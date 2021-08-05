Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Дембеле Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матч возобновлен

41' Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Головой пробил Tiago Leonco , но голкипер отбил его в поле!

41' Zhengyu Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Zhizhao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Andre Koupouleni Senghor выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Shihao Piao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Г О О О О Л - Tiago Leonco забивает с правой ноги!

34' Мурики Гильерме пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han ловит мяч

33' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

30' Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

26' Abduhamit Abdugheni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Oscar Taty Maritu нанес удар, мяч был парирован, но Jiaqi Han не удержал его в руках.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Сунзу Стоппила получил желтую карточку от судьи

15' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

11' Гильерме Маркес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Гильерме Маркес пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

8' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Шицзячжуан начинает с центра поля