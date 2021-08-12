Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Первый тайм

48' Команда Хэбей Форчун имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хорошую попытку сделал Оскар дос Сантос . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

42' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Сельнес Оле нанес удар издали, а Junling Yan отбил его обратно в игру!

36' Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О Л - Хунбо Инь забивает с левой ноги!

34' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

32' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ablahan Haliq нанес удар, мяч был парирован, но Yaxiong Bao не удержал его в руках.

31' Ох, красивый был бы гол! Вэньцзюнь Люй пробил с лета в перекладину!

31' Головой пробил Murahmetjan Muzepper , но голкипер отбил его в поле!

30' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Лопес Рикардо II получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Лопес Рикардо II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Леонардо Родригес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Huachen Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вэньцзюнь Люй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шэньчао Ван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лопес Рикардо II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Shiyuan Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Qiuming Wang получил желтую карточку от судьи

5' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.