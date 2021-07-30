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Китай: Суперлига 2021

2021
Шеньчжень
2:1
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
24' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
1:0
41' Гол
Dalun Zheng
1:1
45' Пенальти
Элкесон Кардосо
2:1
47' Гол
Лин Гао
60' Желтая карточка
Ляо Лишэн
70' Желтая карточка
Чжан Лу
75' Желтая карточка
Yeljan Shinar
84' Желтая карточка
Кинтеро Хуан
90' Желтая карточка
Лин Гао
90' Желтая карточка
Гао Чжуньи
90'+10
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
22
Мубарак
Вакасо
16
Dalun
Zheng
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
13
Weiguo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
6
Ляо
Лишэн
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
18
Алан
VI
9
Элкесон
Кардосо
Шеньчжень
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Ход матча

24'
 
Вэй Ши-Хао
41'
Dalun Zheng
(Лин Гао)
1:0
45'
1:1
Элкесон Кардосо
47'
Лин Гао
(Кинтеро Хуан)
2:1
55'
 
Shaocong Wu
Ханьвэнь Дэн
55'
 
Yihao Zhong
Liyn Yang
55'
 
Aloisio Santos
Вэй Ши-Хао
60'
 
Ляо Лишэн
67'
Yuan Zhang2
Yuanyi Li
 
68'
 
Гуларт Рикардо
Алан
68'
 
Чао Хэ
Ляо Лишэн
70'
Чжан Лу
 
75'
Yeljan Shinar
 
84'
Кинтеро Хуан
 
84'
Wai-Tsun Dai
Кинтеро Хуан
 
84'
Чжипэн Цзян
Dalun Zheng
 
90'
Лин Гао
 
90'
 
Гао Чжуньи
90'
Xiangyu Chen
Лин Гао
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 6 (2) 0.6
2. Лин Гао 3 0.3
3. Wai-Tsun Dai 2 0.2
4. Yuan Zhang2 2 0.2
5. Ачеампонг Франк 2 0.2
6. Кэ Сунь 1 0.1
7. Yuanyi Li 1 0.1
8. Dalun Zheng 1 0.1
9. Юань Миньчэн 1 0.1
10. Кинтеро Хуан 0 0
11. Yeljan Shinar 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 7 (1) 0.7
2. Liyn Yang 4 0.4
3. Гао Чжуньи 2 0.2
4. Гуларт Рикардо 2 0.2
5. Aloisio Santos 2 (1) 0.2
6. Алан VI 1 0.1
7. Ляо Лишэн 1 0.1
8. Shaocong Wu 1 0.1
9. Вэй Ши-Хао 1 0.1
10. Dinghao Yan 0 0
11. Чао Хэ 0 0
12. Yihao Zhong 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 4 0
2. Кардек Алан 2 0
3. Лин Гао 2 0
4. Кинтеро Хуан 2 0
5. Yuanyi Li 2 0
6. Wai-Tsun Dai 2 0
7. Yeljan Shinar 2 0
8. Кэ Сунь 1 0
9. Пурлигянджи Мортеза 1 0
10. Haolun Mi 1 0
11. Чжан Лу 1 0
12. Юань Миньчэн 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 4 1
2. Чжи Чжэн 3 0
3. Гао Чжуньи 3 0
4. Вэй Ши-Хао 2 0
5. Чао Хэ 2 0
6. Dinghao Yan 2 0
7. Shaocong Wu 2 0
8. Гуларт Рикардо 1 0
9. Браунинг Тайас 1 0
10. Элкесон Кардосо 1 0
11. Фан Меи 1 0
12. Лю Дяньцзо 1 0
13. Liyn Yang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Гуанчжоу Эвергранд 9.52% (2) 14.29% (3) 42.86% (9) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Циндао Хайню 1:4 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан
Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чуньцинь Лифан
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Порт Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Китчи 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Китчи Порт 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 10 6 3 1 16 - 6 21
2. Шеньчжень 10 6 3 1 19 - 10 21
3. Гуанчжоу Эвергранд 10 5 3 2 22 - 11 18
4. Гуанчжоу Фули 10 3 5 2 16 - 17 14
5. Хэнань Цзянье 10 2 5 3 10 - 11 11
6. Чуньцинь Лифан 10 2 2 6 13 - 20 8
7. Шицзячжуан 10 1 4 5 8 - 13 7
8. Циндао Хайню 10 2 1 7 6 - 22 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Шеньчжень 5 2 3 0 6 - 4 9
4. Гуанчжоу Фули 6 2 3 1 13 - 11 9
5. Хэнань Цзянье 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Чуньцинь Лифан 5 2 1 2 9 - 9 7
7. Циндао Хайню 5 2 0 3 4 - 12 6
8. Шицзячжуан 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Шаньдун Лунэн 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 2 2 2 13 - 7 8
4. Гуанчжоу Фули 4 1 2 1 3 - 6 5
5. Хэнань Цзянье 5 0 3 2 3 - 6 3
6. Шицзячжуан 5 0 2 3 5 - 8 2
7. Циндао Хайню 5 0 1 4 2 - 10 1
8. Чуньцинь Лифан 5 0 1 4 4 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 2
2. Шеньчжень Кардек Алан 6 2 2
3. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 5 0 0
4. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 5 1 0
5. Гуанчжоу Фули Гильерме Маркес 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 4 1
2. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
3. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
4. Хэнань Цзянье Чоу Тим 4 0
5. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 4 0
Весь список
Где смотреть матч Шеньчжень 2:1 Гуанчжоу Эвергранд онлайн




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