Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шеньчжень пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' 'Г О О О О О Л - Элкесон Кардосо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с пенальти! Он пробил правой. Лу Чжан был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Гуанчжоу Эвергранд пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Вэй Ши-Хао бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

43' Матч возобновлен

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Удар от ворот произведет Шеньчжень

39' Ляо Лишэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Шеньчжень

34' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

33' Удар от ворот произведет Шеньчжень

33' Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Алан VI нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

28' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Шеньчжень

27' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Weiguo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кинтеро Хуан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

20' Удар от ворот произведет Шеньчжень

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Гао Чжуньи получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Ох, нехорошо это выглядит. Yeljan Shinar получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Гао Чжуньи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Yeljan Shinar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Haolun Mi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Алан VI . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Кинтеро Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

9' Матч возобновлен

8' Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Кинтеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Удар от ворот произведет Шеньчжень

4' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть