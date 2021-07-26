Испания: Ла Лига 2021-2022
Алавес
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Стадион: Мендисорроса
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес
Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид
Исход игры
Алавес
0% (0)
Ничья
6.8% (3)
Реал Мадрид
93.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
48.84% (21)
Нет
51.16% (22)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
38.6% (17)
1:2 Реал Мадрид
31.8% (14)
0:1 Реал Мадрид
9.1% (4)
1:1 Ничья
6.8% (3)
1:3 Реал Мадрид
4.5% (2)
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