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Китай: Суперлига 2021

2021
Хэбей Форчун
1:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
7' Желтая карточка
Qiuming Wang
1:0
34' Гол
Хунбо Инь
51' Красная карточка
Хай Юй
57' Желтая карточка
Ли Шенглонг
1:0
68' Не забитый пенальти
Мемишевич Самир
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Joao Silva III
81'
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
5
Мемишевич
Самир
38
Wei
Zhang2
32
Хайфэн
Дин
15
Qiuming
Wang
6
Сельнес
Оле
13
Хунбо
Инь
40
Hui
Zhang
39
Xuchen
Yao
45
Леонардо
Родригес
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
16
Huachen
Zhang
20
Shiyuan
Yang
8
Оскар
дос
Сантос
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Лопес
Рикардо
II
25
Muzepper
Mirahmetjan
Хэбей Форчун
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
3-5-2

Ход матча

7'
Qiuming Wang
 
12'
 
Ли Шенглонг
Shiyuan Yang
30'
 
Ablahan Haliq
Лопес Рикардо
34'
Хунбо Инь
(Леонардо Родригес)
1:0
51'
 
Хай Юй
57'
 
Ли Шенглонг
68'
Мемишевич Самир
1:0
70'
Joao Silva III
Hui Zhang
 
70'
Rentian Hu
Xuchen Yao
 
71'
Joao Silva III
 
75'
 
Ли Ан
Muzepper Mirahmetjan
75'
 
Guan He
Ablahan Haliq
75'
 
Chunxin Chen
Shenyuan Li

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хунбо Инь 4 0.31
2. Wei Zhang2 2 0.15
3. Qiuming Wang 1 0.08
4. Rentian Hu 1 0.08
5. Marcao V 1 (1) 0.08
6. Сельнес Оле 1 0.08
7. Xuchen Yao 1 0.08
8. Lin Cui 0 0
9. Леонардо Родригес 0 0
10. Хайфэн Дин 0 0
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вэньцзюнь Люй 6 0.46
2. Лопес Рикардо II 4 0.31
3. Оскар дос Сантос 3 (2) 0.23
4. Арнаутович Марко 3 0.23
5. Ли Шенглонг 2 0.15
6. Huachen Zhang 2 0.15
7. Муй Аарон 1 0.08
8. Шэньчао Ван 1 0.08
9. Shiyuan Yang 1 0.08
10. Ablahan Haliq 1 0.08
11. Guan He 0 0
12. Паулиньо Пауло 0 0
13. Chunxin Chen 0 0
14. Shenyuan Li 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
# Игрок      
1. Чендун Чжан 4 1
2. Мемишевич Самир 5 0
3. Qiuming Wang 3 0
4. Xuchen Yao 3 0
5. Сельнес Оле 2 0
6. Хунбо Инь 2 0
7. Паулиньо Пауло 2 0
8. Ximing Pan 2 0
9. Wenyi Chi 2 0
10. Lin Cui 2 0
11. Jong-Boo Kim 0 1
12. Yaxiong Bao 1 0
13. Junzhe Zhang 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Shiyuan Yang 3 0
2. Арнаутович Марко 2 0
3. Ли Ан 2 0
4. Чжэнь Вэй 2 0
5. Хай Юй 0 1
6. Muzepper Mirahmetjan 0 1
7. Муй Аарон 1 0
8. Ли Шенглонг 1 0
9. Вэньцзюнь Люй 1 0
10. Guan He 1 0
11. Ablahan Haliq 1 0
12. Shenyuan Li 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэбей Форчун 20% (2) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 0 20% (2)
 Шанхай СИПГ 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Хэбей Форчун Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 0:0 Бэйцзин Гоань Шанхай Шеньхуа 0:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Тянцзинь Тэда
Хэбей Форчун 1:0 Далянь Ифан Шанхай СИПГ 1:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:1 Шанхай Шеньхуа Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Далянь Ифан 0:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа 4:1 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 6:3 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шанхай СИПГ 3:0 Ухань Цзалл Далянь Ифан 0:5 Шанхай СИПГ Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Хэбей Форчун Ухань Цзалл 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:1 Кайя Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Бэйцзин Гоань Тянцзинь Тэда 1:6 Шанхай СИПГ Виссел Кобе 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:2 Чонбук Хендай Моторс Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Хэбей Форчун: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Шанхай СИПГ 1:0 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Суперлига
Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Хэбей Форчун 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Суперлига Шанхай СИПГ 3:1 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 12 7 4 1 19 - 8 25
2. Шанхай СИПГ 0:1 13 7 4 2 25 - 7 25
3. Хэбей Форчун 1:0 13 6 4 3 11 - 10 22
4. Шанхай Шеньхуа 12 5 4 3 18 - 13 19
5. Бэйцзин Гоань 12 5 3 4 13 - 13 18
6. Тянцзинь Тэда 12 2 3 7 11 - 23 9
7. Ухань Цзалл 12 0 7 5 8 - 17 7
8. Далянь Ифан 12 2 1 9 10 - 24 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 0:1 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Хэбей Форчун 1:0 7 4 3 0 8 - 4 15
3. Чанчунь Ятай 6 4 2 0 8 - 1 14
4. Бэйцзин Гоань 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Шанхай Шеньхуа 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Тянцзинь Тэда 7 2 0 5 9 - 19 6
7. Далянь Ифан 7 1 1 5 5 - 14 4
8. Ухань Цзалл 5 0 3 2 4 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 6 3 2 1 11 - 7 11
2. Шанхай Шеньхуа 6 3 1 2 11 - 7 10
3. Шанхай СИПГ 0:1 7 2 3 2 14 - 6 9
4. Бэйцзин Гоань 7 2 1 4 6 - 10 7
5. Хэбей Форчун 1:0 6 2 1 3 3 - 6 7
6. Ухань Цзалл 7 0 4 3 4 - 9 4
7. Далянь Ифан 5 1 0 4 5 - 10 3
8. Тянцзинь Тэда 5 0 3 2 2 - 4 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 11 1 3
2. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 9 1 0
3. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 8 0 0
4. Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 8 1 0
5. Гуанчжоу Эвергранд Гуларт Рикардо 7 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 7 0
2. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 5 1
3. Хэнань Цзянье Чоу Тим 6 0
4. Хэбей Форчун Чендун Чжан 4 1
5. Шэньчжэнь Мубарак Вакасо 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хэбей Форчун
Ничья
Шанхай СИПГ
5.50
3.98
1.62
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Где смотреть матч Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ онлайн




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