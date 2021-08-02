Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гуанчжоу Фули вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Кинтеро Хуан пробил со штрафного прямо в стенку

94' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Головой пробил Кэ Сунь , но голкипер отбил его в поле!

89' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Шеньчжень

86' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Гильерме Маркес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Yuan Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Gong Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Матч возобновлен

74' Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Кинтеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали

72' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Мубарак Вакасо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

70' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Jinliang Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Jinliang Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

65' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

59' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Чжипэн Цзян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Чжипэн Цзян получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Wenjie Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали

50' Игрок Лин Гао из команды Шеньчжень неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Jown Cardona выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Шеньчжень идет вперед с потенциально опасной атакой.