Ференцварош уже показал, что команда в элите европейского футбола - не выскочка. Мы же говорим о том,... Ещё
Трунов Андрей #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видемон Уго
|1
|0.25
|2.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0.25
|3.
|Сильвестр Якуб
|1
|0.25
|4.
|Онази Оджени
|1
|0.25
|5.
|Киш Томислав
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Узуни Мюрто
|4
|1
|2.
|Кабир Райан
|2
|0.5
|3.
|Нгуэн Токмак
|2
|0.5
|4.
|Блажич Миха
|1
|0.25
|5.
|Чивич Эльдар
|0
|0
|6.
|Сомалиа Вергитон
|0
|0
|7.
|Мак Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диав Эльхаджи Пап
|1
|1
|2.
|Онази Оджени
|2
|0
|3.
|Узела Каролис
|0
|1
|4.
|Киш Томислав
|1
|0
|5.
|Гамаков Милен
|1
|0
|6.
|Карамарко Марко
|1
|0
|7.
|Бопесу Жоэль
|1
|0
|8.
|Кьеремех Франсис
|1
|0
|9.
|Любисавльевич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|2.
|Мак Роберт
|1
|0
|3.
|Дибус Денеш
|1
|0
|4.
|Харатин Игорь
|1
|0
|5.
|Чонтош Доминик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жальгирис
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|20% (1)
|0
|Ференцварош
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
|5.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|4.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|1