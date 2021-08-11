Китай: Суперлига 2021
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча
Стадион: Huadu Stadium
Гуанчжоу Фули
32' Желтая карточкаBoxuan Feng
0:0
36' Не забитый пенальтиГильерме Маркес
37' Желтая карточкаГильерме Маркес
39' Желтая карточкаJihong Jiang
1:0
49' ГолParmanjan Kyum
53' Желтая карточкаPengfei Han
1:1
67' ГолTiago De Leonco
74' Желтая карточкаДембеле Мусса
78' Желтая карточкаXin Luo
84' Желтая карточкаJiaqi Han
90' Желтая карточкаЧоу Тим
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
4
Xin
Luo
25
Hao
Chen
III
8
Чоу
Тим
12
Chen
Pu
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
35
Huapeng
Wang
32
Zhizhao
Chen
11
Chugui
Ye
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
12 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
32 Dong Han
-
62 Haoran Wang
-
11 Zhao Ke
-
21 Keqiang Chen
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
35 Huapeng WangПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Chugui YeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
10 Tixiang LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Yuchen Zhou
-
39 Yuliang Su
-
-
-
37 Yongjun Wen
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
Ход матча
32'
36'
0:0
37'
37'
39'
49'
1:0
53'
67'
1:1
74'
77'
78'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|5 (3)
|0.36
|2.
|Chen Pu
|2
|0.14
|3.
|Каранга Фернандо
|2
|0.14
|4.
|Zhao Ke
|1
|0.07
|5.
|Шангуань Ван
|1
|0.07
|6.
|Mohamed Turay
|1
|0.07
|7.
|Parmanjan Kyum
|1
|0.07
|8.
|Boxuan Feng
|0
|0
|9.
|Dilmurat Mawlanyaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гильерме Маркес
|5 (1)
|0.36
|2.
|Tiago De Leonco
|5
|0.36
|3.
|Jown Cardona
|4 (1)
|0.29
|4.
|Chugui Ye
|2
|0.14
|5.
|Zhizhao Chen
|1
|0.07
|6.
|Jihong Jiang
|1
|0.07
|7.
|Мяо Тан
|0
|0
|8.
|Дембеле Мусса
|0
|0
|9.
|Feiya Chang
|0
|0
|10.
|Chao Zeng
|0
|0
|11.
|Zhengyu Huang
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чоу Тим
|6
|0
|2.
|Шунич Тони
|2
|1
|3.
|Jinbao Zhong
|2
|1
|4.
|Zhao Ke
|1
|1
|5.
|Шангуань Ван
|2
|0
|6.
|Дурадо Энрике
|2
|0
|7.
|Xin Luo
|2
|0
|8.
|Dong Han
|2
|0
|9.
|Haoran Wang
|2
|0
|10.
|Yan Wu
|1
|0
|11.
|Boxuan Feng
|1
|0
|12.
|Ма Ксянгью
|1
|0
|13.
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|14.
|Chen Pu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильерме Маркес
|4
|0
|2.
|Tixiang Li
|3
|0
|3.
|Zhengyu Huang
|3
|0
|4.
|Дембеле Мусса
|2
|0
|5.
|Мяо Тан
|2
|0
|6.
|Wenjie Song
|1
|0
|7.
|Zhizhao Chen
|1
|0
|8.
|Tiago De Leonco
|1
|0
|9.
|Chugui Ye
|1
|0
|10.
|Jihong Jiang
|1
|0
|11.
|Xiaotian Yang
|1
|0
|12.
|Chao Zeng
|1
|0
|13.
|Chun Lok Than
|1
|0
|14.
|Pengfei Han
|1
|0
|15.
|Ruibao Hu
|1
|0
|16.
|Gong Zhang
|1
|0
|17.
|Jiaqi Han
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хэнань Цзянье
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|Гуанчжоу Фули
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|44.44% (8)
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =7 -5Циндао Хайню 0:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шэньчжэнь 0:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шэньчжэнь Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шеньхуа 2:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Фули Шэньчжэнь 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню
Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шэньчжэнь Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|14
|10
|3
|1
|30 - 10
|33
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|9
|3
|2
|39 - 14
|30
|3.
|Шэньчжэнь
|14
|7
|3
|4
|24 - 18
|24
|4.
|Гуанчжоу Фули
|14
|5
|6
|3
|21 - 21
|21
|5.
|Хэнань Цзянье
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|7.
|Шицзячжуан
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|8.
|Циндао Хайню
|14
|2
|1
|11
|6 - 34
|7
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|3.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Чуньцинь Лифан
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|6.
|Гуанчжоу Фули
|7
|2
|3
|2
|14 - 14
|9
|7.
|Шицзячжуан
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|8.
|Циндао Хайню
|7
|2
|0
|5
|4 - 18
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Шэньчжэнь
|7
|4
|0
|3
|16 - 12
|12
|3.
|Гуанчжоу Фули
|7
|3
|3
|1
|7 - 7
|12
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|3
|2
|2
|18 - 8
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|6.
|Шицзячжуан
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|7.
|Чуньцинь Лифан
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|8.
|Циндао Хайню
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|11
|1
|3
|2.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|9
|1
|0
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|8
|0
|0
|4.
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|8
|1
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Гуларт Рикардо
|7
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|7
|0
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|5
|1
|3.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|6
|0
|4.
|Хэбей Форчун
|Чендун Чжан
|4
|1
|5.
|Шэньчжэнь
|Мубарак Вакасо
|5
|0