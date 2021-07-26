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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес
Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Алавес 1:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 1:2 Алавес Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига
Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Алавес 0% (0)
    X 6.8% (3)
    Реал Мадрид 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.46
    4.86
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алавес - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид

    Исход игры
    Алавес
    0% (0)
    Ничья
    6.8% (3)
    Реал Мадрид
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    38.6% (17)
    1:2 Реал Мадрид
    31.8% (14)
    0:1 Реал Мадрид
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    4.5% (2)
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