Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Альфонсо Луис забивает ударом с левой ноги!

97' Отличные скиллы показывает Альфонсо Луис , обводя своих соперников

96' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Кадис выполняет удар от ворот.

92' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Моралес Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Леванте

87' Леванте выполняет удар от ворот.

87' Удар от ворот произведет Кадис

87' Моралес Луис видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

87' ШАНС! Моралес Луис вышел один на один с голкипером...

85' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Леванте

84' Карселен Исаак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Дуарте Оскар получил желтую карточку от судьи

82' Кадис выполняет удар от ворот.

82' Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали

82' Сон из команды Леванте четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

81' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Ароян Вараздат уходит с поля и его заменяет Victor Chust

80' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Гомес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Леванте выполняет удар от ворот.

74' Опасность! Переа Альберто из команды Кадис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

74' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Головой пробил Ароян Вараздат , но голкипер отбил его в поле!

72' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Леванте выполняет удар от ворот.

62' Кампанья Хосе получил желтую карточку от судьи

61' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Кадис

58' Лосано Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сон из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

56' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Отличные скиллы показывает Лосано Энтони , обводя своих соперников

52' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

52' Сегодняшная посещаемость составляет 6941 болельщиков

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сольдадо Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

48' Леванте выполняет удар от ворот.

47' Сольдадо Роберто получил желтую карточку от судьи

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля