Испания: Ла Лига 2021-2022
Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Реал Мадрид
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
17
Эдгар
Мендес
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
18
Бэйл
Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мойя АнтониоЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуидиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес
Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|1
|0
|0
|2.
|Кадис
|Альфонсо Луис
|1
|0
|0
|3.
|Леванте
|Моралес Луис
|1
|0
|0
|4.
|Мальорка
|Оливан Бриан
|1
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|1
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Валенсия
|Васс Даниэль
|1
|0
|4.
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|5.
|Бетис
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид
Исход игры
Алавес
1.4% (2)
Ничья
5% (7)
Реал Мадрид
93.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
53.28% (73)
Меньше
46.72% (64)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.8% (47)
1:2 Реал Мадрид
31.7% (44)
1:3 Реал Мадрид
15.1% (21)
0:1 Реал Мадрид
6.5% (9)
1:1 Ничья
3.6% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.9% (4)
1:0 Алавес
1.4% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.4% (2)
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