцинь Лифан 4 0 0 4 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 6 0 2
2. Шеньчжень Кардек Алан 6 2 2
3. Шанхай СИПГ Лопес Рикардо II 4 0 1
4. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 4 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд Liyn Yang 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 3 1
2. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
3. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 4 0
4. Хэнань Цзянье Чоу Тим 4 0
5. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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