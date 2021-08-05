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Китай: Суперлига 2021

2021
Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
1:0
55' Гол
Алан
59' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
2:0
73' Гол
Aloisio Santos
90'+3
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
21
Гао
Чжуньи
5
Линьпэн
Чжан
15
Dinghao
Yan
6
Ляо
Лишэн
33
Yihao
Zhong
7
Вэй
Ши-Хао
17
Liyn
Yang
18
Алан
VI
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
33
Dilmurat
Mawlanyaz
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
30
Jinbao
Zhong
13
Abduwal
Ablet
32
Dong
Han
21
Keqiang
Chen
Гуанчжоу Эвергранд
3-4-1-2
Хэнань Цзянье
3-5-2

Ход матча

46'
 
Jiahui Liu
Ма Ксянгью
46'
 
Haoran Wang
Abduwal Ablet
55'
Алан
(Dinghao Yan)
1:0
58'
Чжи Чжэн
Ляо Лишэн
 
58'
Aloisio Santos
Алан
 
58'
Элкесон Кардосо
Вэй Ши-Хао
 
58'
Shaocong Wu
Yihao Zhong
 
59'
Вэй Ши-Хао
 
73'
Aloisio Santos
(Dinghao Yan)
2:0
78'
 
Zhao Ke
Hao Chen III
82'
 
Guoyuan Yang
Jinbao Zhong
83'
Shibo Liu
Лю Дяньцзо
 
84'
 
Chen Pu
Keqiang Chen

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 7 (1) 0.58
2. Гуларт Рикардо 5 0.42
3. Liyn Yang 4 0.33
4. Вэй Ши-Хао 3 0.25
5. Aloisio Santos 3 (1) 0.25
6. Алан VI 2 0.17
7. Гао Чжуньи 2 0.17
8. Ляо Лишэн 1 0.08
9. Shaocong Wu 1 0.08
10. Dinghao Yan 0 0
11. Чао Хэ 0 0
12. Линьпэн Чжан 0 0
13. Yihao Zhong 0 0
Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 4 (2) 0.33
2. Каранга Фернандо 2 0.17
3. Chen Pu 2 0.17
4. Zhao Ke 1 0.08
5. Шангуань Ван 1 0.08
6. Mohamed Turay 1 0.08
7. Boxuan Feng 0 0
8. Dilmurat Mawlanyaz 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 4 1
2. Чжи Чжэн 3 0
3. Гао Чжуньи 3 0
4. Вэй Ши-Хао 3 0
5. Чао Хэ 2 0
6. Dinghao Yan 2 0
7. Shaocong Wu 2 0
8. Гуларт Рикардо 1 0
9. Браунинг Тайас 1 0
10. Элкесон Кардосо 1 0
11. Фан Меи 1 0
12. Лю Дяньцзо 1 0
13. Liyn Yang 1 0
14. Yihao Zhong 1 0
Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 5 0
2. Шунич Тони 2 1
3. Jinbao Zhong 2 1
4. Zhao Ke 1 1
5. Шангуань Ван 2 0
6. Дурадо Энрике 2 0
7. Dong Han 2 0
8. Haoran Wang 2 0
9. Xin Luo 1 0
10. Yan Wu 1 0
11. Ма Ксянгью 1 0
12. Dilmurat Mawlanyaz 1 0
13. Chen Pu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 11.54% (3) 19.23% (5) 38.46% (10) 3.85% (1) 15.38% (4) 11.54% (3)
 Хэнань Цзянье 27.27% (3) 0 18.18% (2) 27.27% (3) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гуанчжоу Эвергранд 5:2 Шицзячжуан Шэньчжэнь 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд
Циндао Хайню 0:6 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чуньцинь Лифан Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Порт Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Китчи 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Китчи Порт 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шэньчжэнь Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шэньчжэнь 0:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шэньчжэнь Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шеньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 12 8 3 1 25 - 8 27
2. Гуанчжоу Эвергранд 12 7 3 2 29 - 13 24
3. Шэньчжэнь 12 6 3 3 21 - 15 21
4. Гуанчжоу Фули 12 5 5 2 19 - 17 20
5. Хэнань Цзянье 12 3 5 4 11 - 13 14
6. Чуньцинь Лифан 12 3 2 7 14 - 21 11
7. Шицзячжуан 12 1 4 7 10 - 20 7
8. Циндао Хайню 12 2 1 9 6 - 28 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Гуанчжоу Эвергранд 6 5 1 0 16 - 6 16
3. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Чуньцинь Лифан 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Шэньчжэнь 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Гуанчжоу Фули 6 2 3 1 13 - 11 9
7. Циндао Хайню 6 2 0 4 4 - 17 6
8. Шицзячжуан 6 1 2 3 3 - 7 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шэньчжэнь 6 4 0 2 15 - 10 12
2. Шаньдун Лунэн 6 3 2 1 13 - 5 11
3. Гуанчжоу Фули 6 3 2 1 6 - 6 11
4. Гуанчжоу Эвергранд 6 2 2 2 13 - 7 8
5. Хэнань Цзянье 6 0 3 3 3 - 8 3
6. Шицзячжуан 6 0 2 4 7 - 13 2
7. Чуньцинь Лифан 6 0 1 5 4 - 12 1
8. Циндао Хайню 6 0 1 5 2 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 8 1 0
2. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 3
3. Шэньчжэнь Кардек Алан 6 2 2
4. Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 6 0 0
5. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 4 1
2. Шэньчжэнь Мубарак Вакасо 5 0
3. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
4. Хэнань Цзянье Чоу Тим 5 0
5. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье онлайн




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