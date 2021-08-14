  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6279
Бетис
0'
1:0
25' Гол
Оливан Бриан
45' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
1:1
59' Гол
Хуанми Мигель
74' Желтая карточка
Акуоку Поль
79' Желтая карточка
Фебас Алейкс
79' Желтая карточка
Хуанми Мигель
90'+6
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
12
Баба
Иддрису
7
Мбула
Хорди
4
Руис
Иньиго
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
Мальорка
4-1-4-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

25'
Оливан Бриан
(Родригес Даниэль)
1:0
26'
 
Кальдерон Хосе
Морено Алекс
45'
 
Гонсалес Эдгар
55'
 
Гонсалес Роберто
Родри Родриго
55'
 
Хуанми Мигель
Руибаль Айтор
59'
1:1
Хуанми Мигель
(Фекир Набиль)
61'
Дьедью Амат
Анхель Луис
 
61'
Кубо Такефуса
Сальва Севилья
 
72'
Фебас Алейкс
Руис Иньиго
 
72'
Лаго Жуниор
Мбула Хорди
 
74'
 
Акуоку Поль
79'
Фебас Алейкс
 
79'
 
Хуанми Мигель
81'
 
Хоакин Санчес
Фекир Набиль
82'
 
Гуардадо Андрес
Акуоку Поль
90'
Седлар Александр
Родригес Даниэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливан Бриан 1 1
2. Родригес Даниэль 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 1 1
2. Фекир Набиль 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Фебас Алейкс 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Гонсалес Эдгар 1 0
2. Хуанми Мигель 1 0
3. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 0 100% (1) 0 0 0 0
 Бетис 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар
Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка Мальорка 1:0 Леганес Фуэнлабрада 4:1 Мальорка Мальорка 0:0 Реал Овьедо
Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис
Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Бетис 3:3 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:2 Бетис Ла Лига Мальорка 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:0 Мальорка Сегунда
Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 3:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бетис Хуанми Мигель 1 0 0
2. Кадис Альфонсо Луис 1 0 0
3. Леванте Моралес Луис 1 0 0
4. Мальорка Оливан Бриан 1 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 1 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Валенсия Васс Даниэль 1 0
4. Леванте Сольдадо Роберто 1 0
5. Бетис Гонсалес Эдгар 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Мальорка 19.1% (25)
X 34.4% (45)
Бетис 46.6% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Мальорка 1:1 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Бетис

Исход игры
Мальорка
19.1% (25)
Ничья
34.4% (45)
Бетис
46.6% (61)
Тотал 2.5
Больше
35.66% (46)
Меньше
64.34% (83)
Обе команды забьют
Да
66.67% (86)
Нет
33.33% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (40)
1:2 Бетис
24.4% (32)
0:1 Бетис
20.6% (27)
2:1 Мальорка
9.2% (12)
1:0 Мальорка
8.4% (11)
0:0 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 