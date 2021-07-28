Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Галатасарай
0:1
Перерыв

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
37' Гол
Мадуэке Нони
1
Муслера
Фернандо
22
Йедлин
Деандре
27
Люиндама
Кристиан
45
Маркан
Маркос
19
Байрам
Омер
77
Секидика
Джесс
35
Кара
Айтач
54
Кылынч
Эмре
53
Йылмаз
Барыш
7
Актюркоглу
Мухаммед
11
Мохамед
Мостафа
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
8
Ван
Гинкел
Марко
23
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
Галатасарай
4-4-2
ПСВ
4-3-3

Ход матча

37'
0:1
Мадуэке Нони

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кылынч Эмре 1 0.5
2. Байрам Омер 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 1.5
2. Гётце Марио 2 1
3. Мадуэке Нони 1 0.5
4. Макс Филипп 0 0

Карточки

Галатасарай
# Игрок      
1. Маркан Маркос 1 0
2. Люиндама Кристиан 1 0
ПСВ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Галатасарай 0 0 100% (1) 0 0 0
 ПСВ 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Галатасарай Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 5:1 Галатасарай Галатасарай 4:2 Касымпаша Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Галатасарай 3:1 Малатьяспор
Денизлиспор 1:4 Галатасарай Галатасарай 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:2 Галатасарай Галатасарай 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Галатасарай 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:1 Фатих Карагюмрюк Хатайспор 3:0 Галатасарай Галатасарай 3:4 Ризеспор Кайсериспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 2:1 Галатасарай Галатасарай 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 0:1 Галатасарай Галатасарай 2:1 Касымпаша
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ
ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ

Последние игры между собой

Галатасарай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСВ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ 5:1 Галатасарай Лига чемпионов ПСВ 3:1 Галатасарай Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 0:1.
  • 45'
    У Гакпо не прошла по центру передача на ход Мадуэке.
  • Фол, нарушение
    45'
    Сангаре у центрального круга сбил Маркана.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Иррати в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Макс от углового флага навесил к дальней штанге, где Ван Гинкел не смог сделать нацеленную скидку на партнёров.
  • 44'
    Мадуэке справа прострелил к воротам и заработал угловой удар.
  • 42'
    Задача "Галатасарая" из сложной переросла в трудноисполнимую. Забить пять голов за один тайм невероятно трудно будет туркам.
  • 41'
    Йылмаз слева прорвался в штрафную площадь, но на линии  поля не смог остановить мяч.
  • Травма, повреждение
    40'
    Рамальо потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МАДУЭКЕ!!! Гётце слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Муслера на выходе кулаком выбил мяч на Мадуэке. Нони остановил сферу и с двадцати метров пробил по воротам. Футбольный снаряд попал в ногу защитника "Галатасарая", и это не позволили сыграть Муслере.
  • Фол, нарушение
    38'
    Секидика у угла штрафной площади сбил Гётце.
  • 37'
    Прострел Гакпо слева к воротам на Захави сумел прервать Люиндама.
  • 36'
    Йедлин справа попытался навесить к воротам, но попал мячом в Гакпо.
  • Угловой
    35'
    Байрам от углового флага навесил к воротам, откуда защитники ПСВ вынесли мяч за боковую линию поля.
  • 34'
    Секидика при навеса справа к воротам попал в Боскальи.
  • 32'
    Гётце слева к воротам отправил Гакпо, то турецкие защитники смогли выбить мяч у Коди.
  • 31'
    Навес Мадуэке справа к воротам турецкие защитники заблокировали.
  • Угловой
    30'
    Макс от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда турецкие защитники мяч вынесли.
  • 29'
    Захави справа откатил мяч на Ван Гинкела, чей удар по воротам защитники "Галатасарая" сумели отбить.
  • Угловой
    28'
    Макс неудачно исполнил подачу от углового флага. Арбитр показывает, что мяч в воздухе покидал пределы поля.
  • 27'
    Мадуэке хорошим пасом вывел слева к воротам Гакпо, который проскочил мимо двух соперников, но третий успел заблокировать удар.
  • Угловой
    26'
    Хозяева исполнили угловой удар. И этот "стандарт" не завершился ничем интересным.
  • 25'
    Гакпо сделал неточный пас вперёд к штрафной площади на Захави.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мадуэке на чужой половине поля подтолкнул в спину Актюркоглу.
  • Угловой
    23'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч вынесен из штрафной площади.
  • Офсайд
    22'
    Мохамед забрался в офсайд.
  • 21'
    Дроммел вышел на подачу со штрафного и кулаками отправил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ван Гинкел на фланге придержал руками Маркана.
  • 19'
    Турки стали больше контролировать мяч, но всё происходит рядом с центральным кругом.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мвене на чужой половине поля сбил Йылмаза.
  • 17'
    Кара с двадцати семи метров пробил. Получилось очень высоко и неточно.
  • 16'
    Прострел Секидики справа в штрафную площадь нейтрализовал Рамальо, вынесший мяч за боковую линию поля.
  • 14'
    Турецкой команде для продолжения борьбы в Лиге чемпионов нужно сегодня крупно выигрывать. Пока всё обходится даже без ударов в сторону ворот.
  • 12'
    Секидика на броске сыграл неаккуратно и упустил мяч за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Люиндама в центре поля подтолкнул Гётце, который врезался в Кылынча. Эмре с медиками покидает пределы поля.
  • 9'
    Гётце в центре поля турки постоянно встречают вдвоём-втроём и не даёт развернуться немецкому игроку.
  • 8'
    Секидика справа сделал заброс вперёд на Йдлина, но нидерландские защитники не подпустили Деандре к мячу.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мохамед в чужой штрафной площади толкнул в спину Рамальо. Арбитр вновь принялся беседовать с игроками турецкой команды.
  • 6'
    Люиндама на линии своей штрафной площади играет суетливо. Трижды в одном эпизоде Кристиан неудачно попал по мячу сначала головой, а потом и ногой.
  • Фол, нарушение
    5'
    Кара на фланге сбил Гётце.
  • Фол, нарушение
    4'
    Маркан у центрального круга врезал по ногам Гакпо и удостоился беседы со стороны итальянского арбитра.
  • Офсайд
    3'
    Актюркоглу оказался в офсайде.
  • 2'
    "Галатасарай" играет в жёлто-красной форме, ПСВ - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Башакшехир Фатих Терим"!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Галатасарай 0:1 ПСВ онлайн


Прогнозы на матч Галатасарай 0:1 ПСВ

Исход игры
Галатасарай
22.1% (30)
Ничья
27.9% (38)
ПСВ
50% (68)
Тотал 2.5
Больше
70.15% (94)
Меньше
29.85% (40)
Обе команды забьют
Да
91.79% (123)
Нет
8.21% (11)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
34.6% (47)
1:1 Ничья
22.8% (31)
2:1 Галатасарай
21.3% (29)
0:1 ПСВ
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:3 ПСВ
3.7% (5)
1:3 ПСВ
3.7% (5)
0:3 ПСВ
1.5% (2)
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