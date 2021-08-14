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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион: Зрители: 6715
Эспаньол
0'
13' Желтая карточка
Рибаудо Нико
41' Желтая карточка
Монкайола Хон
49' Желтая карточка
Унаи Гарсия
51' Желтая карточка
Барха Энрике
51' Желтая карточка
Серхи Гомес
84'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
4
Унаи
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
8
Брашанац
Дарко
24
Торро
Лукас
7
Монкайола
Хон
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
15
Давид
Лопес
8
Мерида
Фран
23
Эмбарба
Адриан
33
Рибаудо
Нико
7
Лэй
У
11
Рауль
де
Томас
Осасуна
4-3-3
Эспаньол
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Рибаудо Нико
41'
Монкайола Хон
 
46'
 
Пуадо Хавьер
Рибаудо Нико
49'
Унаи Гарсия
 
51'
Барха Энрике
 
51'
 
Серхи Гомес
62'
 
Баре Кейди
Мерида Фран
63'
 
Димата Ландри
Лэй У
64'
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
 
64'
Мартинес Хавьер
Барха Энрике
 
72'
Авила Эсекьель
Будимир Анте
 
82'
 
Gori
Давид Лопес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Унаи Гарсия 1 0
2. Барха Энрике 1 0
3. Монкайола Хон 1 0
Эспаньол
# Игрок      
1. Серхи Гомес 1 0
2. Рибаудо Нико 1 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес
Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес Альбасете 0:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Фуэнлабрада Кастельон 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 УД Логроньес Мирандес 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Реал Овьедо

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Эспаньол 0:2 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:0 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 2:4 Осасуна Ла Лига Эспаньол 3:0 Осасуна Примера
Осасуна 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Осасуна 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 0:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:2 Эспаньол Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Осасуна 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Осасуна 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Алавес 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Алавес 1:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
2. Бетис Хуанми Мигель 1 0 0
3. Реал Мадрид Начо Фернандес 1 0 0
4. Кадис Альфонсо Луис 1 0 0
5. Леванте Моралес Луис 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Реал Мадрид Бэйл Гарет 1 0
4. Валенсия Васс Даниэль 1 0
5. Леванте Сольдадо Роберто 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Осасуна 55.7% (73)
X 36.6% (48)
Эспаньол 7.6% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Эспаньол
5.25
3.32
5.90
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Где смотреть матч Осасуна 0:0 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эспаньол

Исход игры
Осасуна
55.7% (73)
Ничья
36.6% (48)
Эспаньол
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (32)
Меньше
75.19% (97)
Обе команды забьют
Да
55.04% (71)
Нет
44.96% (58)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
33.6% (44)
1:1 Ничья
29.8% (39)
2:1 Осасуна
19.1% (25)
0:1 Эспаньол
4.6% (6)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:2 Эспаньол
2.3% (3)
2:0 Осасуна
1.5% (2)
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