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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Омония
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Динамо Загреб
0'
17' Желтая карточка
Гомес Хорди
53' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
71' Желтая карточка
Менало Лука
0:1
79' Гол
Менало Лука
90'+3
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
15
Губочан
Томаш
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
42
Дискеруд
Миккел
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
75
Лойзу
Лойзос
21
Ционис
Маринос
44
Щепович
Марко
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Лауритсен
Расмус
29
Мубандже
Жак-Франсуа
97
Якич
Кристиян
7
Иванушец
Лука
27
Мишич
Йосип
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
21
Петкович
Бруно
Омония
4-1-4-1
Динамо Загреб
4-1-4-1

Ход матча

17'
Гомес Хорди
 
53'
 
Теофил-Катерин Кевин
65'
 
Менало Лука
Оршич Мислав
71'
 
Менало Лука
76'
Папулис Фотис
Лойзу Лойзос
 
77'
Дюриш Михал
Ционис Маринос
 
77'
Какулис Андроникос
Ботеак Эрик
 
79'
0:1
Менало Лука
(Мишич Йосип)
82'
 
Гояк Амер
Майер Ловро
82'
 
Франич Бартол
Мишич Йосип
88'
 
Перич Дино
Иванушец Лука
88'
Псалтис Парис
Дискеруд Миккел
 
88'
 
Василь Яков-Антон
Теофил-Катерин Кевин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 (1) 0.5
2. Адеми Ариян 2 0.5
3. Оршич Мислав 1 0.25
4. Менало Лука 1 0.25
5. Иванушец Лука 1 0.25
6. Якич Кристиян 1 0.25
7. Мишич Йосип 0 0
8. Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 0
2. Кусулос Янис 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Теофил-Катерин Кевин 1 0
2. Мишич Йосип 1 0
3. Менало Лука 1 0
4. Якич Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 0 0 0 0 0
 Динамо Загреб 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония
Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб
Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук Осиек 1:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Локомотив Загреб 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Загреб 2:0 Омония Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 0
4. ПСВ Захави Эран 3 0 1
5. Мальмё Колак Антонио-Мирко 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Селтик Битон Нир 1 1
4. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Омония 3.6% (5)
X 15.7% (22)
Динамо Загреб 80.7% (113)
+1
выиграет Динамо Загреб
Загребское Динамо уже фактически решило судьбу противостояния, но дисциплина хорватов не позволит бросить... Ещё
Трунов Андрей #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Динамо Загреб
7.28
3.35
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 0:1 Динамо Загреб онлайн


Прогнозы на матч Омония 0:1 Динамо Загреб

Исход игры
Омония
3.6% (5)
Ничья
15.7% (22)
Динамо Загреб
80.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (78)
Меньше
43.48% (60)
Обе команды забьют
Да
66.67% (92)
Нет
33.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
43.6% (61)
0:1 Динамо Загреб
22.1% (31)
1:1 Ничья
12.1% (17)
0:2 Динамо Загреб
6.4% (9)
1:3 Динамо Загреб
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:1 Омония
2.1% (3)
0:3 Динамо Загреб
1.4% (2)
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