Китай: Суперлига 2021
Шицзячжуан
0:2
Конец матча
Стадион: Huadu Stadium
Гуанчжоу Фули
17' Желтая карточкаСунзу Стоппила
0:1
35' ГолTiago De Leonco
53' Желтая карточкаKaimu Zheng
0:2
80' ГолJown Cardona
90' Желтая карточкаZihao Yan
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
11
Се
Пэнфэй
16
Kaimu
Zheng
17
Shihao
Piao
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
15
Pengfei
Han
19
Jihong
Jiang
32
Zhizhao
Chen
11
Chugui
Ye
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
25 Ахмедов ОдилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Aokai Zhang
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
32 Xuebin Zhao
-
-
23 Yiming Yang
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Chugui YeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Yuchen Zhou
-
-
37 Yongjun Wen
-
-
35 Huapeng Wang
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
Ход матча
17'
21'
35'
53'
80'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Се Пэнфэй
|2
|0.17
|2.
|Сунзу Стоппила
|2
|0.17
|3.
|Andre Koupouleni Senghor
|2
|0.17
|4.
|Yifeng Zang
|1
|0.08
|5.
|Мурики Гильерме
|1
|0.08
|6.
|Диоманде Адама
|1
|0.08
|7.
|Chuangyi Lin
|0
|0
|8.
|Shihao Piao
|0
|0
|9.
|Oscar Taty Maritu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гильерме Маркес
|4 (1)
|0.33
|2.
|Tiago De Leonco
|4
|0.33
|3.
|Jown Cardona
|4 (1)
|0.33
|4.
|Chugui Ye
|2
|0.17
|5.
|Zhizhao Chen
|1
|0.08
|6.
|Jihong Jiang
|1
|0.08
|7.
|Мяо Тан
|0
|0
|8.
|Дембеле Мусса
|0
|0
|9.
|Feiya Chang
|0
|0
|10.
|Chao Zeng
|0
|0
|11.
|Zhengyu Huang
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|2.
|Yifeng Zang
|2
|0
|3.
|Hao Guo
|2
|0
|4.
|Chengjian Liao
|2
|0
|5.
|Kaimu Zheng
|2
|0
|6.
|Yang Liu II
|2
|0
|7.
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|8.
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|9.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|10.
|Chuangyi Lin
|1
|0
|11.
|Puliang Shao
|1
|0
|12.
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|13.
|Zihao Yan
|1
|0
|14.
|Yiming Yang
|1
|0
|15.
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|2.
|Tixiang Li
|3
|0
|3.
|Zhengyu Huang
|3
|0
|4.
|Мяо Тан
|2
|0
|5.
|Дембеле Мусса
|1
|0
|6.
|Wenjie Song
|1
|0
|7.
|Zhizhao Chen
|1
|0
|8.
|Tiago De Leonco
|1
|0
|9.
|Chugui Ye
|1
|0
|10.
|Xiaotian Yang
|1
|0
|11.
|Chao Zeng
|1
|0
|12.
|Chun Lok Than
|1
|0
|13.
|Ruibao Hu
|1
|0
|14.
|Gong Zhang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шицзячжуан
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|Гуанчжоу Фули
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +2 =6 -12Гуанчжоу Эвергранд 5:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:1 Чуньцинь Лифан Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню
Шицзячжуан 0:2 Шаньдун Лунэн Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шэньчжэнь 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шэньчжэнь Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4:2
|12
|8
|3
|1
|25 - 8
|27
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|6
|3
|2
|27 - 13
|21
|3.
|Шэньчжэнь
|2:4
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|4.
|Гуанчжоу Фули
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|6.
|Чуньцинь Лифан
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|7.
|Шицзячжуан
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|8.
|Циндао Хайню
|11
|2
|1
|8
|6 - 27
|7
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4:2
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Шэньчжэнь
|2:4
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Гуанчжоу Фули
|6
|2
|3
|1
|13 - 11
|9
|6.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Циндао Хайню
|6
|2
|0
|4
|4 - 17
|6
|8.
|Шицзячжуан
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шэньчжэнь
|2:4
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|4:2
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|Гуанчжоу Фули
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|2
|2
|2
|13 - 7
|8
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Шицзячжуан
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|7.
|Циндао Хайню
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|8
|1
|0
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|7
|1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|4.
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|6
|0
|0
|5.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|4
|1
|2.
|Шэньчжэнь
|Мубарак Вакасо
|5
|0
|3.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|5
|0
|4.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|5
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|5
|0