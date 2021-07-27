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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ХИК
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
1' Гол
Тенхо Миро
3' Желтая карточка
Риски Роопе
1:1
11' Гол
Кристиансен Андерс
22' Желтая карточка
Инносент Бонке
40' Желтая карточка
Валенчич Филип
45' Желтая карточка
Лингман Лукас
1:2
76' Гол
Бирманчевич Велько
2:2
78' Гол
Риски Рику
82' Желтая карточка
Налич Ади
90'+6
12
Тоннандер
Якоб
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
24
Браун
Дэвид
6
Жаир
10
Лингман
Лукас
27
Валенчич
Филип
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
27
Далин
Юхан
6
Левицки
Оскар
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
4
Мойсандер
Никлас
20
Инносент
Бонке
7
Ракип
Эрдаль
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
9
Колак
Антонио-Мирко
ХИК
4-4-2
Мальмё
4-2-3-1

Ход матча

1'
Тенхо Миро
(Лингман Лукас)
1:0
3'
Риски Роопе
 
11'
1:1
Кристиансен Андерс
(Левицки Оскар)
22'
 
Инносент Бонке
40'
Валенчич Филип
 
45'
Лингман Лукас
 
60'
 
Беихмо Феликс
Инносент Бонке
60'
 
Ларссон Эрик
Ракип Эрдаль
72'
 
Бирманчевич Велько
Рикс Сёрен
72'
 
Налич Ади
Бергет Йо Инге
76'
1:2
Бирманчевич Велько
(Колак Антонио-Мирко)
77'
Риски Рику
Мурильо Луис-Карлос
 
78'
Риски Рику
(Лингман Лукас)
2:2
82'
 
Налич Ади
85'
Олусанья Антони
Танака Атому
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 4 1
2. Валенчич Филип 2 0.5
3. Саксела Янне 1 0.25
4. Жаир 1 0.25
5. Риски Рику 1 0.25
6. Тенхо Миро 1 0.25
7. Лингман Лукас 0 0
8. Морен Валттери 0 0
9. Мурильо Луис-Карлос 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 3 0.75
2. Кристиансен Андерс 2 0.5
3. Бирманчевич Велько 1 0.25
4. Бергет Йо Инге 0 0
5. Левицки Оскар 0 0
6. Инносент Бонке 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Риски Роопе 2 0
2. Валенчич Филип 1 0
3. Саксела Янне 1 0
4. Браун Дэвид 1 0
5. Лингман Лукас 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 2 0
2. Ахмедходжич Анел 2 0
3. Ларссон Эрик 1 0
4. Рикс Сёрен 1 0
5. Налич Ади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 50% (4) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Мальмё 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +16 =1 -3
ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК
ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти Ильвес 0:3 ХИК ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК ХИК 4:2 Хонка ХИК 4:0 Интер Турку ХИФК 0:3 ХИК ХИК 6:1 КТП
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё
Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё Мальмё 3:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

ХИК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Мальмё: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё 2:1 ХИК Лига чемпионов Мальмё 4:0 ХИК Товарищеские матчи Мальмё 4:0 ХИК Товарищеские матчи Мальмё 2:0 ХИК Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 0
4. ПСВ Захави Эран 3 0 1
5. Мальмё Колак Антонио-Мирко 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Селтик Битон Нир 1 1
4. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
ХИК 22.7% (32)
X 41.1% (58)
Мальмё 36.2% (51)
-1
выиграет Мальмё
Мальмё явный фаворит. Первая игра показала, что команда не остановится на достигнутом. У ХИКа шансы будут,... Ещё
Трунов Андрей #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Мальмё
5.72
5.10
5.49
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ХИК 2:2 Мальмё онлайн


Прогнозы на матч ХИК 2:2 Мальмё

Исход игры
ХИК
22.7% (32)
Ничья
41.1% (58)
Мальмё
36.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
77.7% (108)
Нет
22.3% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (52)
1:2 Мальмё
20.6% (29)
2:1 ХИК
14.2% (20)
0:1 Мальмё
10.6% (15)
1:0 ХИК
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 ХИК
2.8% (4)
0:2 Мальмё
2.1% (3)
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