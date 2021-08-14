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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Леванте
0'
21' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
28' Желтая карточка
Альфонсо Луис
0:1
39' Гол
Моралес Луис
40'
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
5
Ароян
Вараздат
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
16
Сольдадо
Роберто
Кадис
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

21'
 
Мелеро Гонсало
28'
Альфонсо Луис
 
39'
0:1
Моралес Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Альфонсо Луис 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Мелеро Гонсало 1 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис
Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис
Леванте Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте
Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Леванте 2:2 Кадис Ла Лига Кадис 2:2 Леванте Ла Лига Леванте 2:1 Кадис Товарищеские матчи Кадис 1:1 Леванте Сегунда
Леванте 0:0 Кадис Сегунда Кадис 1:1 Леванте Кубок Короля Кадис 2:4 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Леванте 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бетис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мальорка 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леванте 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бетис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Леванте 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Мальорка 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кадис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бетис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальорка Оливан Бриан 1 0 0
2. Валенсия Солер Карлос 1 1 0
3. Мальорка Родригес Даниэль 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Валенсия Васс Даниэль 1 0
4. Хетафе Мичел Мадера 1 0
5. Валенсия Гайя Хосе 1 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Кадис 31.3% (41)
X 51.9% (68)
Леванте 16.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Леванте
3.60
3.32
2.36
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кадис 0:1 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:1 Леванте

Исход игры
Кадис
31.3% (41)
Ничья
51.9% (68)
Леванте
16.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (30)
Меньше
76.92% (100)
Обе команды забьют
Да
70.77% (92)
Нет
29.23% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (62)
1:0 Кадис
16% (21)
2:1 Кадис
12.2% (16)
0:1 Леванте
8.4% (11)
1:2 Леванте
6.9% (9)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Кадис
1.5% (2)
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