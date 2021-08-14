Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

49' Команда Мальорка играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гонсалес Эдгар получил желтую карточку от судьи

47' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Jose Calderon из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

45' Баба Иддрису предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бетис выполняет удар от ворот.

43' Отличный пас сделал Руис Иньиго из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Выглядело как неплохой момент. Монтойя Мартин из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

42' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Родри из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

39' Jose Calderon из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.

39' Мальорка выполняет удар от ворот.

38' Бетис выполняет удар от ворот.

38' Отличные скиллы показывает Мбула Хорди , обводя своих соперников

37' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Гонсалес Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Мальорка выполняет удар от ворот.

26' Морено Алекс получил травму и заменен. Jose Calderon выходит на поле.

25' Г О О О О Л - Оливан Бриан забивает с левой ноги!

25' Родригес Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Бетис выполняет удар от ворот.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Мбула Хорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Родри из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бетис выполняет удар от ворот.

16' Мбула Хорди не смог попасть в створ ударом издали

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Плохо сыграл Гонсалес Эдгар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Отличный пас сделал Родригес Даниэль из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

10' Фекир Набиль из команды Бетис навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

9' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Родригес Даниэль из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Бетис начинает с центра поля