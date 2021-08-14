Испания: Ла Лига 2021-2022
Мальорка
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Бетис
1:0
25' ГолОливан Бриан
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
22
Анхель
Луис
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Pablo Galvez
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Эрмосо КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фекир ЯссинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливан Бриан
|1
|1
|2.
|Родригес Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар
Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка Мальорка 1:0 Леганес Фуэнлабрада 4:1 Мальорка Мальорка 0:0 Реал Овьедо
Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Леванте
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бетис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леванте
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бетис
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Леванте
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бетис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальорка
|Оливан Бриан
|1
|0
|0
|2.
|Валенсия
|Солер Карлос
|1
|1
|0
|3.
|Мальорка
|Родригес Даниэль
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Валенсия
|Васс Даниэль
|1
|0
|4.
|Хетафе
|Мичел Мадера
|1
|0
|5.
|Валенсия
|Гайя Хосе
|1
|0
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Бетис
Исход игры
Мальорка
19.2% (25)
Ничья
34.6% (45)
Бетис
46.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (46)
Меньше
64.06% (82)
Обе команды забьют
Да
67.19% (86)
Нет
32.81% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (40)
1:2 Бетис
24.6% (32)
0:1 Бетис
20% (26)
2:1 Мальорка
9.2% (12)
1:0 Мальорка
8.5% (11)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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