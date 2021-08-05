Второй тайм

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Команда Хэнань Цзянье фактически перестала играть и ждет финального свистка.

87' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Алоизио задерживает мяч рукой

84' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Keqiang Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Keqiang Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Элкесон Кардосо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

75' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Отличный гол забил Алоизио

73' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Алоизио из команды Гуанчжоу Эвергранд

72' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.

62' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Haoran Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Судье надоело, что Вэй Ши-Хао тянет время и он наказал его горчичником

58' Тактическая замена. Yihao Zhong уходит с поля и его заменяет Shaocong Wu

56' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гуанчжоу Эвергранд будет все-таки засчитан.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Keqiang Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Keqiang Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Ляо Лишэн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Keqiang Chen пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем