Китай: Суперлига 2021
Хэбей Форчун
1:0
Конец матча
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Шанхай СИПГ
7' Желтая карточкаQiuming Wang
1:0
34' ГолХунбо Инь
50' Красная карточкаХай Юй
57' Желтая карточкаЛи Шенглонг
1:0
67' Не забитый пенальтиМемишевич Самир
71' Undefined phrase: football_event_Joao Silva III
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
38
Wei
Zhang2
32
Хайфэн
Дин
15
Qiuming
Wang
13
Хунбо
Инь
40
Hui
Zhang
39
Xuchen
Yao
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
20
Shiyuan
Yang
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
-
38 Wei Zhang2Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
40 Hui ZhangПолузащитник
-
39 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Wenyi ChiВратарь
-
11 Rentian HuЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Huaze Gao
-
25 Wei Liao
-
35 Qiang Jin
-
-
-
24 Yu Zhang
-
36 Daogang Yao
-
17 Xintao Song
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Shenyuan LiПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
39 Jinghang HuНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
12 Wei Chen2
-
17 Binbin Chen
-
27 Wei Zhang I
-
30 Boyan Jia
-
26 Chunxin Chen
-
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
7'
34'
1:0
50'
57'
67'
1:0
70'
71'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хунбо Инь
|4
|0.31
|2.
|Wei Zhang2
|2
|0.15
|3.
|Qiuming Wang
|1
|0.08
|4.
|Rentian Hu
|1
|0.08
|5.
|Marcao V
|1 (1)
|0.08
|6.
|Сельнес Оле
|1
|0.08
|7.
|Xuchen Yao
|1
|0.08
|8.
|Lin Cui
|0
|0
|9.
|Леонардо Родригес
|0
|0
|10.
|Хайфэн Дин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вэньцзюнь Люй
|6
|0.46
|2.
|Лопес Рикардо II
|4
|0.31
|3.
|Оскар дос Сантос
|3 (2)
|0.23
|4.
|Арнаутович Марко
|3
|0.23
|5.
|Ли Шенглонг
|2
|0.15
|6.
|Huachen Zhang
|2
|0.15
|7.
|Муй Аарон
|1
|0.08
|8.
|Шэньчао Ван
|1
|0.08
|9.
|Shiyuan Yang
|1
|0.08
|10.
|Ablahan Haliq
|1
|0.08
|11.
|Guan He
|0
|0
|12.
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|13.
|Chunxin Chen
|0
|0
|14.
|Shenyuan Li
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чендун Чжан
|4
|1
|2.
|Мемишевич Самир
|5
|0
|3.
|Qiuming Wang
|3
|0
|4.
|Xuchen Yao
|3
|0
|5.
|Сельнес Оле
|2
|0
|6.
|Хунбо Инь
|2
|0
|7.
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|8.
|Ximing Pan
|2
|0
|9.
|Wenyi Chi
|2
|0
|10.
|Lin Cui
|2
|0
|11.
|Jong-Boo Kim
|0
|1
|12.
|Yaxiong Bao
|1
|0
|13.
|Junzhe Zhang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Shiyuan Yang
|3
|0
|2.
|Арнаутович Марко
|2
|0
|3.
|Ли Ан
|2
|0
|4.
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|5.
|Хай Юй
|0
|1
|6.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|1
|7.
|Муй Аарон
|1
|0
|8.
|Ли Шенглонг
|1
|0
|9.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|10.
|Guan He
|1
|0
|11.
|Ablahan Haliq
|1
|0
|12.
|Shenyuan Li
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хэбей Форчун
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|Шанхай СИПГ
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Хэбей Форчун Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 0:0 Бэйцзин Гоань Шанхай Шеньхуа 0:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Тянцзинь Тэда
Хэбей Форчун 1:0 Далянь Ифан Шанхай СИПГ 1:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:1 Шанхай Шеньхуа Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Далянь Ифан 0:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа 4:1 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 6:3 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +9 =4 -7Шанхай СИПГ 3:0 Ухань Цзалл Далянь Ифан 0:5 Шанхай СИПГ Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Хэбей Форчун Ухань Цзалл 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:1 Кайя Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Бэйцзин Гоань Тянцзинь Тэда 1:6 Шанхай СИПГ Виссел Кобе 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:2 Чонбук Хендай Моторс Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Хэбей Форчун: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чанчунь Ятай
|12
|7
|4
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Шанхай СИПГ
|13
|7
|4
|2
|25 - 7
|25
|3.
|Хэбей Форчун
|13
|6
|4
|3
|11 - 10
|22
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|6.
|Ухань Цзалл
|2:1
|13
|1
|7
|5
|10 - 18
|10
|7.
|Тянцзинь Тэда
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|8.
|Далянь Ифан
|1:2
|13
|2
|1
|10
|11 - 26
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Хэбей Форчун
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|3.
|Чанчунь Ятай
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|4.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|0
|5
|9 - 19
|6
|7.
|Ухань Цзалл
|2:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Далянь Ифан
|1:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чанчунь Ятай
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|7
|2
|3
|2
|14 - 6
|9
|4.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|5.
|Хэбей Форчун
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|6.
|Ухань Цзалл
|2:1
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|7.
|Далянь Ифан
|1:2
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|8.
|Тянцзинь Тэда
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|11
|1
|3
|2.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|9
|1
|0
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|8
|0
|0
|4.
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|8
|1
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Гуларт Рикардо
|7
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|7
|0
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|5
|1
|3.
|Хэнань Цзянье
|Чоу Тим
|6
|0
|4.
|Хэбей Форчун
|Чендун Чжан
|4
|1
|5.
|Шэньчжэнь
|Мубарак Вакасо
|5
|0