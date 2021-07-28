Макс от углового флага навесил к дальней штанге, где Ван Гинкел не смог сделать нацеленную скидку на партнёров.

У Гакпо не прошла по центру передача на ход Мадуэке.

44' Мадуэке справа прострелил к воротам и заработал угловой удар.

42' Задача "Галатасарая" из сложной переросла в трудноисполнимую. Забить пять голов за один тайм невероятно трудно будет туркам.

41' Йылмаз слева прорвался в штрафную площадь, но на линии поля не смог остановить мяч.

40' Рамальо потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАДУЭКЕ!!! Гётце слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Муслера на выходе кулаком выбил мяч на Мадуэке. Нони остановил сферу и с двадцати метров пробил по воротам. Футбольный снаряд попал в ногу защитника "Галатасарая", и это не позволили сыграть Муслере.

38' Секидика у угла штрафной площади сбил Гётце.

37' Прострел Гакпо слева к воротам на Захави сумел прервать Люиндама.

36' Йедлин справа попытался навесить к воротам, но попал мячом в Гакпо.

35' Байрам от углового флага навесил к воротам, откуда защитники ПСВ вынесли мяч за боковую линию поля.

34' Секидика при навеса справа к воротам попал в Боскальи.

32' Гётце слева к воротам отправил Гакпо, то турецкие защитники смогли выбить мяч у Коди.

31' Навес Мадуэке справа к воротам турецкие защитники заблокировали.

30' Макс от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда турецкие защитники мяч вынесли.

29' Захави справа откатил мяч на Ван Гинкела, чей удар по воротам защитники "Галатасарая" сумели отбить.

28' Макс неудачно исполнил подачу от углового флага. Арбитр показывает, что мяч в воздухе покидал пределы поля.

27' Мадуэке хорошим пасом вывел слева к воротам Гакпо, который проскочил мимо двух соперников, но третий успел заблокировать удар.

26' Хозяева исполнили угловой удар. И этот "стандарт" не завершился ничем интересным.

25' Гакпо сделал неточный пас вперёд к штрафной площади на Захави.

24' Мадуэке на чужой половине поля подтолкнул в спину Актюркоглу.

23' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч вынесен из штрафной площади.

22' Мохамед забрался в офсайд.

21' Дроммел вышел на подачу со штрафного и кулаками отправил мяч за боковую линию поля.

20' Ван Гинкел на фланге придержал руками Маркана.

19' Турки стали больше контролировать мяч, но всё происходит рядом с центральным кругом.

18' Мвене на чужой половине поля сбил Йылмаза.

17' Кара с двадцати семи метров пробил. Получилось очень высоко и неточно.

16' Прострел Секидики справа в штрафную площадь нейтрализовал Рамальо, вынесший мяч за боковую линию поля.

14' Турецкой команде для продолжения борьбы в Лиге чемпионов нужно сегодня крупно выигрывать. Пока всё обходится даже без ударов в сторону ворот.

12' Секидика на броске сыграл неаккуратно и упустил мяч за пределы поля.

10' Люиндама в центре поля подтолкнул Гётце, который врезался в Кылынча. Эмре с медиками покидает пределы поля.

9' Гётце в центре поля турки постоянно встречают вдвоём-втроём и не даёт развернуться немецкому игроку.

8' Секидика справа сделал заброс вперёд на Йдлина, но нидерландские защитники не подпустили Деандре к мячу.

7' Мохамед в чужой штрафной площади толкнул в спину Рамальо. Арбитр вновь принялся беседовать с игроками турецкой команды.

6' Люиндама на линии своей штрафной площади играет суетливо. Трижды в одном эпизоде Кристиан неудачно попал по мячу сначала головой, а потом и ногой.

5' Кара на фланге сбил Гётце.

4' Маркан у центрального круга врезал по ногам Гакпо и удостоился беседы со стороны итальянского арбитра.

3' Актюркоглу оказался в офсайде.

2' "Галатасарай" играет в жёлто-красной форме, ПСВ - в тёмно-синей.