Лига чемпионов 2021-2022
Галатасарай
0:1
Перерыв
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
ПСВ
0:1
37' ГолМадуэке Нони
19
Байрам
Омер
35
Кара
Айтач
54
Кылынч
Эмре
53
Йылмаз
Барыш
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
23
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Байрам ОмерЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Берк БалабанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Арда ТуранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Кол Али ЯвузНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
37'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кылынч Эмре
|1
|0.5
|2.
|Байрам Омер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|1.5
|2.
|Гётце Марио
|2
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|1
|0.5
|4.
|Макс Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маркан Маркос
|1
|0
|2.
|Люиндама Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Галатасарай
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|ПСВ
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Галатасарай Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 5:1 Галатасарай Галатасарай 4:2 Касымпаша Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Галатасарай 3:1 Малатьяспор
Денизлиспор 1:4 Галатасарай Галатасарай 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:2 Галатасарай Галатасарай 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Галатасарай 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:1 Фатих Карагюмрюк Хатайспор 3:0 Галатасарай Галатасарай 3:4 Ризеспор Кайсериспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 2:1 Галатасарай Галатасарай 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 0:1 Галатасарай Галатасарай 2:1 Касымпаша
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =6 -2ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСВ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
Прогнозы на матч Галатасарай 0:1 ПСВ
Исход игры
Галатасарай
22.1% (30)
Ничья
27.9% (38)
ПСВ
50% (68)
Тотал 2.5
Больше
70.15% (94)
Меньше
29.85% (40)
Обе команды забьют
Да
91.79% (123)
Нет
8.21% (11)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
34.6% (47)
1:1 Ничья
22.8% (31)
2:1 Галатасарай
21.3% (29)
0:1 ПСВ
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:3 ПСВ
3.7% (5)
1:3 ПСВ
3.7% (5)
0:3 ПСВ
1.5% (2)
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