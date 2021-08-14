Испания: Ла Лига 2021-2022
13' Желтая карточкаРибаудо Нико
41' Желтая карточкаМонкайола Хон
49' Желтая карточкаУнаи Гарсия
51' Желтая карточкаБарха Энрике
51' Желтая карточкаСерхи Гомес
14
Гарсия
Рубен
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
33
Рибаудо
Нико
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенЗащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
-
32 Аресо ХесусЗащитник
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Барберо ИванНападающий
-
34 Yoel Ramirez
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Рибаудо НикоПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гомес ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Gori
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
41'
49'
51'
51'
63'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|2.
|Барха Энрике
|1
|0
|3.
|Монкайола Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Серхи Гомес
|1
|0
|2.
|Рибаудо Нико
|1
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес
Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: +9 =7 -4Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Фуэнлабрада Кастельон 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 УД Логроньес Мирандес 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Реал Овьедо
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Осасуна 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Осасуна 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 0:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:2 Эспаньол Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Алавес
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|3:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Алавес
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Алавес
|1:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|2.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|1
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Начо Фернандес
|1
|0
|0
|4.
|Кадис
|Альфонсо Луис
|1
|0
|0
|5.
|Леванте
|Моралес Луис
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Бэйл Гарет
|1
|0
|4.
|Валенсия
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|1
|0
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эспаньол
Исход игры
Осасуна
55.7% (73)
Ничья
36.6% (48)
Эспаньол
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (32)
Меньше
75.19% (97)
Обе команды забьют
Да
55.04% (71)
Нет
44.96% (58)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
33.6% (44)
1:1 Ничья
29.8% (39)
2:1 Осасуна
19.1% (25)
0:1 Эспаньол
4.6% (6)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:2 Эспаньол
2.3% (3)
2:0 Осасуна
1.5% (2)
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