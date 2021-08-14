Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
Леванте
21' Желтая карточкаМелеро Гонсало
28' Желтая карточкаАльфонсо Луис
0:1
39' ГолМоралес Луис
15
Акапо
Карлос
2
Сон
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Ivan Chapela
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
28'
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис
Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис
Леванте Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте
Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Леванте
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бетис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леванте
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бетис
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Леванте
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бетис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальорка
|Оливан Бриан
|1
|0
|0
|2.
|Валенсия
|Солер Карлос
|1
|1
|0
|3.
|Мальорка
|Родригес Даниэль
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Валенсия
|Васс Даниэль
|1
|0
|4.
|Хетафе
|Мичел Мадера
|1
|0
|5.
|Валенсия
|Гайя Хосе
|1
|0
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Леванте
Исход игры
Кадис
31.3% (41)
Ничья
51.9% (68)
Леванте
16.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (30)
Меньше
76.92% (100)
Обе команды забьют
Да
70.77% (92)
Нет
29.23% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (62)
1:0 Кадис
16% (21)
2:1 Кадис
12.2% (16)
0:1 Леванте
8.4% (11)
1:2 Леванте
6.9% (9)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Кадис
1.5% (2)
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