Китай: Суперлига 2021
Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча
Стадион: Женжу Ханггай
Шицзячжуан
25' Желтая карточкаOscar Taty Maritu
45' Желтая карточкаЧоу Тим
48' Желтая карточкаHao Guo
0:1
61' ГолСунзу Стоппила
1:1
85' ПенальтиДурадо Энрике
2:1
87' ГолZhao Ke
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
4
Xin
Luo
27
Ziyi
Niu
62
Haoran
Wang
8
Чоу
Тим
12
Chen
Pu
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Защитник
-
62 Haoran WangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
12 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
-
20 Boxuan FengНападающий
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
-
21 Keqiang Chen
-
18 Guoyuan Yang
-
11 Zhao Ke
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Xinyu Liu1
-
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
Ход матча
45'
48'
56'
61'
0:1
85'
1:1
87'
2:1
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|4 (2)
|0.44
|2.
|Chen Pu
|2
|0.22
|3.
|Каранга Фернандо
|1
|0.11
|4.
|Zhao Ke
|1
|0.11
|5.
|Шангуань Ван
|1
|0.11
|6.
|Mohamed Turay
|1
|0.11
|7.
|Boxuan Feng
|0
|0
|8.
|Dilmurat Mawlanyaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сунзу Стоппила
|2
|0.22
|2.
|Andre Koupouleni Senghor
|2
|0.22
|3.
|Мурики Гильерме
|1
|0.11
|4.
|Диоманде Адама
|1
|0.11
|5.
|Chuangyi Lin
|0
|0
|6.
|Се Пэнфэй
|0
|0
|7.
|Yifeng Zang
|0
|0
|8.
|Shihao Piao
|0
|0
|9.
|Oscar Taty Maritu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чоу Тим
|4
|0
|2.
|Шунич Тони
|2
|1
|3.
|Jinbao Zhong
|2
|1
|4.
|Zhao Ke
|1
|1
|5.
|Дурадо Энрике
|2
|0
|6.
|Dong Han
|2
|0
|7.
|Haoran Wang
|2
|0
|8.
|Шангуань Ван
|1
|0
|9.
|Xin Luo
|1
|0
|10.
|Yan Wu
|1
|0
|11.
|Ма Ксянгью
|1
|0
|12.
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|13.
|Chen Pu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yifeng Zang
|2
|0
|2.
|Hao Guo
|2
|0
|3.
|Chengjian Liao
|2
|0
|4.
|Yang Liu II
|2
|0
|5.
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|6.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|7.
|Puliang Shao
|1
|0
|8.
|Kaimu Zheng
|1
|0
|9.
|Zihao Yan
|1
|0
|10.
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|11.
|Yiming Yang
|1
|0
|12.
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хэнань Цзянье
|20% (2)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|Шицзячжуан
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =7 -8Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +3 =6 -11Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню Шицзячжуан 0:2 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан
Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шицзячжуан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|3.
|Шеньчжень
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Хэнань Цзянье
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|5.
|Гуанчжоу Фули
|9
|2
|5
|2
|12 - 15
|11
|6.
|Циндао Хайню
|9
|2
|1
|6
|4 - 18
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|8.
|Шицзячжуан
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|5.
|Шеньчжень
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|7.
|Циндао Хайню
|5
|2
|0
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|4.
|Гуанчжоу Фули
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Шицзячжуан
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|7.
|Циндао Хайню
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|6
|0
|2
|2.
|Шеньчжень
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|3.
|Шанхай СИПГ
|Лопес Рикардо II
|4
|0
|1
|4.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|4
|0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Liyn Yang
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|3
|1
|2.
|Шеньчжень
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|3.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|4
|0
|4.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|4
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|4
|0