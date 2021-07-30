Второй тайм

99' Лин Гао из команды Шеньчжень сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Шеньчжень вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Удар от ворот произведет Шеньчжень

97' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Гао Чжуньи получает желтую карточку за неспортивное поведение

93' Ох, нехорошо это выглядит. Лин Гао получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Лин Гао получил желтую карточку от судьи

92' Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Yeljan Shinar предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Удар от ворот произведет Шеньчжень

89' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Шеньчжень

84' Судье надоело, что Кинтеро Хуан тянет время и он наказал его горчичником

83' Хороший удар издали нанес Shaocong Wu, но отличный сейв сделал Лу Чжан. Угловой.

82' Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Чжаб Юан получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Чжаб Юан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лу Чжан отбил мяч на угловой после удара Алоизио из штрафной площади.

79' Удар от ворот произведет Шеньчжень

79' Матч возобновлен

78' Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Как он промахнулся? Алоизио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' Yeljan Shinar - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Браунинг Тайас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Удар от ворот произведет Шеньчжень

71' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Шеньчжень

71' Гуларт Рикардо не смог попасть в створ ударом издали

71' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Шеньчжень

70' Судье надоело, что Чжан Лу тянет время и он наказал его горчичником

68' Удар от ворот произведет Шеньчжень

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

64' Удар от ворот произведет Шеньчжень

63' Элкесон Кардосо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Мубарак Вакасо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Тактическая замена. Ханьвэнь Дэн уходит с поля и его заменяет Shaocong Wu

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Мубарак Вакасо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Элкесон Кардосо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.