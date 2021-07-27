Загребское Динамо уже фактически решило судьбу противостояния, но дисциплина хорватов не позволит бросить... Ещё
Трунов Андрей #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.5
|2.
|Адеми Ариян
|2
|0.5
|3.
|Оршич Мислав
|1
|0.25
|4.
|Менало Лука
|1
|0.25
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.25
|6.
|Якич Кристиян
|1
|0.25
|7.
|Мишич Йосип
|0
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0
|2.
|Кусулос Янис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|2.
|Мишич Йосип
|1
|0
|3.
|Менало Лука
|1
|0
|4.
|Якич Кристиян
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Загреб
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
|5.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|4.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|1