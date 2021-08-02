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Китай: Суперлига 2021

2021
Шеньчжень
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0' 18'
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
22
Мубарак
Вакасо
14
Yuan
Zhang2
8
Wai-Tsun
Dai
39
Юнпо
Ван
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
22
Jiaqi
Han
31
Jinliang
Zhang
18
Йи
Тенг
5
Ruibao
Hu
35
Huapeng
Wang
16
Chun
Lok
Than
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
7
Jown
Cardona
Шеньчжень
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 6 (2) 0.55
2. Лин Гао 3 0.27
3. Wai-Tsun Dai 2 0.18
4. Yuan Zhang2 2 0.18
5. Ачеампонг Франк 2 0.18
6. Кэ Сунь 1 0.09
7. Yuanyi Li 1 0.09
8. Dalun Zheng 1 0.09
9. Юань Миньчэн 1 0.09
10. Кинтеро Хуан 0 0
11. Yeljan Shinar 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гильерме Маркес 4 (1) 0.36
2. Tiago De Leonco 3 0.27
3. Jown Cardona 3 (1) 0.27
4. Chugui Ye 2 0.18
5. Zhizhao Chen 1 0.09
6. Мяо Тан 0 0
7. Дембеле Мусса 0 0
8. Feiya Chang 0 0
9. Chao Zeng 0 0
10. Zhengyu Huang 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 4 0
2. Кардек Алан 2 0
3. Лин Гао 2 0
4. Кинтеро Хуан 2 0
5. Yuanyi Li 2 0
6. Wai-Tsun Dai 2 0
7. Yeljan Shinar 2 0
8. Кэ Сунь 1 0
9. Пурлигянджи Мортеза 1 0
10. Haolun Mi 1 0
11. Чжан Лу 1 0
12. Юань Миньчэн 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Гильерме Маркес 3 0
2. Tixiang Li 3 0
3. Zhengyu Huang 3 0
4. Мяо Тан 2 0
5. Дембеле Мусса 1 0
6. Wenjie Song 1 0
7. Zhizhao Chen 1 0
8. Tiago De Leonco 1 0
9. Chugui Ye 1 0
10. Xiaotian Yang 1 0
11. Chao Zeng 1 0
12. Chun Lok Than 1 0
13. Ruibao Hu 1 0
14. Gong Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Гуанчжоу Фули 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шеньчжень 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 1:4 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень
Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье
Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Суперлига Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 11 6 4 1 16 - 6 22
2. Шеньчжень 0:0 11 6 4 1 19 - 10 22
3. Гуанчжоу Эвергранд 11 6 3 2 27 - 13 21
4. Гуанчжоу Фули 0:0 11 3 6 2 16 - 17 15
5. Хэнань Цзянье 11 3 5 3 11 - 11 14
6. Циндао Хайню 0:0 11 2 2 7 6 - 22 8
7. Чуньцинь Лифан 11 2 2 7 13 - 21 8
8. Шицзячжуан 11 1 4 6 10 - 18 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Гуанчжоу Эвергранд 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Шеньчжень 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
5. Гуанчжоу Фули 0:0 6 2 3 1 13 - 11 9
6. Циндао Хайню 0:0 6 2 1 3 4 - 12 7
7. Чуньцинь Лифан 5 2 1 2 9 - 9 7
8. Шицзячжуан 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 0:0 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Шаньдун Лунэн 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 2 2 2 13 - 7 8
4. Гуанчжоу Фули 0:0 5 1 3 1 3 - 6 6
5. Хэнань Цзянье 5 0 3 2 3 - 6 3
6. Шицзячжуан 6 0 2 4 7 - 13 2
7. Циндао Хайню 0:0 5 0 1 4 2 - 10 1
8. Чуньцинь Лифан 6 0 1 5 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 3
2. Шеньчжень Кардек Алан 6 2 2
3. Гуанчжоу Эвергранд Гуларт Рикардо 5 0 0
4. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 5 0 0
5. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 4 1
2. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
3. Хэнань Цзянье Чоу Тим 5 0
4. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 5 0
5. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шеньчжень
Ничья
Гуанчжоу Фули
1.91
3.54
3.88
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