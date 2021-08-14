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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
25' Гол
Оливан Бриан
42'
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
12
Баба
Иддрису
7
Мбула
Хорди
4
Руис
Иньиго
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
Мальорка
4-1-4-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

25'
Оливан Бриан
(Родригес Даниэль)
1:0
26'
 
Кальдерон Хосе
Морено Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливан Бриан 1 1
2. Родригес Даниэль 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар
Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка Мальорка 1:0 Леганес Фуэнлабрада 4:1 Мальорка Мальорка 0:0 Реал Овьедо
Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис
Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Бетис 3:3 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:2 Бетис Ла Лига Мальорка 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:0 Мальорка Сегунда
Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 3:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Леванте 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бетис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мальорка 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леванте 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бетис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Леванте 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Мальорка 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кадис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бетис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальорка Оливан Бриан 1 0 0
2. Валенсия Солер Карлос 1 1 0
3. Мальорка Родригес Даниэль 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Валенсия Васс Даниэль 1 0
4. Хетафе Мичел Мадера 1 0
5. Валенсия Гайя Хосе 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Мальорка 19.1% (25)
X 34.4% (45)
Бетис 46.6% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Бетис
2.69
4.10
8.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 1:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Бетис

Исход игры
Мальорка
19.2% (25)
Ничья
34.6% (45)
Бетис
46.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (46)
Меньше
64.06% (82)
Обе команды забьют
Да
67.19% (86)
Нет
32.81% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (40)
1:2 Бетис
24.6% (32)
0:1 Бетис
20% (26)
2:1 Мальорка
9.2% (12)
1:0 Мальорка
8.5% (11)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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