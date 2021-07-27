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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Жальгирис
0:1
Перерыв

Стадион:
Ференцварош
0'
28' Желтая карточка
Диав Эльхаджи Пап
32' Желтая карточка
Онази Оджени
34' Желтая карточка
Чонтош Доминик
0:1
44' Гол
Кабир Райан
1
Гертмонас
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
26
Любисавльевич
Неманья
23
Диав
Эльхаджи
Пап
7
Бопесу
Жоэль
20
Онази
Оджени
14
Узела
Каролис
22
Вербицкас
Овидиус
77
Кьеремех
Франсис
12
Сильвестр
Якуб
11
Видемон
Уго
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
25
Блажич
Миха
3
Ммаэ
Сами
53
Чонтош
Доминик
7
Сомалиа
Вергитон
77
Узуни
Мюрто
14
Харатин
Игорь
16
Захариассен
Кристоффер
10
Нгуэн
Токмак
8
Кабир
Райан
Жальгирис
4-3-3
Ференцварош
4-1-4-1

Ход матча

28'
Диав Эльхаджи Пап
 
32'
Онази Оджени
 
34'
 
Чонтош Доминик
44'
0:1
Кабир Райан
(Узуни Мюрто)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видемон Уго 1 0.25
2. Миколюнас Салюнас 1 0.25
3. Сильвестр Якуб 1 0.25
4. Онази Оджени 1 0.25
5. Киш Томислав 1 (1) 0.25
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 4 1
2. Кабир Райан 2 0.5
3. Нгуэн Токмак 2 0.5
4. Блажич Миха 1 0.25
5. Чивич Эльдар 0 0
6. Сомалиа Вергитон 0 0
7. Мак Роберт 0 0

Карточки

Жальгирис
# Игрок      
1. Диав Эльхаджи Пап 1 1
2. Онази Оджени 2 0
3. Узела Каролис 0 1
4. Киш Томислав 1 0
5. Гамаков Милен 1 0
6. Карамарко Марко 1 0
7. Бопесу Жоэль 1 0
8. Кьеремех Франсис 1 0
9. Любисавльевич Неманья 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Сомалиа Вергитон 1 0
2. Мак Роберт 1 0
3. Дибус Денеш 1 0
4. Харатин Игорь 1 0
5. Чонтош Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жальгирис 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1) 0
 Ференцварош 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Жальгирис Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ференцварош 2:0 Жальгирис Линфилд 1:2 Жальгирис Жальгирис 3:1 Линфилд Ритеряй 0:0 Жальгирис
Жальгирис 2:0 Нявежис Джюгас Тельшяй 0:3 Жальгирис Судува 0:2 Жальгирис Жальгирис 2:2 Кауно Жальгирис Банга 1:3 Жальгирис Жальгирис 1:0 Паневежис Паневежис 0:2 Жальгирис Хегельманн 2:1 Жальгирис Нявежис 0:3 Жальгирис Жальгирис 5:1 Дайнава Алютис Ритеряй 1:1 Жальгирис Жальгирис 2:2 Джюгас Тельшяй Жальгирис 1:2 Судува Кауно Жальгирис 0:1 Жальгирис Жальгирис 2:0 Банга Жальгирис 2:2 Паневежис
Ференцварош Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Ференцварош 2:0 Жальгирис Приштина 1:3 Ференцварош Ференцварош 3:0 Приштина Гонвед 1:2 Ференцварош
Ференцварош 2:1 Мезёкёвешд Фехервар 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Уйпешт Варда 0:0 Ференцварош Ференцварош 1:1 Пушкаш-Академия Будафок 0:4 Ференцварош Ференцварош 5:2 Пакш Залаэгерсег 2:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр МТК 2:2 Ференцварош Ференцварош 1:2 Фехервар Ференцварош 1:0 Гонвед Мезёкёвешд 2:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Фехервар Уйпешт 0:4 Ференцварош Ференцварош 1:1 Варда

Последние игры между собой

Жальгирис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ференцварош: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош 2:0 Жальгирис Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 0
4. ПСВ Захави Эран 3 0 1
5. Мальмё Колак Антонио-Мирко 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Селтик Битон Нир 1 1
4. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кабир Райан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Доминик Чонтош Золтан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Онази Оджени получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Диав Эльхаджи Пап получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Жальгирис 9.4% (13)
X 14.4% (20)
Ференцварош 76.3% (106)
+1
выиграет Ференцварош
Ференцварош уже показал, что команда в элите европейского футбола - не выскочка. Мы же говорим о том,... Ещё
Трунов Андрей #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Ференцварош
4.37
3.95
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жальгирис 0:1 Ференцварош онлайн


Прогнозы на матч Жальгирис 0:1 Ференцварош

Исход игры
Жальгирис
9.4% (13)
Ничья
14.4% (20)
Ференцварош
76.3% (106)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (82)
Меньше
40.15% (55)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
46% (64)
0:1 Ференцварош
15.8% (22)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Ференцварош
6.5% (9)
0:2 Ференцварош
5.8% (8)
2:1 Жальгирис
4.3% (6)
1:0 Жальгирис
3.6% (5)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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