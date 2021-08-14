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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6941
Леванте
0'
21' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
28' Желтая карточка
Альфонсо Луис
0:1
39' Гол
Моралес Луис
47' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
62' Желтая карточка
Кампанья Хосе
83' Желтая карточка
Дуарте Оскар
90' Желтая карточка
Моралес Луис
1:1
90' Гол
Альфонсо Луис
90'+8
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
5
Ароян
Вараздат
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
16
Сольдадо
Роберто
Кадис
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

21'
 
Мелеро Гонсало
28'
Альфонсо Луис
 
39'
0:1
Моралес Луис
(Мелеро Гонсало)
47'
 
Сольдадо Роберто
51'
 
Гомес Даниэль
Сольдадо Роберто
59'
Переа Альберто
Негредо Альваро
 
62'
 
Кампанья Хосе
63'
 
Барди Энис
Рохер Марти
63'
 
Мартинес Пабло
Мелеро Гонсало
70'
Осмаич Милутин
Лосано Энтони
 
70'
Карселен Исаак
Йонссон Йенс
 
80'
 
Мирамон Хорхе
Гомес Даниэль
80'
 
Малса Микаэль
Кампанья Хосе
81'
Хименес Альваро
Алекс Фернандес
 
81'
Чуст Виктор
Ароян Вараздат
 
83'
 
Дуарте Оскар
90'
 
Моралес Луис
90'
Альфонсо Луис
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альфонсо Луис 1 1
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 1 1
2. Мелеро Гонсало 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Альфонсо Луис 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 1 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Дуарте Оскар 1 0
4. Моралес Луис 1 0
5. Мелеро Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 0 0 0 0 0 100% (1)
 Леванте 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис
Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис
Леванте Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте
Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Леванте 2:2 Кадис Ла Лига Кадис 2:2 Леванте Ла Лига Леванте 2:1 Кадис Товарищеские матчи Кадис 1:1 Леванте Сегунда
Леванте 0:0 Кадис Сегунда Кадис 1:1 Леванте Кубок Короля Кадис 2:4 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бетис Хуанми Мигель 1 0 0
2. Кадис Альфонсо Луис 1 0 0
3. Леванте Моралес Луис 1 0 0
4. Мальорка Оливан Бриан 1 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 1 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Валенсия Васс Даниэль 1 0
4. Леванте Сольдадо Роберто 1 0
5. Бетис Гонсалес Эдгар 1 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Кадис 31.3% (41)
X 51.9% (68)
Леванте 16.8% (22)
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Прогнозы на матч Кадис 1:1 Леванте

Исход игры
Кадис
31.3% (41)
Ничья
51.9% (68)
Леванте
16.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (30)
Меньше
76.92% (100)
Обе команды забьют
Да
70.77% (92)
Нет
29.23% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (62)
1:0 Кадис
16% (21)
2:1 Кадис
12.2% (16)
0:1 Леванте
8.4% (11)
1:2 Леванте
6.9% (9)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Кадис
1.5% (2)
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