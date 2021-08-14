Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Осасуна

44' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Кике Гарсия нанес удар головой, но Диего Лопес спокойно отбил мяч.

42' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Рефери не любит споров - именно за это Монкайола Хон сейчас получил желтую

40' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Осасуна

31' Рибаудо Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Эспаньол выполняет удар от ворот.

30' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Эспаньол

28' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

26' Эспаньол выполняет удар от ворот.

26' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

25' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Эспаньол выполняет удар от ворот.

23' Матч возобновлен

23' Рибаудо Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

21' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Видаль Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Рибаудо Нико получил желтую карточку от судьи

13' Эмбарба Адриан нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

12' Эспаньол выполняет удар от ворот.

11' Игрок Кике Гарсия из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эспаньол выполняет удар от ворот.

8' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

7' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эспаньол выполняет удар от ворот.

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля