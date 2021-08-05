Китай: Суперлига 2021
Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча
Стадион: Тианхе
Хэнань Цзянье
1:0
55' ГолАлан
59' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
2:0
73' ГолAloisio Santos
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Гао
Чжуньи
15
Dinghao
Yan
33
Yihao
Zhong
17
Liyn
Yang
18
Алан
VI
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
30
Jinbao
Zhong
32
Dong
Han
21
Keqiang
Chen
- Основной состав
-
32 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yihao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
18 АланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Shaocong Wu
-
39 Kaiyuan Tan
-
28 Ling Jie
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Dong HanНападающий
-
21 Keqiang ChenНападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Jiahui Liu
-
18 Guoyuan Yang
-
62 Haoran Wang
-
11 Zhao Ke
-
12 Chen Pu
-
27 Ziyi Niu
-
Главный тренер: Javier Pereira
Ход матча
46'
55'
1:0
58'
59'
73'
2:0
78'
83'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элкесон Кардосо
|7 (1)
|0.58
|2.
|Гуларт Рикардо
|5
|0.42
|3.
|Liyn Yang
|4
|0.33
|4.
|Вэй Ши-Хао
|3
|0.25
|5.
|Aloisio Santos
|3 (1)
|0.25
|6.
|Алан VI
|2
|0.17
|7.
|Гао Чжуньи
|2
|0.17
|8.
|Ляо Лишэн
|1
|0.08
|9.
|Shaocong Wu
|1
|0.08
|10.
|Dinghao Yan
|0
|0
|11.
|Чао Хэ
|0
|0
|12.
|Линьпэн Чжан
|0
|0
|13.
|Yihao Zhong
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|4 (2)
|0.33
|2.
|Каранга Фернандо
|2
|0.17
|3.
|Chen Pu
|2
|0.17
|4.
|Zhao Ke
|1
|0.08
|5.
|Шангуань Ван
|1
|0.08
|6.
|Mohamed Turay
|1
|0.08
|7.
|Boxuan Feng
|0
|0
|8.
|Dilmurat Mawlanyaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляо Лишэн
|4
|1
|2.
|Чжи Чжэн
|3
|0
|3.
|Гао Чжуньи
|3
|0
|4.
|Вэй Ши-Хао
|3
|0
|5.
|Чао Хэ
|2
|0
|6.
|Dinghao Yan
|2
|0
|7.
|Shaocong Wu
|2
|0
|8.
|Гуларт Рикардо
|1
|0
|9.
|Браунинг Тайас
|1
|0
|10.
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|11.
|Фан Меи
|1
|0
|12.
|Лю Дяньцзо
|1
|0
|13.
|Liyn Yang
|1
|0
|14.
|Yihao Zhong
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чоу Тим
|5
|0
|2.
|Шунич Тони
|2
|1
|3.
|Jinbao Zhong
|2
|1
|4.
|Zhao Ke
|1
|1
|5.
|Шангуань Ван
|2
|0
|6.
|Дурадо Энрике
|2
|0
|7.
|Dong Han
|2
|0
|8.
|Haoran Wang
|2
|0
|9.
|Xin Luo
|1
|0
|10.
|Yan Wu
|1
|0
|11.
|Ма Ксянгью
|1
|0
|12.
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|13.
|Chen Pu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|38.46% (10)
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|Хэнань Цзянье
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гуанчжоу Эвергранд 5:2 Шицзячжуан Шэньчжэнь 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд
Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чуньцинь Лифан Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Порт Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Китчи 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Китчи Порт 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шэньчжэнь Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шэньчжэнь 0:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шэньчжэнь Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шеньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|12
|8
|3
|1
|25 - 8
|27
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|3.
|Шэньчжэнь
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|4.
|Гуанчжоу Фули
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|6.
|Чуньцинь Лифан
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
|7.
|Шицзячжуан
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|8.
|Циндао Хайню
|12
|2
|1
|9
|6 - 28
|7
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Чуньцинь Лифан
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Шэньчжэнь
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Гуанчжоу Фули
|6
|2
|3
|1
|13 - 11
|9
|7.
|Циндао Хайню
|6
|2
|0
|4
|4 - 17
|6
|8.
|Шицзячжуан
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шэньчжэнь
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|Гуанчжоу Фули
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|2
|2
|2
|13 - 7
|8
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|6.
|Шицзячжуан
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|7.
|Чуньцинь Лифан
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|8.
|Циндао Хайню
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|8
|1
|0
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|7
|1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|4.
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|6
|0
|0
|5.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|4
|1
|2.
|Шэньчжэнь
|Мубарак Вакасо
|5
|0
|3.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|5
|0
|4.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|5
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|5
|0