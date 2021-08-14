Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Осасуна

44' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Кике Гарсия нанес удар головой, но Диего Лопес спокойно отбил мяч.

42' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Рефери не любит споров - именно за это Монкайола Хон сейчас получил желтую

40' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Осасуна

31' Рибаудо Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Эспаньол выполняет удар от ворот.

30' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Эспаньол

28' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

26' Эспаньол выполняет удар от ворот.

26' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

25' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Эспаньол выполняет удар от ворот.

23' Матч возобновлен

23' Рибаудо Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

21' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Видаль Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Рибаудо Нико получил желтую карточку от судьи

13' Эмбарба Адриан нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

12' Эспаньол выполняет удар от ворот.

11' Игрок Кике Гарсия из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эспаньол выполняет удар от ворот.

8' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

7' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эспаньол выполняет удар от ворот.

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля