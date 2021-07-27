Мальмё явный фаворит. Первая игра показала, что команда не остановится на достигнутом. У ХИКа шансы будут,... Ещё
Трунов Андрей #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|4
|1
|2.
|Валенчич Филип
|2
|0.5
|3.
|Саксела Янне
|1
|0.25
|4.
|Жаир
|1
|0.25
|5.
|Риски Рику
|1
|0.25
|6.
|Тенхо Миро
|1
|0.25
|7.
|Лингман Лукас
|0
|0
|8.
|Морен Валттери
|0
|0
|9.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0.75
|2.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.5
|3.
|Бирманчевич Велько
|1
|0.25
|4.
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|5.
|Левицки Оскар
|0
|0
|6.
|Инносент Бонке
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Риски Роопе
|2
|0
|2.
|Валенчич Филип
|1
|0
|3.
|Саксела Янне
|1
|0
|4.
|Браун Дэвид
|1
|0
|5.
|Лингман Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|2
|0
|2.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|4.
|Рикс Сёрен
|1
|0
|5.
|Налич Ади
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|50% (4)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Мальмё
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
|5.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|4.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|1