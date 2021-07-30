Китай: Суперлига 2021
Шеньчжень
2:1
Второй тайм: 58'
Гуанчжоу Эвергранд
24' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
1:0
41' ГолDalun Zheng
1:1
45' ПенальтиЭлкесон Кардосо
2:1
47' ГолЛин Гао
1
Чжан
Лу
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
29
Лин
Гао
13
Weiguo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
18
Алан
VI
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Guo Wei
-
14 Yuan Zhang2
-
-
-
-
18 Xiangyu Chen
-
24 Xin Zhou2
-
13 Haofeng Xu
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
- Основной состав
-
13 Weiguo LiuВратарь
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
18 АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Yihao Zhong
-
39 Kaiyuan Tan
-
27 Shaocong Wu
-
28 Ling Jie
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Ход матча
24'
41'
1:0
45'
1:1
47'
2:1
55'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|6 (2)
|0.6
|2.
|Лин Гао
|3
|0.3
|3.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.2
|4.
|Yuan Zhang2
|2
|0.2
|5.
|Ачеампонг Франк
|2
|0.2
|6.
|Кэ Сунь
|1
|0.1
|7.
|Yuanyi Li
|1
|0.1
|8.
|Dalun Zheng
|1
|0.1
|9.
|Юань Миньчэн
|1
|0.1
|10.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|11.
|Yeljan Shinar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элкесон Кардосо
|7 (1)
|0.7
|2.
|Liyn Yang
|4
|0.4
|3.
|Гао Чжуньи
|2
|0.2
|4.
|Гуларт Рикардо
|2
|0.2
|5.
|Aloisio Santos
|2 (1)
|0.2
|6.
|Алан VI
|1
|0.1
|7.
|Ляо Лишэн
|1
|0.1
|8.
|Shaocong Wu
|1
|0.1
|9.
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.1
|10.
|Dinghao Yan
|0
|0
|11.
|Чао Хэ
|0
|0
|12.
|Yihao Zhong
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|2.
|Кардек Алан
|2
|0
|3.
|Yuanyi Li
|2
|0
|4.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|5.
|Лин Гао
|1
|0
|6.
|Кэ Сунь
|1
|0
|7.
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|8.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0
|9.
|Haolun Mi
|1
|0
|10.
|Юань Миньчэн
|1
|0
|11.
|Yeljan Shinar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляо Лишэн
|3
|1
|2.
|Чжи Чжэн
|3
|0
|3.
|Гао Чжуньи
|2
|0
|4.
|Вэй Ши-Хао
|2
|0
|5.
|Чао Хэ
|2
|0
|6.
|Dinghao Yan
|2
|0
|7.
|Shaocong Wu
|2
|0
|8.
|Гуларт Рикардо
|1
|0
|9.
|Браунинг Тайас
|1
|0
|10.
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|11.
|Фан Меи
|1
|0
|12.
|Лю Дяньцзо
|1
|0
|13.
|Liyn Yang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|Гуанчжоу Эвергранд
|10% (2)
|15% (3)
|40% (8)
|5% (1)
|20% (4)
|10% (2)
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =5 -5Циндао Хайню 1:4 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан
Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чуньцинь Лифан
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Порт Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Китчи 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Китчи Порт 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Шеньчжень
|2:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:2
|10
|5
|3
|2
|22 - 11
|18
|4.
|Гуанчжоу Фули
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|5.
|Хэнань Цзянье
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|6.
|Шицзячжуан
|1:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|7.
|Циндао Хайню
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|8.
|Чуньцинь Лифан
|0:1
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:2
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Шеньчжень
|2:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|4.
|Гуанчжоу Фули
|6
|2
|3
|1
|13 - 11
|9
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Шицзячжуан
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Циндао Хайню
|5
|2
|0
|3
|4 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|2:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:2
|6
|2
|2
|2
|13 - 7
|8
|4.
|Гуанчжоу Фули
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Шицзячжуан
|1:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|7.
|Циндао Хайню
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|0:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|7
|1
|2
|2.
|Шеньчжень
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|5
|0
|0
|4.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|5
|1
|0
|5.
|Гуанчжоу Фули
|Гильерме Маркес
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|3
|1
|2.
|Шеньчжень
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|3.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|4
|0
|4.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|4
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|4
|0