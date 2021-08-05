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Китай: Суперлига 2021

2021
Шицзячжуан
0:2
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
17' Желтая карточка
Сунзу Стоппила
0:1
35' Гол
Tiago De Leonco
53' Желтая карточка
Kaimu Zheng
0:2
80' Гол
Jown Cardona
90' Желтая карточка
Zihao Yan
90'+4
14
Puliang
Shao
24
Abduhamit
Abdugheni
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
11
Се
Пэнфэй
16
Kaimu
Zheng
17
Shihao
Piao
39
Oscar
Taty
Maritu
10
Мурики
Гильерме
28
Andre
Koupouleni
Senghor
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
15
Pengfei
Han
19
Jihong
Jiang
27
Xiaotian
Yang
32
Zhizhao
Chen
36
Zhengyu
Huang
8
Дембеле
Мусса
12
Гильерме
Маркес
9
Tiago
De
Leonco
11
Chugui
Ye
Шицзячжуан
4-3-3
Гуанчжоу Фули
4-3-3

Ход матча

17'
Сунзу Стоппила
 
21'
 
Huapeng Wang
Мяо Тан
35'
0:1
Tiago De Leonco
(Гильерме Маркес)
46'
Shihao Piao
Andre Koupouleni Senghor
 
46'
Yifeng Zang
Ахмедов Одил
 
53'
Kaimu Zheng
 
64'
Xinyu Liu1
Мурики Гильерме
 
64'
 
Tixiang Li
Zhizhao Chen
65'
 
Chun Lok Than
Дембеле Мусса
75'
 
Ruibao Hu
Zhengyu Huang
76'
 
Jown Cardona
Chugui Ye
80'
0:2
Jown Cardona
(Гильерме Маркес)
81'
Xuebin Zhao
Kaimu Zheng
 
87'
Zihao Yan
Zhiyun Zheng
 
90'
Zihao Yan
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Се Пэнфэй 2 0.17
2. Сунзу Стоппила 2 0.17
3. Andre Koupouleni Senghor 2 0.17
4. Yifeng Zang 1 0.08
5. Мурики Гильерме 1 0.08
6. Диоманде Адама 1 0.08
7. Chuangyi Lin 0 0
8. Shihao Piao 0 0
9. Oscar Taty Maritu 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гильерме Маркес 4 (1) 0.33
2. Tiago De Leonco 4 0.33
3. Jown Cardona 4 (1) 0.33
4. Chugui Ye 2 0.17
5. Zhizhao Chen 1 0.08
6. Jihong Jiang 1 0.08
7. Мяо Тан 0 0
8. Дембеле Мусса 0 0
9. Feiya Chang 0 0
10. Chao Zeng 0 0
11. Zhengyu Huang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
# Игрок      
1. Сунзу Стоппила 2 0
2. Yifeng Zang 2 0
3. Hao Guo 2 0
4. Chengjian Liao 2 0
5. Kaimu Zheng 2 0
6. Yang Liu II 2 0
7. Abduhamit Abdugheni 2 0
8. Oscar Taty Maritu 2 0
9. Ахмедов Одил 1 0
10. Chuangyi Lin 1 0
11. Puliang Shao 1 0
12. Zhiyun Zheng 1 0
13. Zihao Yan 1 0
14. Yiming Yang 1 0
15. Xiangshuo Zhang 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Гильерме Маркес 3 0
2. Tixiang Li 3 0
3. Zhengyu Huang 3 0
4. Мяо Тан 2 0
5. Дембеле Мусса 1 0
6. Wenjie Song 1 0
7. Zhizhao Chen 1 0
8. Tiago De Leonco 1 0
9. Chugui Ye 1 0
10. Xiaotian Yang 1 0
11. Chao Zeng 1 0
12. Chun Lok Than 1 0
13. Ruibao Hu 1 0
14. Gong Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шицзячжуан 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 0
 Гуанчжоу Фули 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 42.86% (6)

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Гуанчжоу Эвергранд 5:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:1 Чуньцинь Лифан Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню
Шицзячжуан 0:2 Шаньдун Лунэн Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шэньчжэнь 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шэньчжэнь Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4:2 12 8 3 1 25 - 8 27
2. Гуанчжоу Эвергранд 11 6 3 2 27 - 13 21
3. Шэньчжэнь 2:4 12 6 3 3 21 - 15 21
4. Гуанчжоу Фули 12 5 5 2 19 - 17 20
5. Хэнань Цзянье 11 3 5 3 11 - 11 14
6. Чуньцинь Лифан 11 2 2 7 13 - 21 8
7. Шицзячжуан 12 1 4 7 10 - 20 7
8. Циндао Хайню 11 2 1 8 6 - 27 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4:2 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Гуанчжоу Эвергранд 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Шэньчжэнь 2:4 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Гуанчжоу Фули 6 2 3 1 13 - 11 9
6. Чуньцинь Лифан 5 2 1 2 9 - 9 7
7. Циндао Хайню 6 2 0 4 4 - 17 6
8. Шицзячжуан 6 1 2 3 3 - 7 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шэньчжэнь 2:4 6 4 0 2 15 - 10 12
2. Шаньдун Лунэн 4:2 6 3 2 1 13 - 5 11
3. Гуанчжоу Фули 6 3 2 1 6 - 6 11
4. Гуанчжоу Эвергранд 6 2 2 2 13 - 7 8
5. Хэнань Цзянье 5 0 3 2 3 - 6 3
6. Шицзячжуан 6 0 2 4 7 - 13 2
7. Циндао Хайню 5 0 1 4 2 - 10 1
8. Чуньцинь Лифан 6 0 1 5 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 8 1 0
2. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 3
3. Шэньчжэнь Кардек Алан 6 2 2
4. Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 6 0 0
5. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 4 1
2. Шэньчжэнь Мубарак Вакасо 5 0
3. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
4. Хэнань Цзянье Чоу Тим 5 0
5. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Фули онлайн




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