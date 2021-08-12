Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэбей Форчун вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

96' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

96' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Lin Cui нанес удар, мяч был парирован, но Junling Yan не удержал его в руках.

83' Ли Шенглонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

79' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

79' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Qiuming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Оскар дос Сантос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

77' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

73' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хэбей Форчун отменен из-за положения "вне игры".

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' После проверки VAR судья изменил решение - Хэбей Форчун пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

60' Xuchen Yao хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

60' Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ли Шенглонг получил желтую карточку от судьи

57' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' УДАЛЕНИЕ! - Хай Юй увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

50' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Плохо сыграл Wei Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля