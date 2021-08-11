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Китай: Суперлига 2021

2021
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
32' Желтая карточка
Boxuan Feng
0:0
36' Не забитый пенальти
Гильерме Маркес
37' Желтая карточка
Гильерме Маркес
39' Желтая карточка
Jihong Jiang
1:0
49' Гол
Parmanjan Kyum
53' Желтая карточка
Pengfei Han
1:1
67' Гол
Tiago De Leonco
74' Желтая карточка
Дембеле Мусса
78' Желтая карточка
Xin Luo
84' Желтая карточка
Jiaqi Han
90' Желтая карточка
Чоу Тим
90'+7
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
4
Xin
Luo
25
Hao
Chen
III
33
Dilmurat
Mawlanyaz
16
Parmanjan
Kyum
6
Шангуань
Ван
8
Чоу
Тим
12
Chen
Pu
9
Дурадо
Энрике
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
36
Zhengyu
Huang
15
Pengfei
Han
35
Huapeng
Wang
32
Zhizhao
Chen
8
Дембеле
Мусса
27
Xiaotian
Yang
12
Гильерме
Маркес
9
Tiago
De
Leonco
11
Chugui
Ye
Хэнань Цзянье
5-4-1
Гуанчжоу Фули
3-4-3

Ход матча

32'
Boxuan Feng
 
36'
0:0
Гильерме Маркес
37'
Zhao Ke
Boxuan Feng
 
37'
 
Гильерме Маркес
39'
 
Jihong Jiang
46'
 
Ruibao Hu
Huapeng Wang
49'
Parmanjan Kyum
(Chen Pu)
1:0
53'
 
Pengfei Han
60'
 
Jown Cardona
Zhengyu Huang
65'
Каранга Фернандо
Chen Pu
 
67'
1:1
Tiago De Leonco
(Zhizhao Chen)
74'
 
Дембеле Мусса
74'
 
Tixiang Li
Дембеле Мусса
77'
Цао Гу
Hao Chen III
 
77'
Jinbao Zhong
Шангуань Ван
 
77'
Ма Ксянгью
Parmanjan Kyum
 
78'
Xin Luo
 
84'
 
Jiaqi Han
90'
 
Chun Lok Than
Chugui Ye
90'
 
Йи Тенг
Zhizhao Chen
90'
Чоу Тим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 5 (3) 0.36
2. Chen Pu 2 0.14
3. Каранга Фернандо 2 0.14
4. Zhao Ke 1 0.07
5. Шангуань Ван 1 0.07
6. Mohamed Turay 1 0.07
7. Parmanjan Kyum 1 0.07
8. Boxuan Feng 0 0
9. Dilmurat Mawlanyaz 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гильерме Маркес 5 (1) 0.36
2. Tiago De Leonco 5 0.36
3. Jown Cardona 4 (1) 0.29
4. Chugui Ye 2 0.14
5. Zhizhao Chen 1 0.07
6. Jihong Jiang 1 0.07
7. Мяо Тан 0 0
8. Дембеле Мусса 0 0
9. Feiya Chang 0 0
10. Chao Zeng 0 0
11. Zhengyu Huang 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 6 0
2. Шунич Тони 2 1
3. Jinbao Zhong 2 1
4. Zhao Ke 1 1
5. Шангуань Ван 2 0
6. Дурадо Энрике 2 0
7. Xin Luo 2 0
8. Dong Han 2 0
9. Haoran Wang 2 0
10. Yan Wu 1 0
11. Boxuan Feng 1 0
12. Ма Ксянгью 1 0
13. Dilmurat Mawlanyaz 1 0
14. Chen Pu 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Гильерме Маркес 4 0
2. Tixiang Li 3 0
3. Zhengyu Huang 3 0
4. Дембеле Мусса 2 0
5. Мяо Тан 2 0
6. Wenjie Song 1 0
7. Zhizhao Chen 1 0
8. Tiago De Leonco 1 0
9. Chugui Ye 1 0
10. Jihong Jiang 1 0
11. Xiaotian Yang 1 0
12. Chao Zeng 1 0
13. Chun Lok Than 1 0
14. Pengfei Han 1 0
15. Ruibao Hu 1 0
16. Gong Zhang 1 0
17. Jiaqi Han 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 0 23.08% (3)
 Гуанчжоу Фули 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Циндао Хайню 0:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шэньчжэнь 0:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шэньчжэнь Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шеньхуа 2:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Фули Шэньчжэнь 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Циндао Хайню
Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 2:4 Шэньчжэнь Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 14 10 3 1 30 - 10 33
2. Гуанчжоу Эвергранд 14 9 3 2 39 - 14 30
3. Шэньчжэнь 14 7 3 4 24 - 18 24
4. Гуанчжоу Фули 14 5 6 3 21 - 21 21
5. Хэнань Цзянье 14 4 6 4 13 - 14 18
6. Чуньцинь Лифан 14 3 2 9 16 - 28 11
7. Шицзячжуан 14 2 4 8 13 - 23 10
8. Циндао Хайню 14 2 1 11 6 - 34 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 6 1 0 14 - 4 19
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 6 1 0 21 - 6 19
3. Шэньчжэнь 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 9 - 6 12
5. Чуньцинь Лифан 7 3 1 3 11 - 14 10
6. Гуанчжоу Фули 7 2 3 2 14 - 14 9
7. Шицзячжуан 7 2 2 3 5 - 8 8
8. Циндао Хайню 7 2 0 5 4 - 18 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Шэньчжэнь 7 4 0 3 16 - 12 12
3. Гуанчжоу Фули 7 3 3 1 7 - 7 12
4. Гуанчжоу Эвергранд 7 3 2 2 18 - 8 11
5. Хэнань Цзянье 7 1 3 3 4 - 8 6
6. Шицзячжуан 7 0 2 5 8 - 15 2
7. Чуньцинь Лифан 7 0 1 6 5 - 14 1
8. Циндао Хайню 7 0 1 6 2 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 11 1 3
2. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 9 1 0
3. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 8 0 0
4. Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 8 1 0
5. Гуанчжоу Эвергранд Гуларт Рикардо 7 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 7 0
2. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 5 1
3. Хэнань Цзянье Чоу Тим 6 0
4. Хэбей Форчун Чендун Чжан 4 1
5. Шэньчжэнь Мубарак Вакасо 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули онлайн




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