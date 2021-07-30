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Китай: Суперлига 2021

2021
Шеньчжень
2:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
24' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
1:0
41' Гол
Dalun Zheng
1:1
45' Пенальти
Элкесон Кардосо
2:1
47' Гол
Лин Гао
58'
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
22
Мубарак
Вакасо
16
Dalun
Zheng
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
13
Weiguo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
6
Ляо
Лишэн
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
18
Алан
VI
9
Элкесон
Кардосо
Шеньчжень
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Ход матча

24'
 
Вэй Ши-Хао
41'
Dalun Zheng
(Лин Гао)
1:0
45'
1:1
Элкесон Кардосо
47'
Лин Гао
(Кинтеро Хуан)
2:1
55'
 
Shaocong Wu
Ханьвэнь Дэн
55'
 
Yihao Zhong
Liyn Yang
55'
 
Aloisio Santos
Вэй Ши-Хао

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 6 (2) 0.6
2. Лин Гао 3 0.3
3. Wai-Tsun Dai 2 0.2
4. Yuan Zhang2 2 0.2
5. Ачеампонг Франк 2 0.2
6. Кэ Сунь 1 0.1
7. Yuanyi Li 1 0.1
8. Dalun Zheng 1 0.1
9. Юань Миньчэн 1 0.1
10. Кинтеро Хуан 0 0
11. Yeljan Shinar 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 7 (1) 0.7
2. Liyn Yang 4 0.4
3. Гао Чжуньи 2 0.2
4. Гуларт Рикардо 2 0.2
5. Aloisio Santos 2 (1) 0.2
6. Алан VI 1 0.1
7. Ляо Лишэн 1 0.1
8. Shaocong Wu 1 0.1
9. Вэй Ши-Хао 1 0.1
10. Dinghao Yan 0 0
11. Чао Хэ 0 0
12. Yihao Zhong 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 4 0
2. Кардек Алан 2 0
3. Yuanyi Li 2 0
4. Wai-Tsun Dai 2 0
5. Лин Гао 1 0
6. Кэ Сунь 1 0
7. Кинтеро Хуан 1 0
8. Пурлигянджи Мортеза 1 0
9. Haolun Mi 1 0
10. Юань Миньчэн 1 0
11. Yeljan Shinar 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 3 1
2. Чжи Чжэн 3 0
3. Гао Чжуньи 2 0
4. Вэй Ши-Хао 2 0
5. Чао Хэ 2 0
6. Dinghao Yan 2 0
7. Shaocong Wu 2 0
8. Гуларт Рикардо 1 0
9. Браунинг Тайас 1 0
10. Элкесон Кардосо 1 0
11. Фан Меи 1 0
12. Лю Дяньцзо 1 0
13. Liyn Yang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3)
 Гуанчжоу Эвергранд 10% (2) 15% (3) 40% (8) 5% (1) 20% (4) 10% (2)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Циндао Хайню 1:4 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан
Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чуньцинь Лифан
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Порт Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Китчи 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Китчи Порт 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 10 6 3 1 16 - 6 21
2. Шеньчжень 2:1 10 6 3 1 19 - 10 21
3. Гуанчжоу Эвергранд 1:2 10 5 3 2 22 - 11 18
4. Гуанчжоу Фули 10 3 5 2 16 - 17 14
5. Хэнань Цзянье 10 2 5 3 10 - 11 11
6. Шицзячжуан 1:0 10 2 3 5 8 - 12 9
7. Циндао Хайню 10 2 1 7 6 - 22 7
8. Чуньцинь Лифан 0:1 10 2 1 7 12 - 20 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Гуанчжоу Эвергранд 1:2 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Шеньчжень 2:1 5 2 3 0 6 - 4 9
4. Гуанчжоу Фули 6 2 3 1 13 - 11 9
5. Хэнань Цзянье 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Шицзячжуан 1:0 5 2 1 2 3 - 4 7
7. Чуньцинь Лифан 0:1 5 2 1 2 9 - 9 7
8. Циндао Хайню 5 2 0 3 4 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 2:1 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Шаньдун Лунэн 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Гуанчжоу Эвергранд 1:2 6 2 2 2 13 - 7 8
4. Гуанчжоу Фули 4 1 2 1 3 - 6 5
5. Хэнань Цзянье 5 0 3 2 3 - 6 3
6. Шицзячжуан 1:0 5 0 2 3 5 - 8 2
7. Циндао Хайню 5 0 1 4 2 - 10 1
8. Чуньцинь Лифан 0:1 5 0 0 5 3 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 2
2. Шеньчжень Кардек Алан 6 2 2
3. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 5 0 0
4. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 5 1 0
5. Гуанчжоу Фули Гильерме Маркес 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 3 1
2. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
3. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 4 0
4. Хэнань Цзянье Чоу Тим 4 0
5. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шеньчжень
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
4.60
3.00
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шеньчжень 2:1 Гуанчжоу Эвергранд онлайн




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