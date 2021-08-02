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Китай: Суперлига 2021

2021
Шеньчжень
0:1
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
58' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
0:1
80' Гол
Jihong Jiang
90'+6
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
22
Мубарак
Вакасо
14
Yuan
Zhang2
8
Wai-Tsun
Dai
39
Юнпо
Ван
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
22
Jiaqi
Han
31
Jinliang
Zhang
18
Йи
Тенг
5
Ruibao
Hu
35
Huapeng
Wang
16
Chun
Lok
Than
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
7
Jown
Cardona
Шеньчжень
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
3-4-3

Ход матча

46'
 
Гильерме Маркес
Zhizhao Chen
46'
Yeljan Shinar
Haofeng Xu
 
58'
Чжипэн Цзян
 
60'
Кинтеро Хуан
Юнпо Ван
 
69'
 
Gong Zhang
Yunlong Fan
69'
 
Jihong Jiang
Jinliang Zhang
71'
Dalun Zheng
Wai-Tsun Dai
 
76'
 
Pengfei Han
Йи Тенг
80'
0:1
Jihong Jiang
(Гильерме Маркес)
86'
 
Мяо Тан
Huapeng Wang
87'
Xiangyu Chen
Yuan Zhang2
 
87'
Кэ Сунь
Xin Zhou2
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 6 (2) 0.55
2. Лин Гао 3 0.27
3. Wai-Tsun Dai 2 0.18
4. Yuan Zhang2 2 0.18
5. Ачеампонг Франк 2 0.18
6. Кэ Сунь 1 0.09
7. Yuanyi Li 1 0.09
8. Dalun Zheng 1 0.09
9. Юань Миньчэн 1 0.09
10. Кинтеро Хуан 0 0
11. Yeljan Shinar 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гильерме Маркес 4 (1) 0.36
2. Tiago De Leonco 3 0.27
3. Jown Cardona 3 (1) 0.27
4. Chugui Ye 2 0.18
5. Zhizhao Chen 1 0.09
6. Jihong Jiang 1 0.09
7. Мяо Тан 0 0
8. Дембеле Мусса 0 0
9. Feiya Chang 0 0
10. Chao Zeng 0 0
11. Zhengyu Huang 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 4 0
2. Кардек Алан 2 0
3. Лин Гао 2 0
4. Кинтеро Хуан 2 0
5. Yuanyi Li 2 0
6. Wai-Tsun Dai 2 0
7. Yeljan Shinar 2 0
8. Кэ Сунь 1 0
9. Чжипэн Цзян 1 0
10. Пурлигянджи Мортеза 1 0
11. Haolun Mi 1 0
12. Чжан Лу 1 0
13. Юань Миньчэн 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Гильерме Маркес 3 0
2. Tixiang Li 3 0
3. Zhengyu Huang 3 0
4. Мяо Тан 2 0
5. Дембеле Мусса 1 0
6. Wenjie Song 1 0
7. Zhizhao Chen 1 0
8. Tiago De Leonco 1 0
9. Chugui Ye 1 0
10. Xiaotian Yang 1 0
11. Chao Zeng 1 0
12. Chun Lok Than 1 0
13. Ruibao Hu 1 0
14. Gong Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Гуанчжоу Фули 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 42.86% (6)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шеньчжень 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 1:4 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень
Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье
Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Суперлига Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 11 7 3 1 21 - 6 24
2. Гуанчжоу Эвергранд 11 6 3 2 27 - 13 21
3. Шеньчжень 11 6 3 2 19 - 11 21
4. Гуанчжоу Фули 11 4 5 2 17 - 17 17
5. Хэнань Цзянье 11 3 5 3 11 - 11 14
6. Чуньцинь Лифан 11 2 2 7 13 - 21 8
7. Шицзячжуан 11 1 4 6 10 - 18 7
8. Циндао Хайню 11 2 1 8 6 - 27 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Гуанчжоу Эвергранд 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Шеньчжень 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Гуанчжоу Фули 6 2 3 1 13 - 11 9
6. Чуньцинь Лифан 5 2 1 2 9 - 9 7
7. Циндао Хайню 6 2 0 4 4 - 17 6
8. Шицзячжуан 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Шаньдун Лунэн 6 3 2 1 13 - 5 11
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 2 2 2 13 - 7 8
4. Гуанчжоу Фули 5 2 2 1 4 - 6 8
5. Хэнань Цзянье 5 0 3 2 3 - 6 3
6. Шицзячжуан 6 0 2 4 7 - 13 2
7. Циндао Хайню 5 0 1 4 2 - 10 1
8. Чуньцинь Лифан 6 0 1 5 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 3
2. Шеньчжень Кардек Алан 6 2 2
3. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 6 1 0
4. Гуанчжоу Эвергранд Гуларт Рикардо 5 0 0
5. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 4 1
2. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
3. Хэнань Цзянье Чоу Тим 5 0
4. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 5 0
5. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шеньчжень 0:1 Гуанчжоу Фули онлайн




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