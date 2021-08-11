Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновится спорным мячом

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Чоу Тим получил желтую карточку от судьи

92' Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Гильерме Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Судье надоело, что Jiaqi Han тянет время и он наказал его горчичником

82' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

81' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Xin Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Судье надоело, что Дембеле Мусса тянет время и он наказал его горчичником

72' Дембеле Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Xiaotian Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Г О О О О Л - Tiago Leonco правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

67' Zhizhao Chen разрезает оборону соперника отличным пасом

65' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Шангуань Ван получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Дурадо Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

49' Г О О О О Л - Parmanjan Kyum забивает с правой ноги!

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля