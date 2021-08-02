Китай: Суперлига 2021
Шеньчжень
0:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
58' Желтая карточкаЧжипэн Цзян
0:1
80' ГолJihong Jiang
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
10
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
24 Xin Zhou2Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
-
-
18 Xiangyu Chen
-
-
11 Yuan Zhang1
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
35 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
- Нападающий
-
23 Yuchen Zhou
-
37 Yongjun Wen
-
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
Ход матча
58'
60'
76'
80'
0:1
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|6 (2)
|0.55
|2.
|Лин Гао
|3
|0.27
|3.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.18
|4.
|Yuan Zhang2
|2
|0.18
|5.
|Ачеампонг Франк
|2
|0.18
|6.
|Кэ Сунь
|1
|0.09
|7.
|Yuanyi Li
|1
|0.09
|8.
|Dalun Zheng
|1
|0.09
|9.
|Юань Миньчэн
|1
|0.09
|10.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|11.
|Yeljan Shinar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гильерме Маркес
|4 (1)
|0.36
|2.
|Tiago De Leonco
|3
|0.27
|3.
|Jown Cardona
|3 (1)
|0.27
|4.
|Chugui Ye
|2
|0.18
|5.
|Zhizhao Chen
|1
|0.09
|6.
|Jihong Jiang
|1
|0.09
|7.
|Мяо Тан
|0
|0
|8.
|Дембеле Мусса
|0
|0
|9.
|Feiya Chang
|0
|0
|10.
|Chao Zeng
|0
|0
|11.
|Zhengyu Huang
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|2.
|Кардек Алан
|2
|0
|3.
|Лин Гао
|2
|0
|4.
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|5.
|Yuanyi Li
|2
|0
|6.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|7.
|Yeljan Shinar
|2
|0
|8.
|Кэ Сунь
|1
|0
|9.
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|10.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0
|11.
|Haolun Mi
|1
|0
|12.
|Чжан Лу
|1
|0
|13.
|Юань Миньчэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|2.
|Tixiang Li
|3
|0
|3.
|Zhengyu Huang
|3
|0
|4.
|Мяо Тан
|2
|0
|5.
|Дембеле Мусса
|1
|0
|6.
|Wenjie Song
|1
|0
|7.
|Zhizhao Chen
|1
|0
|8.
|Tiago De Leonco
|1
|0
|9.
|Chugui Ye
|1
|0
|10.
|Xiaotian Yang
|1
|0
|11.
|Chao Zeng
|1
|0
|12.
|Chun Lok Than
|1
|0
|13.
|Ruibao Hu
|1
|0
|14.
|Gong Zhang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|Гуанчжоу Фули
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шеньчжень 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 1:4 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шеньчжень
Шеньчжень 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье
Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|6
|3
|2
|27 - 13
|21
|3.
|Шеньчжень
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|Гуанчжоу Фули
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|6.
|Чуньцинь Лифан
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|7.
|Шицзячжуан
|11
|1
|4
|6
|10 - 18
|7
|8.
|Циндао Хайню
|11
|2
|1
|8
|6 - 27
|7
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Шеньчжень
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Гуанчжоу Фули
|6
|2
|3
|1
|13 - 11
|9
|6.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Циндао Хайню
|6
|2
|0
|4
|4 - 17
|6
|8.
|Шицзячжуан
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|2
|2
|2
|13 - 7
|8
|4.
|Гуанчжоу Фули
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Шицзячжуан
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|7.
|Циндао Хайню
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|7
|1
|3
|2.
|Шеньчжень
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|6
|1
|0
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Гуларт Рикардо
|5
|0
|0
|5.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|4
|1
|2.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|5
|0
|3.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|5
|0
|4.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|5
|0
|5.
|Шеньчжень
|Мубарак Вакасо
|4
|0