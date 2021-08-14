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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
14
Гарсия
Мануэль
II
8
Пина
Томас
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
17
Эдгар
Мендес
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
15
Вальверде
Федерико
18
Бэйл
Гарет
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
Алавес
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес
Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Алавес 1:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 1:2 Алавес Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига
Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бетис Хуанми Мигель 1 0 0
2. Кадис Альфонсо Луис 1 0 0
3. Леванте Моралес Луис 1 0 0
4. Мальорка Оливан Бриан 1 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 1 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Валенсия Васс Даниэль 1 0
4. Леванте Сольдадо Роберто 1 0
5. Бетис Гонсалес Эдгар 1 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Алавес - Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид

Исход игры
Алавес
1.4% (2)
Ничья
5% (7)
Реал Мадрид
93.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
53.28% (73)
Меньше
46.72% (64)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.8% (47)
1:2 Реал Мадрид
31.7% (44)
1:3 Реал Мадрид
15.1% (21)
0:1 Реал Мадрид
6.5% (9)
1:1 Ничья
3.6% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.9% (4)
1:0 Алавес
1.4% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.4% (2)
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