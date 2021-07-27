Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

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73'

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.